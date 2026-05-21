Liftul care s-a prăbușit în gol în Palatul CFR fusese reparat ieri. Administrator: Era în probe azi, dar dacă ei au zis că merge, merge

1 minut de citit Publicat la 12:09 21 Mai 2026 Modificat la 12:12 21 Mai 2026

Un lift în care se aflau șapte oameni s-a prăbușit în clădirea Ministerului Transporturilor. Foto: Antena 3 CNN

Liftul care s-a prăbușit în gol, cu șapte oameni în interior, în clădirea Ministerului Transporturilor, fusese „reparat” cu doar o zi înainte. Administratorului Palatului CFR, Vlad Secăreanu, a declarat pentru Antena 3 CNN că ascensorul se afla în probe. Cu toate acestea, a fost pornit și nimeni nu înțelege de ce.

Gina Vacariu, realizator Antena 3 CNN: Cât a durat intervenția?

Administrator clădire: Aproape o zi.

-Și ce v-a zis, că liftul e bun?

-Numai puțin, că acum aflu și eu mai multe informații. Ah, era în probe liftul.

-Trebuia să îl țineți în probe astăzi?

-Ei trebuiau să îl țină în probe.

-Păi și cine i-a dat drumul să intre acești 6 oameni?

-Ei, că eu am un contract de mentenanță cu ei.

-Dar dvs. administrați clădirea, nu v-ați pus întrebarea dacă e în siguranță sau nu?

-Păi dacă mie mi-a făcut nota de intervenție normal că i-au dat drumul și dacă i-au dat drumul înseamnă că merge.

-Ați zis că era în probe.

-Da... Nu i-am dat eu drumul ca director general, eu nu mă pricep dacă merge sau nu, dacă ei zic că merge i-au dat drumul.

-Ați zis că era în probe, ce înseamnă asta?

-Nu știu ce înseamnă pentru ei. Adică să meargă liftul, nu știu. Eu ce să verific, dacă merge liftul? Dacă ei zic că merge, merge.

-Cineva a dat drumul la acest lift fără ca el să fie 100% reparat și oamenii au căzut în gol.

-Așa este, acum fac o cercetare internă să văd exact ce s-a întâmplat.

În liftul din Ministerul Transporturilor, care s-a prăbușit în gol joi dimineață, se aflau șapte persoane, au transmis autoritățile. Toate victimele au fost scoase în viață din lift. Dintre acestea, cinci au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital.