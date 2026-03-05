Zelenski anunță că SUA i-au cerut expertiza în războiul cu dronele Iranului. Cere in schimb rachete Patriot

Volodimir Zelenski spune că Ucraina are nevoie de rachete interceptoare Patriot PAC-2 și PAC-3. Foto: Profimedia Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că le va propune țărilor arabe din Orientul Mijlociu un schimb de rachete Patriot vs. drone interceptoare ucrainene.

„Am primit semnale de la parteneri din Orientul Mijlociu. Au avut loc atacuri ale dronelor iraniene Shahed asupra civililor din acele țări. Ei caută expertiza noastră. Suntem deschiși. Dacă reprezentanții lor vor veni, le vom oferi expertiza noastră. Mai ales că există și o cerere din partea europenilor și a Statelor Unite. Au venit solicitări către noi să împărtășim experiența noastră cu partenerii din Orientul Mijlociu”, a spus Zelenski într-o postare publicată pe contul său de X.

Declarația a fost făcută de Zelenski în cadrul unui interviu acordate televiziunii italiene Rai Italia.

„Referitor la arme: noi înșine suntem în război. Și am spus, complet sincer, că ne lipsește ceea ce au ei. Ei au rachete pentru sistemele Patriot, dar sute sau mii de drone Shahed nu pot fi interceptate cu rachete Patriot – este mult prea costisitor. Nimic nu este prea mult pentru oameni, desigur, dar ei pur și simplu nu au atâtea rachete. De aceea au nevoie de drone interceptoare, pe care noi le avem. Între timp, nouă ne lipsesc rachetele PAC-2 și PAC-3. Așadar, când vine vorba de schimb de tehnologie sau arme, cred că țara noastră va fi deschisă la asta”, a spus Zelenski.

Oficialii administrației Trump au recunoscut, în cadrul unei întâlniri cu membrii Congresului SUA desfășurate în spatele ușilor închise, că atacurile cu drone ale Iranului reprezintă o „provocare majoră” pentru sistemele antiaeriene americane, care nu le pot intercepta pe toate.