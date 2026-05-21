A fost inaugurată prima creșă din judeţul Bacău, construită prin Programul "Sf. Ana". Cseke: Are o capacitate de 40 de locuri

3 minute de citit Publicat la 23:31 21 Mai 2026 Modificat la 23:36 21 Mai 2026

Începând din 21 mai 2026, județul Bacău are prima creșă modernă, construită prin Programul "Sfânta Ana". Sursa colaj foto: Facebook/Cseke Attila

Ministrul Cseke Attila a inaugurat joi în orașul Comănești, prima creșă din județul Bacău, construită prin Programul național de construire creșe "Sfânta Ana", coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), și cea de-a 69-a la nivel național, potrivit Agerpres. Potrivit declaraţiilor sale, se va asigura personal pentru creșele moderne construite cu finanțare de la MDLPA. "Până la finalul lunii august vor fi finalizate 100 de astfel de creșe în toată România", a menţionat Cseke Attila.

Modernă şi prietenoasă cu mediul, noua creşă din oraşul Comăneşti, ridicată cu finanțare de la MDLPA, are o capacitate de 40 de locuri pentru copii, patru dormitoare, spații pentru luat masa, bucătărie și spălătorie, dar și spații de joacă în interior și în curtea clădirii. Obiectivul este construit la standarde europene, clădirea fiind prietenoasă cu mediul și eficientă energetic.

"Prin realizarea acestei creșe, Comănești devine primul oraș din județul Bacău care vine în sprijinul copiilor și familiilor tinere, oferind o infrastructură modernă pentru educația antepreșcolară, în condiții sigure și sustenabile", a precizat Cseke Attila.

Investiția a fost finanțată de Ministerul Dezvoltării, cu peste 14 milioane de lei.

"Săptămâna viitoare vom preda cea de-a 70-a astfel de creșă, la nivel național, cu bucătărie și spălătorie proprie, dormitoare, spații de joacă și zonă de luat masa pentru cei mici. Până la finalul lunii august vor fi finalizate 100 de astfel de creșe în toată România", a transmis Cseke Attila joi seara, într-o postare pe Facebook, unde a publicat mai multe fotografii de la inaugurarea primei creşe din județul Bacău, construită prin Programul național de construire creșe "Sfânta Ana".

Cseke Attila: Asigurăm personal pentru creșele moderne construite cu finanțare de la MDLPA

Guvernul a decis, joi, angajarea personalului necesar pentru funcționarea noilor creșe construite din fonduri europene și guvernamentale, cu finanțare asigurată de Ministerul Dezvoltării, prin Programul guvernamental de construire creșe "Sfânta Ana", a anunțat ministrul Cseke Attila.

Ministerul Dezvoltării a lansat în 2012 acest program de construire de creșe, menit să sprijine tinerele familii.

"Am lansat programul guvernamental de construire a creșelor pentru a sprijini familiile tinere. Știm că lipsa locurilor în creșe reprezintă o problemă atunci când tinerele mame doresc să revină la muncă după concediul de creștere a copilului, însă, în creșele de stat, de cele mai multe ori, nu există suficiente locuri. Creșele private nu sunt accesibile pentru toată lumea", a subliniat ministrul Dezvoltării, potrivit unui comunicat de presă.

Conform acestuia, problema locuințelor și lipsa locurilor în creșe sunt două dintre cauzele care stau la baza scăderii natalității.

Prin programul de construire a creșelor, din fonduri europene și guvernamentale, au fost construite și predate, până în prezent, 68 de astfel de unități, fiind create 4.230 de noi locuri pentru copii.

Până la sfârșitul lunii august, vor fi predate, în total, 100 de astfel de creșe. Pe lângă construirea acestora, este asigurată și angajarea personalului, iar costurile de funcționare sunt suportate de Guvern, nu de autoritățile locale, conform unei legi adoptate în Parlament în anii anteriori, a amintit ministrul.

În luna martie, Guvernul a adoptat un act normativ care permite angajarea personalului necesar pentru 23 de creșe. Conform deciziei de joi a Guvernului, vor fi create 859 de noi posturi și se vor putea efectua angajări în 34 de creșe construite și predate sau care sunt finalizate în proporție de 80% și urmează să fie inaugurate, a transmis ministrul Dezvoltării.