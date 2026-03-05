Nicușor Dan, despre propunerea lui Emmanuel Macron privind protecția nucleară franceză: „România e sub umbrela nucleară a SUA”

Președintele României, NIcușor Dan, alături de președintele francez Emmanuel Macron. Foto: Profimedia Images

Președintele Nicușor Dan a spus joi că România, ca toate celelalte țări NATO, se află sub umbrela nucleară oferită de SUA. Șeful statului român a fost rugat, într-o conferință comună avută la Varșovia cu președintele polonez Karol Nawrocki, să comenteze propunerea președintelui francez Emmanuel Macron de intrare a țării noastre sub o posibilă „umbrelă nucleară” a Franței.

„În primul rând, România, ca toate țările NATO, este sub umbrela nucleară NATO oferită de Statele Unite”, a spus Nicușor Dan.

Președintele României a mai adăugat că România, ca țară membră NATO, „este parte la deciziile și programele cu componentă nucleară care se iau în cadrul Alianței”.

„Din punctul acesta de vedere, România este acoperită, este sub o umbrelă nucleară”, a precizat președintele României..

Nicușor Dan a refuzat să comenteze direct propunerea lui Macron privind protecția nucleară a Franței.

„În relația cu Franța, noi, după cum știți, avem un parteneriat strategic, care este un parteneriat pe mai multe paliere. Acest parteneriat este intr-o extindere și mă opresc aici”, a spus Nicușor Dan.

Surse oficiale de la Palatul Cotroceni au declarat pentru Antena 3 CNN că „România analizează de mai mult timp propunerea Franței de a face parte din umbrela nucleară franceză”. Explicațiile vin după ce Emmanuel Macron a anunțat deja o schimbare radicală a doctrinei nucleare franceze și o listă a țărilor UE care vor primi avioane și submarine cu încărcătură nucleară, ca parte a planului de apărare european.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a sugerat marți la Antena 3 CNN că România nu a fost inclusă pe lista țărilor vizate de extinderea umbrelei nucleare franceze pentru că avioanele pe care le are Armata Română „nu au capacitatea să transporte și să încarce astfel de încărcătură”. Pe de altă parte, el a precizat că găzduirea armelor nucleare prezintă avantaje, dar și riscuri.

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a confirmat că „România a fost invitată, alături de alte țări europene, la discuțiile cu Franța privind extinderea capacităţii de descurajare nucleară”. Deoarece proiectul se află în stadii incipiente, o decizie va fi luată în CSAT, potrivit ministrului.

