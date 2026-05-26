Fructul cu gust de cremă vanilată, care crește aproape fără apă, a ajuns și în Europa: Un inginer AI a devenit fermier ca să-l cultive

6 minute de citit Publicat la 11:52 26 Mai 2026 Modificat la 11:52 26 Mai 2026

Custard Apple - fructul cu textură și gust de cremă de vanilie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Cultivat ani la rând aproape ignorat în regiunile aride din India, custard apple (n.r. mărul-cremă) – fructul cu pulpă dulce, asemănătoare cremei de vanilie – începe să cucerească piețele internaționale. Rezistent la secetă și capabil să crească în soluri sărace, fructul a devenit o afacere profitabilă pentru fermieri și exportatori. Printre cei care au pariat pe această cultură se numără și Ashoka Shivareddy, un inginer software specializat în inteligență artificială, care a renunțat la cariera din tehnologie pentru a readuce la viață ferma familiei și a transforma custard apple într-un business cu perspective globale, potrivit BBC.

În districtul Kolar din sudul Indiei, agricultura a devenit tot mai dificilă din cauza secetei. Pentru familia lui Ashoka Shivareddy, lipsa apei a însemnat pierderi constante și, în cele din urmă, abandonarea fermei.

„Zona primește doar 60-70 de centimetri de precipitații, iar fermierii sapă puțuri de până la aproape 400 m – cea mai mare parte a banilor se duce pe căutarea apei”, spune el.

› Vezi galeria foto ‹

„Căutam o cultură care să poată supraviețui cu foarte puțină apă”

În 2005, familia s-a mutat în Bengaluru și a deschis un magazin de legume. Shivareddy a devenit inginer software specializat în inteligență artificială, însă nu a renunțat niciodată la ideea de a reveni în agricultură.

În 2018 a decis să readucă la viață ferma familiei, dar cu o abordare diferită.

„Căutam o cultură care să poată supraviețui cu foarte puțină apă, să crească din ploaie și să nu depindă foarte mult de pesticide”, explică el.

A ales custard apple, un fruct cu coajă denivelată, de mărimea unui avocado mare, a cărui pulpă dulce și cremoasă amintește de crema de vanilie - de unde și numele.

Pomii cresc sălbatic în zona lui Shivareddy, iar localnicii obișnuiau să culeagă fructele și să le vândă în piețe. Acest lucru i-a dat încredere că plantația ar putea deveni profitabilă.

Pentru a obține producții mai mari, el a plantat pomii mai aproape unul de altul decât în fermele obișnuite și a ales cu atenție trei varietăți diferite, fiecare cu avantaje specifice.

„Există o cerere uriașă pentru custard apple în India și în străinătate”

Rezultatele au început să apară rapid.

„Anul trecut am produs aproximativ 20 de tone. Anul acesta sunt în jur de 25 de tone. Există o cerere uriașă pentru custard apple în India și în străinătate”, spune el.

Deși fructul rezistă bine în condiții de secetă, cultivarea lui nu este lipsită de probleme. Soiul tradițional Balangar are un termen de valabilitate extrem de scurt, uneori de doar trei sau patru zile, ceea ce limitează posibilitățile de vânzare. În plus, conține multe semințe și mai puțină pulpă.

„Soiurile tradiționale au o aromă excelentă, dar suferă din cauza conținutului redus de pulpă, a numărului mare de semințe și a unui termen de valabilitate foarte slab”, afirmă doctorul Sakthivel T, cercetător principal la Institutul Indian de Cercetare Horticolă din Bangalore.

Echipa sa a dezvoltat un hibrid numit Arka Sahan, care rezistă o săptămână la temperatura camerei și are mai puține semințe și mai multă pulpă.

În ultimii 20 de ani, acest soi s-a răspândit în sudul Indiei.

„Trecerea de la un randament de pulpă de 30% la soiurile sălbatice la 70% la hibrizi precum Arka Sahan a dublat practic recolta utilizabilă pentru fermieri fără a avea nevoie de mai mult teren”, spune Sakthivel.

Cercetătorii încearcă acum să găsească metode mai bune de procesare a fructului și de extragere a pulpei pentru a putea fi folosită pe scară largă în produse precum înghețata sau milkshake-urile.

O problemă importantă este faptul că pulpa se oxidează foarte repede și devine maronie după extracție. Specialiștii testează noi echipamente și tehnici pentru a păstra mai mult timp culoarea alb-lăptoasă a fructului.

„Este nevoie de 12 până la 15 ani pentru a dezvolta un soi nou”

Statul Maharashtra, din centrul Indiei, este principalul producător de custard apple și realizează aproape o treime din producția națională.

Acolo lucrează de zeci de ani fermierul Navnath Malhari Kaspate. El a călătorit prin India pentru a colecta semințe și le-a încrucișat pe propria fermă.

„Nimeni nu acordase cu adevărat atenție acestui fruct și nu făcuse cercetare, așa că am decis să continui. Este nevoie de 12 până la 15 ani pentru a dezvolta un nou soi. Nu este o muncă rapidă – sunt decenii de experimente”, spune el.

Munca sa a dus la apariția soiului NMK-01, cunoscut pentru producția ridicată. Soiul a fost lansat pe piață în 2014.

„Am început să exportăm în țările din Golf și chiar în Europa”

„Acum cultivăm custard apple pe aproape 50 de acri, cu producții de aproximativ 10 tone pe acru. Acest soi îmbunătățit, care nu se strică ușor, a creat oportunități pentru export. Am început să exportăm în țările din Golf și chiar în Europa, lucru care nu mai fusese făcut înainte la această scară”, afirmă Kaspate.

În prezent, el lucrează la un nou soi cu aspect mai bun și rezistență crescută la boli.

Fructele NMK-01 sunt exportate acum în SUA, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și Europa.

„Pentru export preferăm soiul NMK-01 deoarece are un termen de valabilitate mai bun, coajă mai groasă, mai multă pulpă și un gust mai dulce comparativ cu alte soiuri”, spune exportatorul Manoj Kumar Barai.

Totuși, exportul unui fruct atât de delicat este complicat.

„Trebuie să planificăm totul cu precizie – momentul recoltării, transportul către centrele de ambalare, transferul la aeroport, zborurile, formalitățile vamale – fiecare oră contează.”

În ce preparate se folosește pulpa de custard apple

Controlul temperaturii este esențial.

„Custard apple este foarte sensibil la căldură și chiar și o expunere scurtă îi poate reduce termenul de valabilitate”, explică Barai.

Transporturile rutiere sunt făcute adesea noaptea pentru a evita temperaturile extreme, care în Maharashtra pot ajunge la 40 de grade Celsius.

Fructele sunt răcite timp de cinci ore înainte de ambalare, apoi transportate în vehicule frigorifice și păstrate în camere reci înainte de a fi expediate cu avionul. Au fost dezvoltate inclusiv cutii speciale pentru protejarea și menținerea temperaturii.

Tot mai mult fruct este exportat acum sub formă de pulpă sau pudră, ceea ce Barai numește o „revoluție” pentru industria exporturilor.

Pulpa este folosită de producători de înghețată, brutării și cafenele specializate în băuturi pe bază de pulpă de fructe. Totuși, ea trebuie depozitată și transportată la -18 grade Celsius.

Chiar și așa, această variantă este mai ieftină decât transportul aerian și permite trimiterea unor cantități mari fără pierderi.

Înapoi în Kolar, Ashoka Shivareddy vrea să își extindă afacerea și să vândă atât fructe întregi, cât și pulpă procesată. El plănuiește să construiască o unitate de procesare care să folosească fructele pe care nu reușește să le vândă proaspete.

Totuși, investițiile necesare sunt mari.

„Custard apple se află într-o situație ciudată. Cererea crește, dar agricultura nu a devenit high-tech deoarece cultura este natural rezistentă. Crește în sol sărac, are nevoie de foarte puțină apă și supraviețuiește doar din ploaie. Fermierii nu au nevoie de sisteme scumpe de irigații, senzori sau medii controlate, așa că adoptarea tehnologiei rămâne redusă”, spune el.