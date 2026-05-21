Ciucu şi Bolojan au discutat despre trecerea ELCEN la Primăria Bucureşti şi despre realizarea sistemului SACET

1 minut de citit Publicat la 12:29 21 Mai 2026 Modificat la 12:29 21 Mai 2026

Ciucu şi Bolojan au discutat despre trecerea ELCEN la Primăria Bucureşti şi despre realizarea sistemului SACET. Sursa foto: Primăria Bucureşti

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, şi Ilie Bolojan, în calitate de ministru interimar al Energiei, au discutat, miercuri, despre cum ar putea trece ELCEN la Primăria Bucureşti, dar şi despre realizarea sistemului SACET, rețeaua care produce, transportă și distribuie căldură și apă caldă către locuințe și clădiri. "În acest moment, edilul general a convenit ca Ministerul Energiei să facă evaluarea activelor ELCEN, „evaluare de care se face că uită de mai mulți ani", a transmis instituţia.

"Pas important făcut de primarul general Ciprian Ciucu pentru ca Bucureștiul să nu mai stea iarna în frig și fără apă caldă. Edilul s-a întâlnit, ieri, la Ministerul Energiei cu premierul Ilie Bolojan și cu reprezentanții ministerului.

Au discutat despre pașii următori pentru a prelua ELCEN la Primăria Capitalei și pentru a realiza sistemul SACET în București. Un proiect despre care se discută de mulți ani, dar fără nicio finalizare.

A fost prezent și viceprimarul general Stelian Bujduveanu.

"Vrem să punem în practică decizii luate anterior, apoi tergiversate ani de zile. SACET înseamnă Sistem de Alimentare Centralizată cu Energie Termică. Este rețeaua care produce, transportă și distribuie căldură și apă caldă către locuințe și clădiri. În #București, sistemul implică în principal:

ELCEN – produce agentul termic în centrale;

Termoenergetica – transportă și distribuie căldura către consumatori”, explică Ciprian Ciucu.

Ideea preluării ELCEN de către Primăria Capitalei este ca producția și distribuția să fie coordonate într-un sistem unitar, pentru a facilita investițiile și modernizarea rețelei", a mai comunicat Primăria.

Ce au stabilit

"În acest moment, edilul general a convenit ca Ministerul Energiei să facă evaluarea activelor ELCEN, „evaluare de care se face că uită de mai mulți ani”.

Dar, de data aceasta, sunt mari șanse ca proiectul să se pună în practică. Bucureștiul îl are alături pe Ilie Bolojan, premierul României, dar și ministru interimar al Energiei. Instituția practic responsabilă, care are în subordine ELCEN.

„Evident, procesul de preluare va putea fi blocat iarăși de către viitorul Guvern. Să vedem...

Deciziile corecte nu trebuie să aibă culoare politică, termoficarea nu trebuie să aibă culoare politică pentru că cei care au de suferit sunt bucureștenii”, mai spune primarul general.