Cătălin Predoiu: Trebuie să alocăm mai multe fonduri pentru combaterea traficului de droguri în UE

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, la sesiunea Afaceri Interne a Consiliului JAI. Sursa foto: Facebook/Ministerul Afacerilor Interne, Romania

Traficul de droguri este un flagel major în UE și ar trebui alocate mai multe fonduri, iar polițiștii trebuie susținuți mai bine în această activitate, a declarat, joi, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, înaintea Consiliului JAI de la Bruxelles, potrivit Agerpres.

"Faptul că discutăm astăzi cadrul strategic pentru combaterea traficului de droguri este un pas foarte bun înainte, dar credem că trebuie să facem mai mult atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivelul guvernelor. Traficul de droguri este un flagel major în UE, atât în partea de vest, cât și în partea de est a continentului, și cred că toate guvernele și Comisia Europeană ar trebui să facă mai mult în această privință în următorii ani", a spus Cătălin Predoiu.

În opinia ministrului, traficul și consumul de droguri este o problemă majoră pentru Europa, care trebuie gestionată și abordată energic în următorii ani, pentru a destructura rețelele de trafic organizat de droguri.

"Trebuie să alocăm mai multe fonduri, trebuie să sprijinim mai mulți polițiști care luptă împotriva traficului de droguri și trebuie să ne coordonăm mai bine, să facem mai mult schimb de informații și să fim mai concentrați pe componenta operațională, să formăm echipe comune, grupuri operative, pentru a confrunta criminalitatea organizată implicată în traficul de droguri", a mai afirmat ministrul român al Afacerilor Interne.

În ceea ce privește amenințările hibride, Predoiu a arătat că România va susține includerea acestui obiectiv în cadrul regulamentului privind Fondul pentru securitate internă, ca obiectiv distinct, așa cum figura inițial în proiectul de regulament.

"A fost eliminat, apoi reintrodus în considerentele acestui regulament, ceea ce este un pas bun înainte, dar nu este suficient. Considerăm că aceste amenințări hibride ar trebui să fie enumerate printre obiectivele eligibile pentru finanțare, deoarece ele reprezintă amenințări serioase la adresa securității Europei, a cetățenilor europeni, a fiecărei țări, în special a statelor aflate la frontiera continentului", a adăugat Cătălin Predoiu.