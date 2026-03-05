Prima reacție a MAE la condamnarea lui Adrian Kercio pentru spionaj în Rusia. Moscova a refuzat să îi permită asistența consulară

Adrian Kercio a fost retinut de FSB în Soci. Captură video Tass

Ministerul Afacerilor Externe a anuțat, joi, că Rusia a refuzat să îi permită dreptul la asistență consulară lui Adrian David Kercio, românul condamnat la 15 ani de închisoare pentru spionaj.

”Avem cazul în atenție încă din decembrie 2024. Am solicitat părții ruse în repetate rânduri, atât la București, cât și la Moscova, facilitarea accesului la cetățeanul român în vederea acordării de asistență consulară, conform Convenției de la Viena din 1963 privind relațiile consulare. Până la acest moment, partea rusă nu a răspuns solicitărilor noastre repetate. Suplimentar, suntem în dialog cu familia cetățeanului român pentru a le transmite informații despre situația acestuia”, a explicat MAE, într-un comunicat de presă.

Tribunalul Regional Krasnodar l-a condamnat pe Adrian-David Kercho la 15 ani de închisoare într-o colonie penală de maximă securitate pentru colectarea și transmiterea de informații despre instalațiile militare rusești către serviciile de informații ucrainene. Verdictul nu a intrat încă în vigoare, potrivit presei ruse.

În aprilie 2025, FSB a anunțat că a reținut un cetățean român la Soci pentru că a adunat informații despre amplasarea instalațiilor de apărare aeriană în numele agențiilor de securitate ale Ucrainei, a relatat Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB).

„În orașul Soci din regiunea Krasnodar, ofițerii au reținut un cetățean român născut în 2002, implicat în activități de informații în favoarea serviciilor de informații ucrainene”, a declarat atunci FSB, potrivit TASS. „Am stabilit că în vara anului 2024, individul, acționând la instrucțiunile serviciilor de securitate ucrainene, a colectat și transmis informații privind amplasarea instalațiilor de apărare aeriană din Soci”.

Potrivit FSB, în schimbul acțiunilor sale, agențiile de securitate ucrainene au promis că îi vor facilita plecarea în siguranță din Rusia și că vor aranja alăturarea sa unei unități de voluntari ucraineni pentru a participa la operațiuni de luptă împotriva Rusiei.