Donald Trump avertizează Taiwanul să nu-și declare independența față de China, după summitul cu Xi Jinping

3 minute de citit Publicat la 23:13 15 Mai 2026 Modificat la 23:13 15 Mai 2026

Poziția oficială a Washingtonului este că nu susține independența Taiwanului. Foto: Profimedia Images

Donald Trump a avertizat Taiwanul să nu își declare oficial independența față de China, după vizita de stat de două zile de la Beijing, unde a purtat discuții îndelungate cu Xi Jinping. Președintele american a spus că nici el, nici omologul său chinez nu își doresc un război. Întrebat dacă Statele Unite vor livra armele promise Taiwanului, Donald Trump a afirmat că încă nu a luat o decizie, relatează BBC.

„Nu vreau ca cineva să devină independent”, a declarat președintele american pentru Fox News vineri.

Trump spusese anterior că „nu a făcut niciun angajament într-o direcție sau alta” în privința insulei autonome, pe care China o revendică drept parte a teritoriului său și despre care nu a exclus posibilitatea de a o prelua prin forță.

Statele Unite au sprijinit de mult timp Taiwanul, inclusiv prin obligația legală de a-i furniza mijloace de autoapărare, însă au trebuit frecvent să echilibreze această alianță cu menținerea relațiilor diplomatice cu China.

Poziția oficială a Washingtonului este că nu susține independența Taiwanului. Relațiile continue cu Beijingul depind de acceptarea faptului că există un singur guvern chinez.

Mulți taiwanezi se consideră parte a unei națiuni separate, deși majoritatea susțin menținerea statu-quo-ului, în care Taiwanul nici nu își declară independența față de China, nici nu se unește cu aceasta.

„Vreau ca și China să se calmeze”

În interviul acordat Fox News, Trump a reiterat că politica SUA în această privință nu s-a schimbat.

„Știți, ar trebui să călătorim 9.500 de mile (15.289 km) pentru a lupta într-un război. Nu îmi doresc asta. Vreau ca lucrurile să se calmeze. Vreau ca și China să se calmeze”, a spus președintele american.

În timpul zborului spre Washington, președintele american le-a spus jurnaliștilor că el și Xi au discutat „mult” despre insulă, dar că a refuzat să spună dacă SUA ar apăra Taiwanul.

Xi are sentimente „puternice” în legătură cu insula și „nu vrea să vadă o mișcare pentru independență”, a mai spus Trump.

„Problema Taiwanului este cea mai importantă chestiune în relațiile China-SUA”, a avertizat Xi în timpul discuțiilor, potrivit presei de stat chineze, adăugând: „Dacă este gestionată greșit, cele două națiuni s-ar putea ciocni sau chiar intra în conflict.”

Întrebat dacă prevede un conflict cu China din cauza Taiwanului, Trump a răspuns: „Nu, nu cred. Cred că va fi bine. Xi nu vrea război.”

China și-a intensificat exercițiile militare în jurul insulei în ultimii ani, sporind tensiunile din regiune și testând echilibrul pe care Washingtonul a încercat să îl mențină.

La sfârșitul anului trecut, administrația Trump a anunțat un pachet de armament de 11 miliarde de dolari destinat Taiwanului, incluzând lansatoare avansate de rachete și diverse tipuri de rachete, decizie condamnată de Beijing.

Trump a declarat că va decide în curând dacă vânzarea va merge mai departe, adăugând că el și Xi au discutat despre acest subiect „în detaliu” și că va vorbi mai întâi cu președintele Taiwanului, Lai Ching-te.

„S-ar putea să o fac. S-ar putea să nu o fac”, a declarat el pentru Fox News.

„Nu vrem războaie, iar dacă lucrurile rămân așa cum sunt, cred că China va accepta asta. Dar nu vrem ca cineva să spună: 'Hai să ne declarăm independența pentru că Statele Unite ne susțin'.”

SUA au provocat anterior furia Chinei după ce au părut să își înmoaie poziția privind independența Taiwanului.

Departamentul de Stat american a eliminat de pe site-ul său, în februarie 2025, o declarație care reafirma opoziția Washingtonului față de independența Taiwanului. Gestul a fost sancționat de Beijing, care aa spus că „transmite un semnal greșit forțelor separatiste”.

Ministrul de Externe al Taiwanului, Lin Chia-lung, a declarat că echipa sa a monitorizat summitul SUA-China și a menținut o comunicare bună cu SUA și alte țări „pentru a asigura aprofundarea stabilă a relațiilor Taiwan-SUA și pentru a proteja interesele Taiwanului”.

El a spus că Taiwanul a fost întotdeauna un „garant al păcii și stabilității” în regiune și a acuzat China că amplifică riscurile prin „acțiunile sale militare agresive și opresiunea autoritară”.