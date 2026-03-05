Poveste sinistră în Bali, după răpirea fiului unui miliardar ucrainean. Filmarea primită de familie și bucățile de cadavru descoperite

Igor Komarov călătorea în Bali împreună cu prietena lui, Yea Mishalova, o influenceriță cu aproape 200.000 de urmăritori pe Instagram FOTO: Instagram/ Yea Mishalova

O descoperire infiorătoare făcută în Bali ar avea legătură cu dispariția unui tânăr ucrainean, fiul unui om de afaceri bogat. Se presupune că acesta ar fi fost răpit și torturat, iar în final ucis și mutilat.

Astfel, poliția suspectează că un cap descoperit pe insulă i-ar aparține lui Igor Komarov, potrivit news.com.au.

Turistul ucrainean Igor Komarov, de 28 de ani, a fost atacat și răpit pe 15 februarie în timp ce mergea cu un scuter de către un grup de bărbați aflați într-un convoi de vehicule, într-o operațiune de tip militar desfășurată în Jimbaran, un district de pe litoralul din Bali popular printre cetățenii ruși și ucraineni.

Komarov călătorea în Bali împreună cu prietena lui, Yea Mishalova, o influenceriță cu aproape 200.000 de urmăritori pe Instagram.

S-a speculat că o fotografie distribuită de Mishalova cu ea și Komarov de Ziua Îndrăgostiților, însoțită de mesajul „La naiba cu 14 februarie, te iubesc în fiecare zi”, ar fi putut dezvălui involuntar locația lui Komarov răpitorilor săi.

Komarov este fiul lui Oleksandr „Narik” Petrovsky - o figură puternică și controversată din orașul Dnipro, menționată în presa locală în articole care descriu influența lui vastă în afaceri, conexiunile politice la nivel înalt și presupusele legături cu lumea interlopă a orașului.

Narik, așa cum este cunoscut mai bine, nu a fost însă niciodată condamnat pentru vreo infracțiune, iar News.com.au nu confirmă că relatările din presa ucraineană despre presupusele sale activități criminale ar fi adevărate.

Potrivit datelor GPS de pe unul dintre vehiculele folosite la răpirea fiului său, Komarov a fost dus la o vilă de lux din Tabanan, pe coasta central-vestică a insulei Bali, unde aparent a fost bătut și torturat.

Imagini video de o calitate slabă publicate inițial pe canalul Telegram MASH par să îl arate pe Komarov cu răni vizibile, inclusiv doi ochi învinețiți, implorându-și tatăl să plătească 10 milioane de dolari răpitorilor.

Potrivit declarațiilor lui Komarov, aparent făcute sub constrângere, răpitorii - suspectați că ar fi membri ai unei familii dintr-un sindicat criminal ucrainean - ar fi organizat răpirea pentru a recupera 10 milioane de dolari pe care Petrovsky i-ar fi furat într-o escrocherie. Afirmația nu a putut fi verificată de News.com.au.

„Mamă, tată, vă implor, ajutați-mă, vă rog, ați furat acele zece milioane pe care ei le cer, returnați aceste zece milioane, vă rog”, a spus Komarov în videoclipul a cărui autenticitate poliția din Bali încă încearcă să o verifice.

„Voi returna totul tuturor celor de la care ați luat; ei mi-au tăiat deja unele dintre membre, am picioarele rupte și mi-au spart cutia toracică. Sunt deja pe medicamente, nu mai am membre”, a spus Komarov în ucraineană, ridicând ceea ce părea a fi bontul bandajat și însângerat al mâinii sale stângi.

„O infecție se va declanșa curând. Eu pur și simplu mor”, a continuat Komarov într-un monolog confuz de trei minute. „Vă rog foarte mult, aceasta este o organizație foarte serioasă, vă rog ajutați-mă, nimeni nu mă poate găsi, nici mafioții, nimeni, am fost deja dus într-o altă țară.

Aduceți-mă acasă, ceea ce a mai rămas din mine în acest moment, vă rog rezolvați cu acești oameni, ei au nevoie de zece milioane de dolari pe care i-am furat. De îndată ce aceste zece milioane vor ajunge în conturile lor, mă vor lăsa imediat să plec în locul de unde m-au luat. Vă implor, vă rog. Vă rog rezolvați. Vă voi da totul înapoi, voi munci pentru asta, vă voi da totul, vă rog”, a spus Komarov, adăugând: „Niciun gangster nu vă va ajuta, nici poliția... Nu comunicați cu alte persoane”.

După identificarea unuia dintre vehiculele folosite la răpire - o mașină închiriată - poliția a urmărit traseul până în Tabanan. Vila era goală, însă polițiștii au găsit un telefon mobil și o geantă aparținând victimei, precum și urme de sânge pe care experții criminaliști le-au asociat ulterior cu pete descoperite în interiorul mașinii închiriate.

Povestea a luat o turnură tulburătoare pe 27 februarie, când poliția a anunțat că a descoperit părți de corp uman tăiate - un cap, un picior drept, secțiuni din partea superioară a pieptului, coapse și organe interne - la gura râului Wos, pe coasta estică inferioară a insulei Bali, la aproximativ 30 de kilometri de Tabanan.

Analiza medico-legală a sugerat că părțile de corp proveneau de la un bărbat care murise cu aproximativ trei zile înainte de descoperirea macabră, subliniind însă că nu s-a confirmat încă definitiv prin teste ADN că acestea aparțin lui Komarov.

„Probele ADN vor fi comparate cu cele ale membrilor familiei care au raportat o persoană dispărută sau o răpire”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, comisarul superior Ariasandy, care, asemenea multor indonezieni, folosește un singur nume. „Nu putem specula. Toate posibilitățile sunt investigate, dar concluziile trebuie să se bazeze pe investigații științifice și rezultate medico-legale”, a spus el.

Totuși, într-o altă evoluție de ultimă oră, medicul legist din Bali a declarat duminică seară pentru News.com.au că s-a realizat o potrivire parțială între tatuajele distinctive ale lui Komarov și tatuajele găsite pe unele dintre părțile de corp descoperite în râu.

„Voi efectua autopsia mâine dimineață (luni), dar în acest moment nu vă pot spune nimic mai mult pentru că nu am găsit alte elemente semnificative în afară de tatuaj”, a declarat medicul legist pentru News.com.au, adăugând că tatuajele „se potrivesc parțial”.

Într-un al doilea anunț, purtătorul de cuvânt al poliției a declarat că un bărbat străin care a închiriat vehiculul a fost arestat în legătură cu răpirea și presupusa ucidere a lui Komarov. El a spus că alți șase suspecți, tot cetățeni străini, sunt căutați pentru audieri în legătură cu aceste crime.

„Inițial, am reținut un cetățean străin cu inițialele CH, care a închiriat vehicule folosind un pașaport fals”, au spus autoritățile. „În urma investigațiilor ulterioare, am numit alți șase cetățeni străini ca suspecți - RM, BK, AS, VN, SM și DH”. În Indonezia este protocol potrivit căruia nu pot fi menționate numele suspecților până când nu sunt acuzați oficial de o infracțiune.

Medicul legist a adăugat o altă constatare care crește probabilitatea ca părțile de corp să aparțină lui Komarov: „Este imposibil să identificăm persoana decedată din cauza stadiului avansat de descompunere. Totuși, pe baza caracteristicilor craniului, pot spune că este caucazian”.

Patru dintre suspecți au fugit din Bali prin aeroportul internațional, în timp ce ceilalți doi se crede că se ascund încă în Bali sau într-o altă provincie din Indonezia. Toți șase au fost plasați pe lista persoanelor urmărite din Indonezia și pe notificarea roșie a Interpolului, o solicitare globală adresată agențiilor de aplicare a legii pentru localizarea și arestarea fugarilor.

Potrivit Meyka, o platformă de tehnologie financiară bazată pe inteligență artificială care ajută investitorii să analizeze riscurile, răpirea și presupusa ucidere a lui Komarov influențează discuțiile despre securitatea călătoriilor în Australia.

„Cazul răpirii din Bali poate crește percepția de risc în rândul călătorilor australieni și al familiilor acestora, chiar dacă condițiile generale rămân stabile”, a precizat compania. „Companiile aeriene, agențiile și asiguratorii urmăresc îndeaproape sentimentul public generat de incidente. După știri de mare impact pot apărea valuri scurte de anulări sau întrebări privind polițele de asigurare”.