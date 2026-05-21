Poliția italiană a oprit petrecerea lui Mick Jagger. Pe insula Stromboli, muzica e interzisă miercurea

Publicat la 23:03 21 Mai 2026 Modificat la 23:18 21 Mai 2026

Solistul trupei Rolling Stones, Mick Jagger. Foto: Getty Images

Poliția de pe o insulă italiană a oprit o petrecere la care participa Mick Jagger deoarece muzica este interzisă miercurea. Solistul trupei Rolling Stones se afla pe Stromboli, insula vulcanică din arhipelagul Eolian al Siciliei, pentru producția filmului „Three Incestuous Sisters”, un film al regizoarei italiene Alice Rohrwacher în care joacă și el, scrie The Guardian.

Jagger, în vârstă de 82 de ani, sărbătorea finalizarea filmării într-o sală locală miercuri seară, alături de ceilalți actori principali ai filmului, Josh O'Connor, Jessie Buckley, Saoirse Ronan, Dakota Johnson și Isabella Rossellini, când poliția a intervenit și le-a cerut să oprească petrecerea din cauza unei interdicții muzicale impusă de primar.

Conform relatărilor din presa italiană, muzica se reda de la un difuzor mic și la un volum acceptabil. Deși ordinul a provocat o oarecare confuzie, petrecăreții s-au conformat cu reticență.

La Repubblica a declarat că un librar local a dezvăluit incidentul pe rețelele sociale, spunând că petrecerea a fost oprită cu puțin timp înainte de miezul nopții, după ce unii locuitori din Stromboli s-au plâns la poliție din cauza muzicii.

Echipa de filmare și actorii au plecat din Stromboli joi, Jagger, care joacă rolul unui paznic de far în film, și tatăl lui Josh O'Connor, plecând cu un elicopter privat.

Riccardo Gullo, primarul orașului Lipari, care administrează Stromboli și alte cinci insule, nu a putut fi contactat imediat pentru comentarii.

Rosa Oliva, președinta Pro Loco Amo Stromboli, o asociație locală care promovează turismul durabil și protejează mediul înconjurător din Stromboli, a declarat că oprirea petrecerii a fost „încă un semn” că insula este „penalizată în momentele sale de vizibilitate”, în loc să fie apreciată și susținută, mai ales „după o iarnă cu lipsuri severe și neglijență”.

Într-o declarație adresată presei italiene, ea a spus: „O insulă de importanță internațională precum a noastră merită o gestionare administrativă demnă, capabilă să prevină problemele și să încurajeze dialogul între comunitățile locale, mai degrabă decât să recurgă la intervenții tardive sau punitive”.

„Din partea primarului, te-ai fi așteptat să le urezi oaspeților bun venit sau cel puțin să le spui un salut și să le mulțumești pentru contribuția lor crucială la economia eoliană și pentru vizibilitatea lor. Insula noastră trăiește din turism”, a spus ea.

Jagger, care deține o casă în provincia siciliană Siracuza, a ajuns în urmă cu câteva zile în Stromboli, care timp de săptămâni fusese transformat într-un platou de filmare în aer liber, și a fost primit „cu discreția obișnuită a insulei”, potrivit SkyTG24.

Filmul este bazat pe romanul bestseller cu același nume de Audrey Niffenegger. Rohrwacher a fost apreciată considerabil pentru filmul său „Happy as Lazzaro”, care a câștigat premiul pentru cel mai bun scenariu la Cannes în 2018, și pentru filmul care a urmat în 2023, „La Chimera”.