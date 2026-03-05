Guvernul a adoptat OUG care fixează prețul la gazele naturale la 0,31 lei/kWh pentru consumatorii casnici

Măsura de plafonare a prețului la gaze este una tranzitorie. Foto: colaj Guvernul României/Getty Images

Guvernul a adoptat, în ședința de joi, ordonanța de urgență care plafonează prețul la gazele naturale la 0,31 lei/kWh pentru încă un an pentru consumatorii casnici, a anunțat premierul Ilie Bolojan. Așadar, cei care au primit notificări de la furnizori că vor majora prețul începând cu 1 aprilie 2026 trebuie să le ignore, a spus ministrul Energiei, deoarece nu va crește. De asemenea, Bogdan Ivan a anunțat că vor urma măsuri de protecție de fluctuațiile prețului la gazele naturale, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, și pentru companii.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că cel mai important document pe care l-a adoptat Executivul astăzi vizează menținerea prețului la gaze la 0,31 lei/kWh pentru consumatorii casnici până la data de 1 aprilie 2027.

„Această decizie de a stabili un mecanism prin care prețurile nu vor crește a fost luată pe baza a trei considerații: anul viitor România își va dubla aproape capacitate de alimentare cu gaze, vom deveni practic independenți, și cel mai bun moment pentru liberalizare în piața de gaz și pentru a nu avea niciun fel de șoc e când oferta de gaz pe piață va fi suficientă. Azi, două treimi din consumul nostru de gaz e asigurat din producția internă și o treime din importuri.

Al doilea motiv e legat de o predictibilitate economică și socială. Una din țintele pe care ni le-am asumat e coborârrea ratei inflației și orice creștere de prețuri în zona de energie înseamnă un impact important care are efecte legate de puseuri inflaționiste.

Al treilea motiv ține de situația pe care o avem în zona Golfului, unde inevitabil, datorită (sic!) sincopelor care au loc în aprovizionarea piețelor globale cu țiței, cu gaz, suntem în situația în care chiar dacă UE sau România nu sunt dependente într-o măsură foarte mare de aprovizionarea din zonă, datorită faptului că prețurile se formează la nivel global, inevitabil există creșteri marginale și în zona noastră”, a spus prim-ministrul Ilie Bolojan.

Preț plafonat pentru consumatorii casnici încă un an

La rândul său, ministrul Bogdan Ivan a subliniat că măsura este una tranzitorie. Ministrul Energiei a adăugat că știe că furnizorii au trimis deja notificări consumatorilor cu noile prețuri, după liberalizarea pieței gazelor care ar fi trebuit să înceapă de la 1 aprilaie 2026, dar acestea nu mai sunt valabile. Timp de un an prețul nu va crește.

„Vorbim despre o măsură luată în premieră de o țară din UE și anume de asigurarea unei măsuri tranzitorii timp de un an de zile. (...) Suntem în situația în care azi Guvernul României a adoptat o măsură prin care prețul la consumatorul final, în materie de gaze naturale, va avea un preț stabil timp de un an de zile, până în aprilie 2027, indiferent de fluctuațiile internaționale. În ultimele 5 zile, la nivel internațional, în medie au crescut prețurile la gaze naturale cu până la 70%”, a spus Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a detaliat ordonanța adoptată de Guvern:

„În ordonanța de azi a fost stabilit un mecanism economic extrem de clar prin care, de la nivel de producător, avem un preț de plecare maximal de 110 lei/MWh, mai puțin decât prețul plafonat de 120 de lei, avem un preț reglementat la transportatori, 15 lei, un preț reglementat la distribuție, maxim 68 de lei, și o marjă maximă de adaos de 15 lei la furnizor.

În această formulă, orice modificare care poate să apară pe piață e absorbită. (...) Indiferent ce se întâmplă România a luat o măsură curajoasă, rapidă. Prețul nu va depăși 0,31 lei/kWh”, a spus Bogdan Ivan.

Ce se întâmplă cu marii consumatori

În ceea ce privește, eventuale măsuri de protecție și pentru marii consumatori, în condiţiile în care aceste creşteri se vor reflecta în majorări ale preţurilor de produse la raft, plătite tot de cetăţeni, Ivan a spus că, după finalizarea etapei care îi vizează pe consumatorii casnici, guvernanţii urmează să vadă ce vor putea face şi în privinţa companiilor.



„După ce terminăm această etapă (n. red. cea a consumatorilor casnici), urmează să vedem ce putem face şi pentru companii, în funcţie de cotaţiile internaţionale, pentru că creşterea preţurilor la gaze influenţează toate costurile.

E un proces destul de complicat, nu pot controla bursele internaţionale, şi nici conflictele în Orientul Mijlociu, dar împreună cu companiile producătoare de gaze, cu cele care transportă, împreună cu alţi parteneri care pot să aducă o cantitate mai mare de gaze în regiune, lucrăm încă de la finalul săptămânii trecute pe scenarii pentru a avea suficientă lichiditate în piaţă şi pentru a ne asigura că impactul este cât mai mic.

E imposibil să spun acum exact cum va fi forma finală, dar acum terminăm astăzi cu consumatorii casnici, îi protejăm pentru următorul an de zile pe cei aproximativ 5 milioane de români, urmând ca apoi, în cel mai scurt timp, să venim şi cu o proiecţie clară pentru companii care, da, au nevoie şi ele să fie protejate de statul român”, a explicat ministrul Energiei.



Ivan a adăugat că specialiştii Ministerului Energiei lucrează deja la diverse „scenarii”, dar a subliniat că totul este „dinamic” şi depinde de ceea ce se întâmplă cu Strâmtoarea Ormuz, care ar fi blocată, şi de unde vin „cantităţi uriaşe” de gaze naturale.



„Suntem cam în acelaşi scenariu din perioada COVID, în care cine dădea mai mult pentru măşti ajungea să le cumpere. Suntem în acelaşi scenariu şi astăzi, la nivel mondial, aşa că e foarte putin probabil să ştie cineva cum va arăta cotaţia bursieră peste 24 de ore sau 48 de ore. Dar, repet, noi lucrăm deja la scenarii, la rute alternative şi pentru gaze naturale lichefiate împreună cu statele din regiune”, a conchis ministrul Energiei.