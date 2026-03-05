Grupa 1 de muncă. Cine se încadrează, cum se calculează pensia și care este vârsta de pensionare

Românii care au lucrat în condiții grele sau periculoase pot beneficia de avantaje la pensionare dacă au fost încadrați în grupa 1 de muncă, categorie care în prezent este echivalentă cu condițiile speciale de muncă.

Principalele beneficii sunt reducerea vârstei de pensionare și anumite avantaje în calculul pensiei, potrivit legislației sistemului public de pensii și informațiilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice.

În 2026, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei. Stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Ce înseamnă grupa 1 de muncă și cine se încadrează

Grupa 1 de muncă reprezintă vechea clasificare a locurilor de muncă în care angajații erau expuși la riscuri ridicate pentru sănătate sau viață. După schimbările legislative, aceste activități sunt încadrate în condiții speciale de muncă.

În această categorie au fost incluse, de-a lungul timpului, profesii sau activități precum:

minerit și lucrări în subteran

metalurgie și siderurgie

industria chimică sau petrochimică

producția de energie în condiții periculoase

activități cu radiații sau temperaturi extreme

alte locuri de muncă în care angajații erau expuși permanent la factori de risc major.

Persoanele care au lucrat în aceste condiții pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare, dacă au realizat stagiul complet de cotizare în sistemul public de pensii.

Cum se calculează pensia pentru grupa 1 de muncă

Calculul pensiei pentru cei care au lucrat în grupa 1 de muncă urmează formula generală a pensiei din sistemul public, bazată pe numărul de puncte acumulate din contribuțiile plătite pe parcursul vieții profesionale.

În plus, legislația acordă un avantaj major: reducerea vârstei standard de pensionare, proporțional cu numărul de ani lucrați în aceste condiții.

Potrivit Casei Naționale de Pensii, reducerea poate fi:

6 luni pentru fiecare an lucrat în grupa 1 de muncă

pentru fiecare an lucrat în grupa 1 de muncă până la 10 ani reducere pentru persoanele care au lucrat 20 de ani sau mai mult în astfel de condiții.

De exemplu:

10 ani lucrați în grupa 1 pot reduce vârsta de pensionare cu aproximativ 5 ani

20 de ani sau mai mult pot aduce o reducere de până la 10 ani a vârstei standard de pensionare.

Totuși, această reducere se aplică doar dacă persoana a realizat stagiul complet de cotizare, care este de regulă 35 de ani pentru pensia integrală.

Alte beneficii pentru cei încadrați în grupa 1 de muncă

Pe lângă pensionarea mai devreme, persoanele care au lucrat în grupa 1 de muncă pot beneficia și de alte avantaje prevăzute de legislație:

reducerea vârstei standard de pensionare fără penalizare

posibilitatea cumulării reducerii cu alte facilități prevăzute de lege (de exemplu, pentru creșterea copiilor sau alte situații speciale), în anumite limite

recunoașterea perioadelor lucrate în condiții speciale în calculul vechimii în muncă.

Potrivit legislației, reducerile de vârstă pentru diferite condiții de muncă sau situații speciale nu pot depăși în total 11 ani, iar aplicarea lor este condiționată de realizarea stagiului complet de cotizare în sistemul public de pensii.

Exemple de vârstă de pensionare pentru cei care au lucrat în grupa 1 de muncă

Reducerea vârstei de pensionare pentru persoanele care au lucrat în grupa 1 de muncă se aplică în funcție de numărul de ani desfășurați în aceste condiții. Conform regulilor din sistemul public de pensii, fiecare an lucrat în grupa 1 poate reduce vârsta standard de pensionare cu aproximativ 6 luni, în anumite limite stabilite de lege.

Iată câteva exemple orientative:

5 ani lucrați în grupa 1 de muncă – vârsta de pensionare poate fi redusă cu aproximativ 2 ani și 6 luni .

– vârsta de pensionare poate fi redusă cu aproximativ . 10 ani lucrați în grupa 1 de muncă – vârsta de pensionare poate scădea cu aproximativ 5 ani .

– vârsta de pensionare poate scădea cu aproximativ . 15 ani lucrați în grupa 1 de muncă – reducerea poate ajunge la aproximativ 7 ani și 6 luni .

– reducerea poate ajunge la aproximativ . 20 de ani lucrați în grupa 1 de muncă – reducerea maximă poate fi de până la 10 ani din vârsta standard de pensionare.

De exemplu, un bărbat care ar trebui să se pensioneze la 65 de ani și care a lucrat 20 de ani în grupa 1 de muncă ar putea ieși la pensie în jurul vârstei de 55 de ani, dacă a realizat stagiul complet de cotizare.

Pentru femei, calculele sunt similare, însă se raportează la vârsta standard de pensionare stabilită pentru fiecare an, deoarece aceasta a crescut treptat până la 65 de ani. De aceea, vârsta exactă de pensionare poate varia în funcție de anul nașterii și de perioada lucrată în condiții speciale.