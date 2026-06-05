Evacuare generală în zona Portului Constanța, a fost activat planul alb în spitale. Arafat spune că pot fi și alte drone: „Verificăm”

Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Foto: colaj captură/Agerpres

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a avertizat că există o „bănuială legitimă” că ar putea exista și alte drone care se pot autodetona în Portul Constanța. Astfel, a fost emis un mesaj Ro-Alert de evacuare generală pe o rază de un kilometru în zona costieră a portului. De asemenea, secretarul de stat a precizat că dacă se constată că există un pericol de explozie ar putea fi decisă evacuarea unor zone mai largi.

Șeful DSU a explicat că deși nu există o informație „certă” că există și alte drone cu capacitate de autodetonare în Portul Constanța, riscul nu poate fi exclus.

„Există bănuială că poate să existe, normal, de-asta verificăm. Dacă a fost una, pot să fie altele. Informație certă la acest moment...nimeni nu mi-a zis că 'cert există', cel puțin eu nu știu. Există bănuială și e legitimă. Din cauza asta am ridicat elicopterele.

Nu intrăm în panică, măsurile noastre acum sunt pur preventive. Am văzut că această dronă, după cum a comunicat MApN, s-a autodetonat, de asta suntem foarte atenți să nu aibă loc o altă explozie într-o zonă unde există persoane. De aceea facem evacuarea preventivă”, a explicat Raed Arafat.

Două elicoptere, un elicopter SMURD și elicopterul Black Hawk, survolează acum zona pentru a depista alte potențiale drone.

Localnicii au primit mesaj Ro-Alert să evacueze un perimetru de un kilometru în zona costieră a portului deocamdată. Zona de evacuare ar putea fi extinsă, a spus Arafat,

„Deci pe zona de coastă noi dăm ordinul ca nimeni să nu se apropie, poliția rutieră va lua toate măsurile să nu se apropie. Nu am o estimare câte persoane s-ar evacua. Noi mesajul l-am emis pentru că mulți pot să se îndepărteze singuri.

La acest moment noi am mers pe un kilometru distanță, acolo, după analiză, posibil să se ia decizii locale să se extindă în zone mai largi. O să vedem”, a spus șeful DSU.

De asemenea, a fost activat și planul alb la Spitalul Județean Constanța, unde personalul medical a fost chemat de acasă în eventualitatea unor victime.

Raed Arafat a explicat că nu a fost emis Ro-Alert înainte de explozia din această dimineață din Constanța, deoarece inițial s-a considerat că situația este „sub control”.

„Dimineața era considerat că situația e sub control, nu a necesitat un mesaj Ro-Alert de evacuare și s-a evacuat doar zona din jur la decizia colegilor de acolo.

A fost evacuată zona din jurul dronei. Evacuarea generală este pentru că acum știm că această dronă poate să se detoneze singură și există riscul dacă sunt altele să se întâmple cu ele același lucru și atunci dăm mesajul de evacuare preventiv.

Sesizarea că se poate autoexploda, echipa care a fost la fața locului a sesizat, ei vor anunța cum au sesizat și cum se întâmplă asta.

Că există risc de explozie am aflat cu câteva minute înainte să explodeze. Noi nu știam înainte că e posibilitatea asta, când am aflat că e posibil, am luat decizii și între timp am fost informați că a explodat. Vorbeam cu domnul prefect și a spus 'uite că a explodat acum că am auzit bubuitura'. Timpul a fost foarte scurt”, a spus Raed Arafat, într-o conferință de presă la sediul Ministerului Afacerilor Interne.

O dronă marină, care avea atașat un timer și fusese descoperită în apropiere de Portul Constanța, a explodat vineri. Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.

Conferința de presă integrală aici: