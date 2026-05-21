Donald Trump riscă furia Chinei și anunță că va discuta personal cu președintele Taiwanului. Miza: armament de 14 miliarde de dolari

3 minute de citit Publicat la 12:38 21 Mai 2026 Modificat la 12:38 21 Mai 2026

Statele Unite au susținut de mult timp Taiwanul și, prin lege, sunt obligate să îi ofere mijloace de autoapărare. Foto: Getty Images

Donald Trump a anunțat că va discuta personal cu liderul taiwanez Lai Ching-te despre o posibilă vânzare de arme americane, ceea ce ar reprezenta o abatere majoră de la tradiția diplomatică și un gest care cu siguranță va stârni furia Chinei, relatează BBC.

Liderii Statelor Unite și ai Taiwanului nu au mai vorbit direct din 1979, anul în care Washingtonul a rupt relațiile oficiale cu Taiwanul pentru a recunoaște guvernul de la Beijing. A existat o singură excepție. În 2016, atunci când era președinte-ales, dar nu fusese încă învestit în funcție, Donald Trump a vorbit cu lidera de atunci a Taiwanului, Tsai Ing-wen, un gest care a fost condamnat de China.

Beijingul consideră Taiwanul ca fiind parte a teritoriului său și nu a exclus utilizarea forței pentru a-l prelua. Lai, care a preluat mandatul în 2024, conduce una dintre cele mai ferme campanii din ultimii ani pentru consolidarea apărării insulei.

Trump anunță că va discuta cu președintele Taiwanului

Statele Unite au susținut de mult timp Taiwanul și, prin lege, sunt obligate să îi ofere mijloace de autoapărare, însă au fost nevoite să echilibreze acest lucru cu menținerea relațiilor diplomatice cu China.

Întrebat miercuri dacă intenționează să discute cu Lai înainte de a lua o decizie privind vânzările de arme americane, Trump a spus: „Voi vorbi cu el. Vorbesc cu toată lumea… vom lucra la asta, problema Taiwanului.”

În același timp, Trump a lăudat relația sa cu președintele Chinei, Xi Jinping, pe care a descris-o drept una „extraordinară”, după vizita de stat pe care a avut-o la Beijing.

Întrebat despre posibila conversație dintre Trump și Lai, un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez a declarat joi că China „se opune ferm schimburilor oficiale dintre Statele Unite și Taiwan”, precum și vânzărilor de arme americane către Taiwan.

China îndeamnă SUA să „nu mai transmită semnale greșite forțelor separatiste din Taiwan”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

În 1979, SUA au adoptat Taiwan Relations Act, care prevede că Statele Unite pot „furniza Taiwanului arme cu caracter defensiv”, motiv pentru care continuă să vândă armament insulei.

Miza discuției: armament de 14 miliarde de dolari

Donald Trump a declarat că încă nu a decis dacă va aproba un pachet de armament în valoare de 14 miliarde de dolari pentru Taiwan, care ar include echipamente anti-dronă și sisteme de apărare antiaeriană.

Beijingul blochează în prezent o posibilă vizită a unui oficial de rang înalt al Pentagonului, Elbridge Colby, potrivit Financial Times. China ar fi transmis că nu o va aproba până când Trump nu decide cum va proceda în privința acordului.

Săptămâna trecută, în timpul zborului de întoarcere din Beijing la bordul Air Force One, după întâlnirea cu președintele Xi, Trump a fost întrebat din nou despre vânzările de arme către Taiwan și a spus că va „lua o decizie într-un interval de timp relativ scurt”.

„Trebuie să vorbesc cu persoana care, știți cine este, cea care conduce Taiwanul”, a spus el.

În timpul vizitei sale la Beijing, China a subliniat că Taiwanul este una dintre cele mai sensibile probleme din relația cu SUA, iar Xi a avertizat că pot apărea „conflicte” între cele două superputeri dacă situația este gestionată greșit.

Deși Trump a minimalizat riscul unui conflict între SUA și China pe tema insulei, el a spus că Xi Jinping este „foarte ferm” în privința Taiwanului. „Nu am făcut nicio promisiune într-un sens sau altul”, a declarat el jurnaliștilor la bordul Air Force One săptămâna trecută.

După întâlnirea Trump–Xi, Lai a transmis declarații în care a afirmat că insula este o „țară suverană, independentă și democratică” și că pacea în Strâmtoarea Taiwan nu va fi „sacrificată sau negociată”.

Lai a subliniat, de asemenea, că vânzările de arme americane sunt un „factor cheie pentru menținerea păcii și stabilității regionale”.

Ministerul de Externe al Taiwanului a declarat joi că Lai ar fi „bucuros” să discute cu Trump despre subiecte legate de „menținerea status quo-ului stabil în Strâmtoarea Taiwan”.

Trump a spus, de asemenea, că a discutat „în detaliu” despre vânzările de arme cu Xi Jinping, o altă abatere surprinzătoare de la politica americană, dacă se confirmă.

În 1982, SUA au asigurat Taiwanul că nu vor consulta Beijingul în privința vânzărilor de arme către insulă. Totuși, întrebat despre acest angajament în timpul zborului de întoarcere din Beijing, Trump a spus că anii ’80 sunt „de mult timp”.

În decembrie anul trecut, SUA au aprobat o vânzare de arme în valoare de 11 miliarde de dolari către Taiwan, ceea ce a provocat nemulțumirea Beijingului.

Sub președinția lui Lai, Taiwanul și-a crescut semnificativ cheltuielile pentru apărare pentru a contracara presiunea militară tot mai mare din partea Chinei.

Mulți taiwanezi se consideră parte a unei națiuni separate, deși majoritatea susțin menținerea status quo-ului în care Taiwanul nu își declară independența față de China, dar nici nu se unește cu aceasta.