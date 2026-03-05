Acer sărbătoreşte 50 de ani în avangarda tehnologiei: Se integrează AI pentru a crea un ecosistem tehnologic centrat pe utilizator

Acer sărbătorește cu mândrie cea de-a 50-a aniversare în 2026, marcând o jumătate de secol în care a modelat modul în care oamenii interacționează cu tehnologia. Fondată în 1976 ca o companie mică, axată pe comercializarea tehnologiei cu microprocesoare, design de produse și consultanță, Acer a devenit rapid un pionier în industria IT aflată în plină dezvoltare în Taiwan. Compania a jucat un rol esențial în formarea a mii de ingineri și în proiectarea primelor computere produse în serie din țară.

De-a lungul a cinci decenii, Acer a evoluat într-un brand tehnologic global emblematic, prezent în peste 160 de țări, consolidându-și statutul de forță fundamentală în industria tehnologică la nivel mondial. Evoluția sa reflectă un angajament constant de a face tehnologia mai accesibilă și mai relevantă, transformând modul în care oamenii lucrează, învață și comunică la nivel global.

Odată cu intrarea în secolul XXI, Acer a continuat să se dezvolte pe baza unei viziuni pe termen lung, punând bazele unei creșteri sustenabile și reziliente, consolidându-și poziția pe piețele cheie și devenind unul dintre principalii furnizori de PC-uri la nivel mondial.

Acer, despre viziunea strategică pentru era AI

Pe măsură ce industria globală a PC-urilor trece printr-o transformare majoră către computing bazat pe inteligență artificială, Acer se poziționează strategic pentru a conduce această evoluție. Compania își extinde portofoliul într-un ecosistem tot mai amplu, care acoperă soluții pentru consumatori, mediul enterprise și tehnologii emergente. Această abordare multidimensională, combinată cu investiții proactive în capabilitățile interne și infrastructură, construiește o organizație solidă și agilă, pregătită pentru stabilitate pe termen lung și inovație într-un peisaj tehnologic în continuă schimbare.

Valorificându-și punctele forte în hardware, design și integrarea ecosistemelor, Acer integrează inteligența artificială în întregul portofoliu pentru a crea un ecosistem tehnologic centrat pe utilizator.

Gama sa include o varietate de PC-uri Copilot+ și dispozitive de înaltă performanță, de la laptopuri subțiri și ușoare, cu design premium, productivitate asistată de AI și autonomie pe tot parcursul zilei, până la sisteme sigure și durabile, destinate mediului de afaceri. Pentru esports și titluri AAA, dispozitivele de gaming de ultimă generație oferă performanță extremă, iar pentru profesioniști și companii, Acer propune stații de lucru și desktopuri AI din gama Veriton, concepute pentru business, creatori și dezvoltatori AI care au nevoie de procesare locală, sigură.

Acer este, de asemenea, un lider în tehnologia de afișare 3D fără ochelari, prin soluțiile SpatialLabs destinate gamingului, creației de conținut și utilizării profesionale, și continuă să avanseze în direcția sustenabilității prin gama Vero de dispozitive ecologice.

Inovație

Inovația a fost mereu un motor esențial al creșterii Acer. Investițiile semnificative și continue în cercetare și dezvoltare susțin echipe dedicate și infrastructură orientată către inovații de vârf în domenii cu potențial ridicat de creștere, inclusiv soluții AI dezvoltate prin Acer Value Lab.

Prin consolidarea expertizei interne și a leadershipului în această etapă fundamentală de transformare a industriei, Acer își întărește baza pentru inovație pe termen lung și se asigură că nu doar răspunde schimbărilor din industrie, ci contribuie activ la modelarea acestora.

Sustenabilitate și creștere responsabilă

Sustenabilitatea reprezintă un pilon central al strategiei globale Acer, bazată pe convingerea că o creștere sustenabilă pe termen lung poate fi atinsă doar prin acțiuni concrete de reducere a impactului asupra mediului. Grupul Acer și-a asumat obiectivul de a atinge neutralitatea emisiilor de carbon până în 2050, este semnatar al inițiativelor internaționale privind clima și face parte din RE100, angajându-se să utilizeze 100% energie electrică din surse regenerabile până în 2035.

Cu un angajament puternic față de principiile ESG (mediu, social și guvernanță), Acer a lansat Earthion, o platformă care reunește angajații și partenerii din lanțul de aprovizionare pentru a amplifica impactul social al inițiativelor sale ecologice. În 2024, compania a atins un nivel de 60% energie electrică din surse regenerabile, depășind acest obiectiv cu un an înainte de termen.

De asemenea, 81% dintre furnizorii săi critici sunt acum angajați în inițiativa RE100 sau au stabilit obiective bazate pe știință (Science-Based Targets – SBT). Din 2020, Acer a produs peste 50 de milioane de computere și monitoare folosind plastic reciclat post-consum (PCR), consolidându-și viziunea asupra designului de produse cu amprentă redusă de carbon.

Acer continuă, de asemenea, să inoveze în domeniul soluțiilor de ambalare sustenabilă, care au fost reproiectate pentru a reduce utilizarea plasticului, a optimiza eficiența transportului și a asigura reciclabilitatea.

Educație și acces la tehnologie

Educația a fost o prioritate pentru Acer încă de la înființare. Prin programul global Acer for Education, compania oferă soluții dedicate pentru școli și universități, inclusiv Chromebookuri robuste și accesibile, instrumente AI pentru profesori și platforme digitale de management al clasei. Acer susține activ incluziunea digitală prin donații de echipamente către comunități defavorizate, programe de formare pentru cadre didactice, resurse educaționale gratuite prin Acer Academy și parteneriate, precum cele cu Intel, pentru kituri educaționale STEM. Aceste inițiative contribuie la reducerea decalajului digital și la pregătirea noilor generații pentru o lume bazată pe tehnologie.

Recunoaștere și premii internaționale

Angajamentul Acer pentru excelență a fost recunoscut pe plan internațional de-a lungul anilor. Produsele și inițiativele sale au primit constant distincții prestigioase. Printre cele mai recente se numără Red Dot Awards 2025, iF Design Awards 2025, Good Design Awards 2025, distincțiile Taiwan Excellence și COMPUTEX Best Choice Awards, care recunosc realizările Acer în design inovator, excelență inginerească, experiență de utilizare și leadership în sustenabilitate.

Portofoliu

De-a lungul a cinci decenii, Acer a evoluat într-o forță globală a inovației, oferind tehnologii de ultimă generație care susțin utilizatorii în gaming, productivitate, creație, educație și un stil de viață sustenabil. Cu ocazia aniversării a 50 de ani, Acer strălucește prin produse premium care depășesc limitele - integrând inteligență artificială generativă, materiale sustenabile, ecrane imersive, componente de înaltă performanță și soluții de mobilitate orientate spre viitor, toate dezvoltate printr-o preocupare constantă pentru excelență, integrarea AI și designul responsabil față de mediu.

Laptopuri

Gama de laptopuri Acer redefinește versatilitatea și puterea, de la modele ultraportabile impresionante până la adevărate bestii de gaming:

• Seria Aspire: Campioni ai utilizării de zi cu zi, care îmbină accesibilitatea cu performanța fiabilă, inclusiv modelele Vero eco-inovatoare, realizate din materiale reciclate.

• Seria Swift: Modele elegante, subțiri și ușoare, cu ecrane OLED spectaculoase, accelerare AI prin platforma Copilot+ PC și construcții premium, create pentru profesioniștii mereu în mișcare.

• Seria Predator: Dominația în gaming este reprezentată de modelele flagship Helios (Helios 18/16 AI), seria Helios Neo și modelele compacte Triton - echipate cu GPU-uri de top, sisteme avansate de răcire și experiențe de joc îmbunătățite prin AI.

• Seria Nitro: gaming de înaltă performanță, accesibil, pentru entuziaștii gata să treacă la nivelul următor.



• Seria TravelMate: laptopuri business robuste și sigure, concepute pentru fiabilitate la nivel enterprise.







• Chromebook series: Leader in education with fast, secure Chrome OS devices, including premium Chromebook Plus models with AI features.

• Specialized editions: Groundbreaking SpatialLabs 3D laptops for glasses-free stereoscopic immersion.

Desktop-uri & PC-uri All-in-One

Desktopurile Acer oferă putere fără compromisuri, fie că vorbim despre sisteme tower, mini PC-uri compacte sau all-in-one elegante - ideale pentru gameri care cuceresc lumi virtuale, profesioniști care gestionează sarcini AI și familii care se bucură de o experiență de calcul fluidă.

• Predator Orion: Vârful de gamă al desktopurilor de gaming, oferind viteze fulgerătoare și un design futurist.

• Nitro: Desktopuri de gaming cu raport excelent performanță-preț, precum Nitro 70 AMD, echipate cu procesoare Ryzen cu 16 nuclee și tehnologie 3D V-Cache™, pentru gameri și creatori cu cerințe ridicate.

• Veriton: fiabilitate la nivel enterprise, inclusiv stația de lucru mini AI GN100 - un design compact, care economisește spațiu și oferă putere AI locală pentru companii și operațiuni pe teren.

• Aspire: desktopuri all-in-one și tower elegante, pentru productivitatea și divertismentul de zi cu zi.

• Add-In-One: soluție modulară all-in-one inovatoare, care combină un Chromebox integrat într-un monitor premium, pentru flexibilitate sporită.

• Revo Box: mini PC-uri ultra-compacte, concepute pentru AI edge computing și performanță eficientă într-un format redus.

Componente PC

Acer își extinde cu mândrie moștenirea Predator și în zona componentelor de înaltă performanță, oferind entuziaștilor posibilitatea de a-și personaliza și îmbunătăți sistemele cu inovații testate în luptă.

• Plăci grafice Predator BiFrost: proiectate pentru performanțe de top în gaming, creație și accelerare AI, cu sisteme avansate de răcire și performanță overclockată.

Ecrane & Proiectoare

• Monitoare: de la modelele Predator cu ecrane curbate ultra-imersive OLED/mini-LED (X34, Z57), până la modelele Nitro cu raport excelent performanță-preț, display-urile profesionale SpatialLabs 3D fără ochelari și gamele esențiale pentru mediul business.

• Proiectoare: modele versatile pentru acasă, business, educație și utilizare portabilă, care oferă imagini spectaculoase oriunde.

Soluții avansate de conectivitate

Acer conduce inovația în rețelele de nouă generație, oferind gamerilor și locuințelor moderne conectivitate ultra-rapidă și fiabilă prin gamele Predator Connect și Acer Connect – proiectate pentru viteze fulgerătoare, latență minimă și tehnologii pregătite pentru viitor, inclusiv Wi-Fi 7 și 5G.

• Seria Predator Connect: routere optimizate pentru gaming, precum revoluționarul T7 Wi-Fi 7 Mesh Router (BE11000) și W6x Wi-Fi 6 (AX6000), care oferă fiabilitate de top, latență ultra-redusă și acoperire completă a locuinței, pentru performanță competitivă fără compromisuri.

• Routere Acer Connect: opțiuni versatile de înaltă performanță, inclusiv routerul mesh eco-friendly Vero W6m Wi-Fi 6E, precum și modelele W6 Wi-Fi 6E și W6d Wi-Fi 6, care combină sustenabilitatea cu performanța tri-band pentru nevoile digitale de zi cu zi.

• Conectivitate mobilă și 5G: Rămâi conectat oriunde cu hotspotul portabil Acer Connect M6E 5G.

Mobile WiFi și modemul Predator Connect D5 5G, care oferă libertate la viteze ridicate, dincolo de rețelele tradiționale.

Tablete Iconia

Angajamentul constant al Acer pentru inovația mobilă se reflectă în gama de tablete Iconia, unde designul elegant se îmbină cu ecrane vibrante și performanță versatilă – ideale pentru productivitate, divertisment, creativitate și stiluri de viață în mișcare.

• Seria Premium Iconia X – În frunte cu impresionantul model X12, dotat cu un ecran AMOLED spectaculos, camere de înaltă rezoluție și instrumente pentru productivitate care duc divertismentul și fluxurile creative la un nou nivel.

• Seria sofisticată Iconia V – Modele integral metalice, precum V11 și V10, care oferă construcții premium durabile, ecrane WUXGA clare și performanță echilibrată, fiind partenerul ideal pentru acasă sau în călătorii.

• Seria versatile Iconia Tab – Modele ușoare din aluminiu, precum P10 și M10, cu ecrane mari de înaltă rezoluție (inclusiv opțiuni QLED), autonomie excelentă și profiluri subțiri, create pentru lectură imersivă, streaming și utilizare zilnică.

eMobilitate & Stil de viață

• ebii: Bicicletă electrică revoluționară, bazată pe inteligență artificială, cu asistență inteligentă la pedalare, agilitate urbană și conectivitate smart — redefinind mobilitatea personală sustenabilă.

Accesorii & Periferice

• Mouse-uri, tastaturi, căști de gaming și accesorii esențiale, concepute pentru precizie și victorie.

Servicii & Soluții

Ecosistemul complet Acer include suport tehnic premium, garanții extinse, platforme educaționale (Educare, Premier Support), soluții de management pentru endpointuri business și integrări cloud fără întreruperi – asigurând performanța optimă a fiecărui dispozitiv pe tot parcursul ciclului său de viață.

Compania Acer, privind spre viitor

Marcând 50 de ani de leadership tehnologic, Acer intră într-un nou capitol, sprijinit de o fundație solidă construită pe inovație, responsabilitate și prezență globală. Prin extinderea continuă a capabilităților în domenii precum inteligența artificială, sustenabilitatea, educația și tehnologiile inteligente, Acer rămâne concentrată pe livrarea de valoare pe termen lung pentru utilizatori, parteneri și societate.

Cu o viziune clară și investiții constante, Acer consolidează legătura dintre oameni și tehnologie, oferind soluții inovatoare, responsabile și orientate spre viitor, pentru generațiile care urmează.