O fostă prezentatoare TV din Rusia devenită escortă în Dubai se laudă că „afacerile” îi merg excelent de când a început războiul

Anna Mukutsa a fost prezentatoare TV în Rusia, dar a devenit escortă în Dubai FOTO: Profimedia Images

O fostă prezentatoare TV din Rusia, care a devenit escortă, a dezvăluit că afacerea ei este în plină expansiune în Dubai, de când a început războiul.

Anna Mukutsa, în vârstă de 25 de ani, susține că cererea de servicii sexuale este determinată de amenințarea atacurilor cu drone.

Într-un interviu acordat publicației pro-Putin Mash din țara ei natală, ea a declarat cu mândrie că este inundată de solicitări.

Ea susține că pentru serviciile pe care le oferă percepe un tarif de 2.200 de euro pe oră, cel puțin, și că numărul de cereri a crescut de cinci ori săptămâna aceasta, după ce a început războiul din Iran.