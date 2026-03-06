Revedere emoţionantă cu părinţii, pe Aeroportul Otopeni, pentru elevii români blocaţi în Dubai: "Am învins frica". Sursa foto: captură video

Copiii blocaţi de o săptămână în Dubai au revenit astăzi în ţară. A fost o călătorie care a durat aproape 24 de ore şi care a implicat transport cu autocarul până în Oman, apoi cu avionul până în Egipt, pentru o escală, şi într-un final, sosirea în Bucureşti, vineri, după prânz. Elevii au fost aşteptaţi, la aeroport, de părinţii emoţionaţi.

Copiii care s-au întors astăzi în ţară aşteptau de sâmbătă zborul salvator. De atunci au fost tot felul de planuri, inclusiv ale inspectoratului şcolar, care ar fi vrut ca ei să intre online la cursuri. Nu s-a întâmplat asta. Părinţii copiilor spun că au fost îngrijoraţi, dar au ştiut în fiecare moment ce se întamplă cu ei.

"Au fost bine, au fost îngrijiţi, s-au cazat imediat după ce zborul a fost anulat, au avut mese, au avut condiţii, le-au avut pe doamne permanent lângă ei", a spus o mamă.

"Doamnele profesoare au fost la dispoziţia noastră 24 de ore pe zi. Nu avem ce să le reproţăm. Au fost absolut suberbe, ireproşabil", a afirmat un alt părinte.

"Părinţii rămaşi acasă au fost destul de panicaţi, iar eu, ca şi cadru, ca şi profesor organizator, am fost destul de panicată", a spus o profesoară.

Cum au călătorit copiii

Când, într-un final a fost găsit un zbor pentru ei, copii au plecat la drum din Dubai şi au mers spre graniţa cu Oman, căte Hatta. Sunt aproximativ 100 de kilometri până acolo. Este un punct de trecere a frontierei care, de la începutul conflictului, are timp de aşteptare de 3-4 ore.

Odată ajuşi în Oman, drumul lor a continuat prin interiorul țării până la Muscat. Sunt cica 300 de kilometride până acolo. În condiţii normale, se parcurg în trei ore şi jumătate. Deci, în total, drumul cu tot cu aşteptarea la frontieră, poate dura între 5 şi 7 ore. De acolo, alte 7 ore au fost petrecute în avion, până la Bucureşti, cu o escală în Egipt.

Revederea cu familia a fost emoţionantă pentru toţi. S-au văzut în sfârşit, departe de zgomotul de alerte de bombardamente.

"Mi-a fost puţin frică, dar, cu ajutorul doamnei profesoare, am învins frica. Zborul a fost ok, totul liniştit, nu s-a întâmplat nimic", a afirmat o elevă.

"Unii colegi mai erau ţi speriati, altii nu prea, dar la un moment dat au început să plângă... Da, dar, într-o zi, doamnele ne-au dat o veste ca şi cum am pleca, dar nu a fost aşa. Adică s-a amânat zborul spre casă", a mărturisit un alt elev.

Peste 1.000 de români au revenit în ţară

Din evidențele MAE, peste 1.000 de cetățeni români au revenit până la acest moment cu zboruri de repatriere asistată, zboruri de evacuare în cadrul Mecanismului European de Protecție civilă și zboruri comerciale.

Celula de Criză și echipele consulare ale MAE din regiune continuă eforturile pentru repatrieri și evacuări și au în atenție categoriile prioritare: copii, persoane cu urgențe medicale, femei însărcinate și familii cu copii mici.

Celula de Criză a MAE, prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale României din regiune, menține contactul cu cetățenii români afectați de conflictul din Orientul Mijlociu, precum și cu autoritățile statelor din regiune, și va continua să acorde asistență și protecție consulară, cu prioritizarea siguranței cetățenilor români, în funcție de evoluția situației de securitate, transmite MAE.