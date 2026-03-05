Rutte, despre activarea Articolul 5 NATO, după ce o rachetă iraniană a zburat spre Turcia: „Vom rămâne mereu foarte ambigui”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte. Foto: Profimedia Images

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri pentru Newsmax că există un „sprijin larg” în rândul membrilor alianței pentru campania președintelui Donald Trump care vizează capacitățile nucleare și de rachete ale Iranului, chiar dacă unii lideri europeni și-au exprimat critici publice la adresa operațiunii.

„NATO nu este implicată”, a declarat Rutte pentru „The Record With Greta Van Susteren”. „Dar, evident, aliații susțin, practic, la scară largă, ceea ce face președintele și, de asemenea, facilitează ceea ce fac SUA acum în regiune, eliminând această capacitate nucleară a Iranului și, bineînțeles, capacitatea sa de rachete.”

Rutte a declarat că aliații europeni au îngrijorări puternice legate de securitatea Teheranului, invocând amenințări și comploturi de asasinat legate de regimul iranian.

„Aici, în Europa, cunoaștem impactul Iranului și impactul negativ pe care îl poate avea”, a spus el. „Uitați-vă la tentativele de asasinat din multe țări NATO aici, în Europa, la diaspora iraniană. Propria mea țară [Olanda] este sub amenințarea constantă a regimului de la Teheran.”

În ciuda criticilor unor lideri, inclusiv președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez, Rutte a declarat că țările NATO oferă „asistență esențială” campaniei americano-israeliane împotriva Iranului.

El a subliniat, de asemenea, că forțele NATO rămân pregătite să apere teritoriul alianței pe măsură ce tensiunile escaladează în regiune.

„Ceea ce facem în acest moment, ca NATO, este să ne asigurăm că apărăm, la 360 de grade, fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a declarat Rutte.

El a făcut referire la un incident recent care a implicat o amenințare cu rachete la adresa Turciei, membră NATO și parte a sistemului colectiv de apărare al alianței.

„Ați văzut asta în această dimineață când a venit vestea despre o rachetă care se îndrepta spre Turcia și care ar putea afecta interesele SUA în Turcia, fiind distrusă de sistemele antirachetă ale NATO”, a spus el. „Deci, acest lucru funcționează. Suntem vigilenți.”

Rutte a abordat și întrebări legate de clauza de apărare reciprocă a NATO, cunoscută sub numele de Articolul 5, care prevede că un atac asupra unui membru este considerat un atac asupra tuturor.

„Din motive întemeiate, vom rămâne mereu foarte ambigui în ceea ce privește momentul în care se declanșează Articolul 5”, a spus Rutte. „Îl menținem foarte ambiguu pentru că nu vrem să-i facem pe dușmanii noștri, adversarii noștri, mai înțelepți.”

El a adăugat că, dacă Articolul 5 ar fi invocat, alianța ar clarifica imediat acest lucru. Până atunci, a spus el, ambiguitatea este intenționată, menită să forțeze adversarii să se gândească cu atenție la riscurile atacării intereselor NATO.

„Ne asigurăm că putem apăra și vom apăra fiecare centimetru de teritoriu al NATO”, a declarat Rutte. „Și, între timp, suntem alături de prietenii și partenerii noștri din Orientul Mijlociu, deoarece vedem aceste atacuri fără discriminare împotriva Emiratelor Arabe Unite, împotriva Bahrainului, împotriva Omanului, împotriva Arabiei Saudite, împotriva Kuweitului, împotriva altor țări din regiune. Și suntem alături de ei.”

„Sunt în contact permanent cu ei pentru că vrem să ne asigurăm că îi vom ajuta cu orice putem face pentru ca ei să rămână în siguranță.”