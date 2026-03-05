Autobuzele din București vor circula din nou pe liniile de tramvai, din acest weekend. PMB: „Vremea ne permite să revenim la normal”

1 minut de citit Publicat la 13:54 05 Mar 2026 Modificat la 13:55 05 Mar 2026

Un autobuz circulă pe linia de tramvai în București. Sursa foto: STB

Primăria Capitalei anunţă că va fi reluată circulaţia autobuzelor pe liniile de tramvai, începând de sâmbătă, 7 martie. Autobuzele vor merge, astfel, pe bandă unică, fără să stea în ambuteiajele din trafic, iar călătorii vor avea legături mai bune între mijloacele de transport în comun din aceeaşi staţie, informează PMB, joi, pe Facebook.

„Măsura de a muta autobuzele de pe calea de rulare a tramvaielor a fost luată la finalul lunii decembrie 2025, din motive de siguranţă. Am avut o iarnă geroasă, cu precipitaţii (polei, ninsori), iar autobuzele ar fi avut dificultăţi la frânare din cauza alunecării pe şine. Acum, vremea ne permite să revenim la normal”, transmite sursa citată.

Primăria menţionează că, de săptămâna aceasta, STB a reluat „în forţă” reparaţiile carosabilului de pe calea de rulare a tramvaielor. A început cu intersecţiile traversate de liniile de tramvai de pe: Bd. Liviu Rebreanu / Bd. 1 Decembrie 1918; Şos. Mihai Bravu / Bd. Ferdinand; Str. Tudor Vladimirescu / Bd. G. Coşbuc.

Lucrările vor continua atât în alte intersecţii, cât şi de-a lungul căilor de rulare, se mai arată în postare.

