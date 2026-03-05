Nicușor Dan: “Nu există niciun motiv de îngrijorare pentru România. Suntem protejați”

Nicușor Dan: “Suntem absolut protejați. Nu există niciun motiv de îngrijorare în acest moment" FOTO: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, în timpul conferinței de presă cu omologul polonez, la Varșovia, că România se află în siguranță și că nu există motive de îngrijorare ca urmare a ridicării nivelului de alertă la baza de la Deveselu, în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

“Suntem absolut protejați. Nu există niciun motiv de îngrijorare în acest moment. Evident că în contextul de escaladare în zona Golfului s-a ridicat gradul de alertă în bazele militare americane peste tot în lume. Dar asta este tot. Nu există niciun motiv de îngrijorare”, a precizat Nicușor Dan.

El a făcut aceste precizări în condițiile în care Iranul a atacat cu rachete și drone bazele americane din Orientul Mijlociu. De asemenea, două drone care se îndreptau spre baza britanică de la Akrotiri, Cipru, au fost doborâte. Autoritățile cipriote au închis școli și au evacuat persoane, după ce baza aeriană militară a mai fost vizată de un atac cu drone.

Ce a spus ministrul Apărării despre baza de la Deveselu

La rândul său, ministrul Apărării, Radu Miruță, a precizat marți la Antena 3 că sporirea nivelului de securitate la baza scutului NATO de la Deveselu nu înseamnă că România se află în pericol, în contextul conflictului din orientul Mijlociu. Radu Miruță a precizat că ridicarea nivelului de vigilență este o practică frecventă:

“Înseamnă că a crescut nivelul de vigilență cu privire la ce se întâmplă în jurul acestei situații din Iran. Acest nivel crește nu doar pentru că este acum războiul. Asta a fost cauza pentru creșterea de astăzi, de ieri, însă pe parcursul anului sunt foarte multe momente în care se modifică acest nivel fără să fie asociat cu războiul.

Sunt niște instrucțiuni militare care atunci când apare un eveniment, cine se uită la monitoare se uită mai des, se uită mai atent, la intrarea în bazele militare sunt verificate mașinile, dacă vreți și în portbagaj, nu doar uitându-te pe geam. Sunt chestiuni care se întâmplă în mod curent. Lumea văzând explozii la televizor și tot felul de situații din Iran începe să se întrebe dacă nu cumva este un pericol specific pentru România”, a spus Miruță.