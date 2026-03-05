Dacia Striker, cel mai nou model anunțat de producătorul auto român: “Inspirat din anii ’80, numele sugerează forță”

1 minut de citit Publicat la 12:30 05 Mar 2026 Modificat la 12:42 05 Mar 2026

Noua mașină face parte din răspunsul Grupului Renault la “profundele răsturnări din industria auto”. Foto: Hepta

Dacia a dezvăluit joi numele noului său model: Dacia “Striker”, care va lua forma unui crossover break dimensionat pentru a concura cu modele precum Toyota Corolla Touring Sports și Skoda Octavia și alte mașini din segmentul C.

› Vezi galeria foto ‹

Noua mașină face parte din răspunsul Grupului Renault la “profundele răsturnări din industria auto”; un răspuns care va face ca fiecare dintre cele trei mărci ale sale să creeze mașini “câștigătoare”, potrivit topgear.com.

"Striker e numele noului crossover Dacia care redefinește regulile", anunță Dacia. Potrivit producătorului, acesta "este un nume puternic, ușor recognoscibil prin terminația „ER”, semnătură consacrată a gamei".

Numele "este inspirat din anii ’80, sugerează forță, precizie și impact – asemenea unei lovituri decisive care schimbă dinamica sau redefinește regulile jocului". De asemenea, Dacia păstrează terminația „ER”, asemenea modelelor Duster, Jogger și Bigster, care îl integrează firesc în familia Dacia. "Este un nume ușor de pronunțat, cu o fonetică puternică și memorabilă".

Dacia introduce această denumire fără a specifica un calendar de marketing sau date tehnice detaliate despre vehicul. Anunțul vine din partea departamentului de comunicare de produs al producătorului.