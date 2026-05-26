Rusia va putea confisca averile cetăţenilor săi din exil. Noua lege îi vizează pe ruşii care condamnă războiul dus de Putin în Ucraina

1 minut de citit Publicat la 23:26 26 Mai 2026 Modificat la 23:26 26 Mai 2026

Vladimir Putin, la parada militară din Piața Roșie, de 9 mai. Foto: Profimedia Images

Parlamentul rus a adoptat marţi o lege care permite autorităţilor să confişte proprietăţile ruşilor care locuiesc în străinătate dacă aceştia sunt consideraţi că acţionează împotriva intereselor ţării, într-o mişcare despre care criticii spun că are ca scop reducerea la tăcere a criticilor bogaţi ai Kremlinului aflaţi în exil, notează Agerpres.

Legea a fost adoptată în a treia şi ultima lectură de camera inferioară a parlamentului rus, Duma de Stat.

Conform noii legislaţii, ruşii care locuiesc în străinătate şi-ar putea pierde casele dacă denunţă public războiul din Ucraina.

Legea rusă permite deja confiscarea bunurilor unor cetăţeni care locuiesc în străinătate, de exemplu cei clasificaţi drept agenţi străini care îşi încalcă obligaţiile sau lucrează pentru organizaţii indezirabile. Cu toate acestea, noua lege lărgeşte semnificativ domeniul de aplicare pentru astfel de măsuri, deoarece acţiunea împotriva intereselor Moscovei poate fi interpretată în sens larg.

Preşedintele Dumei de Stat, Veaceslav Volodin, a declarat că 13 noi infracţiuni constituie acum motive pentru confiscarea bunurilor ruşilor aflaţi în străinătate, între care insultarea ofiţerilor şi soldaţilor ruşi, apelul la extremism şi terorism, incitarea la ură sau ostilitate şi apelul public la acţiuni care vizează încălcarea integrităţii teritoriale a Rusiei.

Volodin solicită de ani de zile pedepsirea ruşilor critici care au "fugit" şi se cred în siguranţă în străinătate.

"Astăzi am adoptat o lege federală care serveşte la protejarea ţării noastre", a spus el.

Noua lege intră în vigoare la 1 septembrie, potrivit lui Serghei Markov, un politolog apropiat Kremlinului.

"Acum vor vinde totul rapid în termen de trei luni", a spus el, referindu-se la ruşii aflaţi în străinătate. "Acum ei (autorităţile - n.r.) le spun celor care au plecat că nu trebuie să se mai întoarcă niciodată", a adăugat el.