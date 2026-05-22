ÎCCJ a sesizat CCR pentru modificările aduse Codului de procedură penală. „Afectează coerența procedurii și drepturile părților”

1 minut de citit Publicat la 18:59 22 Mai 2026 Modificat la 18:59 22 Mai 2026

„Afectează coerența procedurii penale și drepturile procesuale ale părților”, a transmis ÎCCJ. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a anunțat, vineri, că a sesizat Curtea Constituțională a României (CCR) în legătură cu Legea pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală (PL-x nr. 228/2026), înainte de promulgare. Potrivit comunicatului oficial, sesizarea vizează mai multe prevederi despre care instanța supremă susține că „afectează coerența procedurii penale și drepturile procesuale ale părților”.

„Viciile de neconstituționalitate se referă la nesocotirea principiilor constituționale ale legalității și clarității legii, egalității în drepturi, respectării dreptului la apărare, la un proces echitabil și înfăptuirii justiției într-un stat de drept”, se arată în comunicatul ÎCCJ.

Instituția critică și modificările referitoare la procedura camerei preliminare. Potrivit documentului, „judecătorul de cameră preliminară ar ajunge să intre indirect pe fondul cauzei, deși rolul lui se rezumă la verificarea legalității urmăririi penale”.

În ceea ce privește eliminarea citării părților la termenele ulterioare, ÎCCJ afirmă că „se afectează dreptul la apărare și procesul echitabil, deoarece părțile nu mai sunt citate nemaiavând posibilitatea să afle termenele noi stabilite în continuare”.

Sesizarea a fost adoptată în cadrul Secțiilor Unite ale ÎCCJ, cu participarea a 96 de judecători.

Decizia vine după ce președinta Instanței supreme, Lia Savonea, i-a convocat vineri pe toți judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție, în cadrul Secțiilor Unite, pentru a dezbate necesitatea sesizării Curții Constituționale în legătură cu un proiect de modificare a Codului de procedură penală, votat recent în Parlament.

Concret, proiectul votat în Parlament impune o procedură mai rapidă în faza de cameră preliminară, pentru a nu mai depăși durata de maxim 60 de zile, cum se întâmplă în prezent.