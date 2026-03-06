Nvidia se retrage din investițiile în OpenAI și Anthropic. Motivele ridică însă semne de întrebare

Declarațiile vin în contextul în care Nvidia a anunțat recent o investiție uriașă de 100 de miliarde de dolari în OpenAI. Foto: Hepta

Directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang a declarat că Nvidia nu mai intenționează să facă noi investiții în companiile de inteligență artificială OpenAI și Anthropic. Anunțul a fost făcut în cadrul conferinței organizate de Morgan Stanley, desfășurată la San Francisco, potrivit Tech Crunch.

Potrivit lui Huang, dacă cele două companii vor ajunge la bursă, așa cum se așteaptă în cursul acestui an, oportunitatea pentru investiții de acest tip se va încheia.

Explicația ar putea fi simplă. Nvidia câștigă deja sume uriașe din vânzarea cipurilor care stau la baza sistemelor de inteligență artificială dezvoltate de aceste companii, astfel că nu are neapărat nevoie să investească și mai mult capital în ele pentru a-și crește profitul.

Reprezentanții companiei nu au oferit însă multe detalii suplimentare. Întrebat despre declarațiile lui Huang, un purtător de cuvânt al Nvidia a făcut trimitere către rezultatele financiare din trimestru al patrulea al companiei. Acolo, Huang explica faptul că investițiile Nvidia urmăresc în principal „extinderea și consolidarea ecosistemului companiei”, obiectiv pe care participațiile deja existente în OpenAI și Anthropic l-ar fi îndeplinit.

Există însă și alte posibile explicații pentru această retragere parțială. Relația financiară dintre astfel de companii este uneori circulară: firmele investesc una în alta, iar apoi devin și clienți importanți.

De exemplu, când Nvidia a anunțat anul trecut că ar putea investi până la 100 de miliarde de dolari în OpenAI, profesorul de la MIT Sloan School of Management, Michael Cusumano, spunea într-un interviu pentru Financial Times că tranzacția seamănă mai degrabă cu „un schimb”: Nvidia investește în companie, iar OpenAI cumpără la rândul ei cantități uriașe de cipuri Nvidia.

Temerile că astfel de înțelegeri ar putea alimenta o bulă investițională ar putea explica și reducerea sumelor implicate. De altfel, investiția finalizată recent de Nvidia în cadrul unei runde de finanțare de 110 miliarde de dolari pentru OpenAI s-a ridicat la aproximativ 30 de miliarde, mult sub angajamentul inițial.

În același timp, relația dintre Nvidia și Anthropic pare să fi fost tensionată în ultima perioadă. La scurt timp după ce Nvidia a anunțat o investiție de 10 miliarde de dolari în companie, directorul general al Anthropic, Dario Amodei, a comparat, fără a numi direct Nvidia, vânzarea de cipuri avansate de inteligență artificială către anumite piețe cu „vânzarea de arme nucleare către Coreea de Nord”.

Situația s-a complicat și mai mult recent, când administrația americană a interzis agențiilor federale și contractorilor militari să utilizeze tehnologia Anthropic, după ce compania a refuzat să permită folosirea modelelor sale pentru arme autonome sau sisteme de supraveghere în masă.

La scurt timp după această decizie, OpenAI a anunțat un acord cu Pentagonul, lucru criticat de Anthropic. Disputa a atras atenția publicului și a influențat chiar și piața aplicațiilor: chatbotul Claude, dezvoltat de Anthropic, a ajuns rapid pe primul loc în topul aplicațiilor gratuite din Apple App Store din Statele Unite, depășind popularitatea aplicației ChatGPT.

În acest context, Nvidia se află într-o poziție delicată, fiind investitor în două companii care par să meargă în direcții tot mai diferite.

Motivul oficial invocat de Jensen Huang – acela că listarea la bursă ar închide oportunitatea pentru astfel de investiții – nu explică pe deplin situația. În practică, companiile continuă adesea să investească în start-up-uri chiar și în etapele foarte târzii, înainte de listarea lor publică.

De aceea, pentru mulți observatori, decizia Nvidia pare mai degrabă o încercare de a se retrage dintr-o relație care a devenit, într-un timp foarte scurt, mult mai complicată decât părea inițial.