Ungaria ridică nivelul de alertă antiteroristă. Orban: „Am întărit controalele pentru sosirile străinilor”

Premierul Ungariei, Viktor Orban. Sursa foto: Getty Images

Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a convocat joi pe liderii organizaţiilor antiteroriste şi le-a ridicat nivelul de alertă, ca răspuns la riscurile generate de conflictul din Orientul Mijlociu, transmite MTI, potrivit Agerpres.

„Astăzi am început ziua cu o întâlnire a Comitetului de Coordonare Antiteroristă, deoarece războiul din Orientul Mijlociu afectează direct situaţia de securitate a Ungariei”, a postat Orban pe Facebook.

„Am aflat că, prin migraţia în masă, organizaţiile teroriste din Orientul Mijlociu s-au stabilit şi s-au consolidat în Europa de Vest. Ne aşteptăm acum ca aceste organizaţii şi celulele teroriste existente în Europa să fie activate. Pacea şi securitatea Ungariei vor fi protejate şi în această situaţie. Prin urmare, am întărit controalele pentru sosirile străinilor care intră în Ungaria”, a declarat Orban într-un video ataşat la postare.

Avertismentul Germaniei privind teroriștii islamiști

Experți din Germania au avertizat că, după emiterea unei fatwa de la Teheran la data de 1 martie, celule de teroriști cu legături cu Iranul ar putea fi reactivate pentru a lovi Europa, relatează Euronews. Marele ayatollah Nasser Makarem Shirazi a emis pe 1 martie o fatwa prin care cere un război sfânt împotriva Statelor Unite și Israelului, după moartea lui Khamenei. Fatwa declară că toți musulmanii sunt obligați să răzbune „sângele martirului” și identifică Statele Unite și Israelul drept „principalii autori ai acestei crime”, potrivit agenției de presă iraniene de stat Tasnim. Expertul în extremism Heiko Heinisch a declarat pentru Euronews că estimează „un risc relativ ridicat al unor atacuri spontane comise de indivizi și al activării celulelor adormite”. Cercetătorul în domeniul terorismului Nicolas Stockhammer a avertizat că această fatwa acționează ca „un catalizator pentru posibile atacuri în Europa”, influențând „rețelele existente, simpatizanții și actorii hibrizi” care se bazează pe o „bază de sprijin difuză, transnațională”. Heiko Teggatz, șeful Sindicatului Poliției Federale Germane, a declarat că „nu poate fi exclus ca Iranul să trimită persoane în întreaga lume pentru a comite atacuri teroriste asupra unor obiective israeliene și americane”.