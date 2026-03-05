Antena 3 CNN Externe Mapamond O fostă prezentatoare TV din Rusia devenită escortă în Dubai se laudă că „afacerile” îi merg excelent de când a început războiul

O fostă prezentatoare TV din Rusia devenită escortă în Dubai se laudă că „afacerile” îi merg excelent de când a început războiul

D.C.
1 minut de citit Publicat la 18:09 05 Mar 2026 Modificat la 18:10 05 Mar 2026
colaj cu tanara bruneta
Anna Mukutsa a fost prezentatoare TV în Rusia, dar a devenit escortă în Dubai FOTO: Profimedia Images

O fostă prezentatoare TV din Rusia, care a devenit escortă, a dezvăluit că afacerea ei este în plină expansiune în Dubai, de când a început războiul. 

Anna Mukutsa, în vârstă de 25 de ani, susține că cererea de servicii sexuale este determinată de amenințarea atacurilor cu drone. 

O fostă prezentatoare TV din Rusia devenită escortă în Dubai se laudă că „afacerile” îi merg excelent de când a început războiul 1051232
› Vezi galeria foto ‹

Într-un interviu acordat publicației pro-Putin Mash din țara ei natală, ea a declarat cu mândrie că este inundată de solicitări.

Ea susține că pentru serviciile pe care le oferă percepe un tarif de 2.200 de euro pe oră, cel puțin, și că numărul de cereri a crescut de cinci ori săptămâna aceasta, după ce a început războiul din Iran.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: Dubai escorte Rusia

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Mapamond
» Citește mai multe din Mapamond
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close