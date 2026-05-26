Internetul revine în Iran după luni întregi de blackout digital. Regimul iranian a restabilit parțial accesul

1 minut de citit Publicat la 23:54 26 Mai 2026 Modificat la 23:54 26 Mai 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Accesul la internet a început să fie restabilit în Iran după ce fusese întrerupt în urmă cu aproape trei luni, conform unor declarații făcute de oficialii regimului, citați de BBC.

„Primul pas spre un acces liber și reglementat la spațiul cibernetic a fost făcut”, a scris Mohammad Reza Aref, prim-vicepreședinte al Iranului, pe Twitter, marți. Organizațiile de monitorizare a internetului Netblocks și Kentik au raportat o restabilire „parțială”, deși Kentik a avertizat că majoritatea rețelelor erau încă nefuncționale.

Regimul iranian a întrerupt accesul la internet după declanșarea războiului. Oficialii au sugerat că scopul era prevenirea supravegherii, spionajului și atacurilor cibernetice. Este una dintre cele mai lungi întreruperi naționale ale internetului înregistrate vreodată la nivel mondial.

Un creator de conținut din Teheran a declarat pentru BBC că a reușit marți să se conecteze la internet folosind rețeaua WiFi de acasă.

„Cel mai important este că îmi voi recupera o parte din venituri”, a spus el. Netblocks a informat că nu era clar dacă revenirea internetului va fi de durată și a declarat pentru BBC că situația corespunde cu ceea ce observase la ridicarea întreruperilor anterioare, când restabilirea putea dura ore întregi.

„Accesul nu a revenit peste tot la starea inițială, existând unele variații regionale”, a declarat, marți, Isik Mater, directoarea de cercetare a organizației globale de monitorizare a internetului.

Ea a adăugat că există semne ale unei „filtrări mai extinse” a internetului decât înainte de ianuarie, când o întrerupere similară a fost impusă în timpul reprimării sângeroase de către regim a protestelor anti-guvernamentale, „inclusiv restricții suplimentare asupra aplicațiilor de mesagerie precum WhatsApp”.

„Asta înseamnă că, pentru moment, familiile ar putea avea în continuare dificultăți în a lua legătura cu cei dragi”.

„Din punct de vedere istoric, de fiecare dată când accesul la internet a fost restabilit după o întrerupere în Iran, acesta a revenit cu restricții mai dure și controale mai stricte”, a adăugat Mater.

Când au început atacurile americane și iraniene, iar accesul la internet a fost întrerupt, Iranul se bucurase de acces deplin la lumea exterioară doar timp de aproximativ o lună după întreruperea din ianuarie.

Unii iranieni au încercat să ocolească restricțiile folosind metode precum rețele private virtuale scumpe și introducerea clandestină în țară a tehnologiei prin satelit.