Trump spune că a discutat „mult” cu Xi Jinping de Taiwan: „Eu nu am făcut comentarii, l-am ascultat”

1 minut de citit Publicat la 15:10 15 Mai 2026 Modificat la 15:10 15 Mai 2026

Foto: Getty Images

Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat, vineri, că a „discutat mult despre Taiwan” cu Xi Jinping, în timpul vizitei sale de stat în China, transmit Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

„Preşedintele Xi şi cu mine am vorbit mult despre Taiwan”, le-a spus Trump jurnaliştilor aflaţi la bordul Air Force One în timpul călătoriei de întoarcere în ţară după vizita sa în China.

„El nu vrea un război pentru independenţă. Nu am făcut comentarii, l-am ascultat”, a spus liderul american referindu-se la dictatorul chinez.

Donald Trump a precizat că nu a făcut niciun angajament referitor la insula Taiwan. SUA sunt cel mai important susţinător internaţional al Taiwanului, în ciuda absenţei unor legături diplomatice oficiale, şi reprezintă cel mai mare furnizor de arme al său.

Trump a explicat că Xi l-a întrebat în mod direct dacă SUA ar apăra Taiwanul în cazul în care China ar ataca insula, dar el a refuzat să răspundă: „Există o singură persoană care ştie acest lucru şi aceea sunt eu. Întrebarea respectivă mi-a fost adresată astăzi de preşedintele Xi. I-am spus că nu vorbesc despre asta”.

Secretarul american al trezoreriei, Scott Bessent, anunţase, joi, că preşedintele Trump se va exprima mai pe larg despre Taiwan „în următoarele zile”.

„Nu s-ar numi summit SUA-China dacă nu ar fi abordată chestiunea Taiwanului”, declarase Bessent pentru postul de televiziune CNBC. „Preşedintele Trump înţelege mizele şi sesizează sensibilităţile subiectului, iar cine afirmă contrariul nu înţelege stilul de negociere al lui Donald Trump”, a mai spus Bessent.

China consideră Taiwanul drept una dintre provinciile sale, pe care doreşte să o „reunifice” cu restul teritoriului său. Regimul chinez pledează pentru o preluare paşnică a controlului, dar nu exclude recurgerea la forţa militară.

„Chestiunea Taiwanului este cea mai importantă în relaţiile chino-americane. Dacă ea este bine tratată, relaţiile între cele două ţări (SUA şi China) vor putea rămâne stabile la nivel global. Dacă ea este tratată greşit, cele două ţări se vor ciocni, adică vor intra în conflict”, i-a spus Xi Jinping lui Donald Trump, joi.