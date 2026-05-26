Supremația aeriană a NATO în fața Rusiei: Chiar și fără SUA, europenii și canadienii au de două ori mai multe avioane de luptă ca rușii

1 minut de citit Publicat la 11:46 26 Mai 2026 Modificat la 11:51 26 Mai 2026

Imagine de arhivă cu avioane F-16 române, cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Ţările europene membre NATO ar depăşi în continuare Rusia în domenii militare cheie chiar şi în cazul unei retrageri a Statelor Unite din Alianţa Nord-Atlantică, potrivit unui raport Greenpeace publicat marţi, relatează dpa, preluată de Agerpres.

Raportul, intitulat „Europa singură acasă?”, afirmă că statele europene NATO, împreună cu Canada, au cheltuit circa 626 de miliarde de dolari pentru apărare anul trecut, faţă de 190 de miliarde de dolari alocate de Rusia.

Studiul a constatat că avantajul Europei a fost extrem de pronunţat în ceea ce priveşte avioanele de luptă, membrii europeni ai NATO şi Canada operând 2.215 de avioane de vânătoare, comparativ cu cele 1.064 ale Rusiei.

Acelaşi lucru este valabil şi în cazul navelor de război, unde membrii europeni NATO şi Canada deţineau 143 de nave faţă de de cele 34 ale Rusiei, dar şi pentru sistemele de artilerie, cu 15.896 deţinute de ţările membre NATO, comparativ cu cele 5.976 ale Rusiei, potrivit raportului.

Autorii studiului au declarat că Europa are resurse enorme de apărare, adăugând că acest lucru este valabil şi în cazul unei retrageri a SUA din NATO. Cu toate acestea, politica de securitate a Europei este subminată de ceea ce autorii au descris ca fiind o cursă necoordonată şi costisitoare pentru proiecte de apărare.