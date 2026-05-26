Magistrații acuză Guvernul că alimentează ostilitatea împotriva justiției

Publicat la 12:00 26 Mai 2026 Modificat la 12:00 26 Mai 2026

Magistrații Înaltei Curți acuză că declarațiile recente ale reprezentanților Guvernului privind presupusele datorii cătresistemul judiciar fac parte dintr-o campanie de stigmatizaremenită să afecteze imaginea justiției și să deturneze atențiade la problemele economice și sociale.

Într-un comunicat transmis pe 26 mai 2026, aceștia afirmă căprezentarea cifrelor este făcută fără context juridic și bugetar.

Potrivit comunicatului:

„1. Sumele invocate public reprezintă în mare parte dobânziși penalități acumulate ca urmare a neexecutării, timp de peste 15 ani, de către Guvern, a unor obligații stabilite prinhotărâri judecătorești definitive. Debitului principal, semnificativ mai redus, i s-au adăugat constant accesoriigenerate exclusiv de întârzierea executării, motiv pentru care cuantumul acestora este într-o permanentă dinamicăascendentă și dificil de evaluat cu exactitate. Situații similareau existat și în cazul altor categorii profesionale din sectorulpublic, precum profesorii sau polițiștii.”

Magistrații mai afirmă că:

„2. Cifrele vehiculate public sunt prezentate într-o manierăexagerată și fără context, pentru a induce artificial ideea unorprivilegii și a alimenta ostilitatea față de sistemul judiciar. Înrealitate, se încearcă legitimarea, prin presiune publică, a unor măsuri care afectează independența financiară a magistraturii și vulnerabilizează puterea judecătorească. Aceeași strategie a fost folosită și în materia pensiilor, undecultivarea deliberată a unei percepții negative a justificatmăsuri ce au afectat garanțiile de independență. Or, independența justiției nu este un privilegiu al magistratului, ci garanția constituțională a cetățeanului că actul de justiție se realizează de către judecători independenți, feriți de oriceformă de presiune sau condiționare, inclusiv prinvulnerabilizare economică.”

În comunicat se arată și că:

„3. Demonizarea sistematică a justiției și transformareamagistraților în ținte publice nu rezolvă problemeleeconomice și sociale ale cetățenilor, ci urmărește deturnareaatenției de la lipsa unor soluții reale și de la responsabilitateaGuvernului pentru degradarea nivelului de trai al populației.”

Reprezentanții sistemului judiciar avertizează că vor utilizatoate instrumentele legale pentru apărarea independențeijustiției:

„4. Reafirmăm prin prezenta că Înalta Curte de Casație șiJustiție va utiliza toate mijloacele legale și instituționalenecesare pentru apărarea independenței justiției, înconformitate cu exigențele statului de drept potrivitstandardelor europene care consacră necesitatea unei realeindependențe, inclusiv sub aspectul autonomiei financiare aautorității judecătorești.”