Românii blocați în Dubai acuză autoritățile de lipsă de implicare: „Unele avioane au plecat goale pentru că oamenii nu erau informați”

Sute de români încearcă să revină în țară din Emiratele Arabe Unite. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Românii care încearcă să revină în țară din Emiratele Arabe Unite susțin că se confruntă cu haos în aeroporturi și acuză că sunt informați greșit despre zboruri. Andreea, o româncă aflată în Dubai, a declarat pentru Antena 3 CNN că aplicațiile de rezervări nu funcționează, iar „unele avioane au plecat goale pentru că oamenii nu erau informați”. „Nu am primit sprijin. Ambasada și consulatul ne-au zis să facem ce credem că e mai bine pentru noi”, a mai adăugat aceasta.

Tânăra susține că cei care au reușit să plece se aflau deja în aeroport și nu țineau cont de indicațiile autorităților.

„Zborurile au plecat goale pentru că oamenii nu erau informați. Se dădeau informații să nu venim la aeroport pentru că nu este un zbor sigur și că ne vor suna ei. Te anulau în aplicație, dar plecau cu câțiva oameni, cei care erau deja în aeroport și nu ascultau indicațiile. Te trezeai că zborul pleca. Un haos, un total haos”, susține tânăra.

Ea a mai mărturisit că ea și ceilalți români blocați în Dubai nu au primit sprijin din partea ambasadei și consulatului.

„Problema cea mai mare a apărut când am încercat să plecăm acasă. Nu am primit sprijin. Ambasada și consulatul ne-au zis să facem ce credem că e mai bine pentru noi. În aeroport a fost haos, zborurile s- au anulat, aplicația flydubai nu mai funcționează. Zborurile s-au scumpit. Toata lumea s-a înghesuit la flydubai pentru că doar ei zburau. În aeroport nu mai avea voie dacă nu avea deja bilet cumpărat”, a mai mărturisit Andreea.

Tânăra se află acum în Istanbul, unde a reușit să prindă un zbor către România, însă susține că experiența a fost una „extrem de frustrantă și înfricoșătoare” pentru toată lumea.

„Mă aflu în aeroport, în Istanbul. Am reușit să prind un zbor aseară. Am ajuns azi la 3 aici, aștept un zbor spre Timișoara. Experiența a fost una extrem de frustrantă, în oraș erau bucăți de drone. Atmosfera e apăsătoare.

Personal nu am auzit de persoane rănite în Dubai, dar a fost o experiență înfricoșătoare pentru toată lumea”, a mai declarat tânăra.

Sute de români încearcă să revină în țară din Emiratele Arabe Unite, după ce spațiul aerian a fost închis din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, joi, că România a solicitat, prin sistemul european de protecţie civilă, organizarea a aproximativ cinci zboruri pentru evacuarea a circa 1.000 de cetăţeni români din Orientul Mijlociu.

Ea a adăugat că autorităţile române poartă discuţii pentru identificarea unei soluţii de tranzit terestru între Qatar şi Arabia Saudită, care ar permite organizarea unui zbor pe ruta Riad-Bucureşti pentru aproximativ 370 de cetăţeni români blocaţi în Doha.

750 de români ar fi revenit cu zboruri de linie

Potrivit acesteia, din informaţii pe care MAE le consideră neconfirmate oficial, aproximativ 750 de cetăţeni români s-ar fi întors deja în ţară din Emiratele Arabe Unite pe zboruri comerciale, iar alţi aproximativ 120 urmează să revină tot prin curse comerciale.

Oficialul guvernamental a făcut şi o prezentare de moment a solicitărilor de asistenţă, precizând că situaţia în această privinţă este într-o dinamică constantă: "Israel - 60 de asemenea cereri - dar vă repet, nu neapărat de repatriere, ci pur şi simplu de contact cu autorităţile din România.

Qatar - aproximativ 370, Emiratele Arabe Unite - aproximativ 3.000, Arabia Saudită - aproximativ 100, Liban - aproximativ 150, Oman - aproximativ 100, Kuweit - aproximativ 250, dintre care 100 sunt interesaţi să revină în ţară în perioada următoare. Iran - 8, Irak - 2, Iordania - aproximativ 150. Şi mai există o categorie: cetăţeni afectaţi de perturbarea zborurilor şi blocaţi în emisfera estică - aproximativ 800 de solicitări de asistenţă".

Tot în cursul zilei de joi, pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” din Bucureşti au sosit două curse aeriene din direcţia Dubai, având la bord un total de 250 de români care au revenit în ţară din Emiratele Arabe Unite, a anunţat Ministerul Afacerilor Externe.