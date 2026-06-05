Alertă în Portul Constanța. O dronă navală cu timer atașat a explodat. MApN: Este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina

4 minute de citit Publicat la 10:42 05 Iun 2026 Modificat la 12:06 05 Iun 2026

Alertă în Portul Constanța. O dronă marină a explodat

O dronă marină, care avea atașat un timer și fusese descoperită în apropiere de Portul Constanța, a explodat vineri. Autoritățile sunt în alertă., zona a fost evacuată, iar oamenii au primit mesaj Ro-Alert. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că în spitale a fost activat planul alb de intervenție și există posibilitatea să fie și alte drone.

Momentul în care explodează drona din Portul Constanța aici

Arafat: Există posibilitatea să fie și alte drone. În spitale a fost activat Planul Alb de Intervenție

UPDATE 11.30 Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că există posibilitatea să fie și alte drone. A fost emis mesaj Ro-Alert tocmai din acest motiv pentru evacuarea zonei de coastă în Constanța și Tulcea.

„La acest moment nu avem informații despre victime, dar situația e în dinamică. Când a avut loc explozia a fost activat planul roșu de intervenție și au fost alocate următoarele resurse: 80 de cadre din cadrul ISU Constanța, 8 mașini de stingere, o mașină de terapie intensivă, 10 ambulanțe de prim ajutor, o unitate de chimic -biologic-radionuclear.

S-a dat ordinul elicopterului SMURD să efectueze o misiune de recunoaștere în zona coastei. A fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. Ambele elicoptere vor verifica toată zona pentru că există riscul să fie și alte drone. Și din acest considerent s-a procedat la emiterea unor mesaje ro-alert în constanța și tulcea pentru evitarea zonei de coastă pe o distanță de un kilometru până ne asigurăm că nu există riscul unei alte explozii”, a spus Arafat.

Întrebat cu cât timp înainte de explozie s-a aflat că e posibil să fie pericol, Arafat a spus că la nivelul ministerului a aflat cu câteva minute înainte de explozie: ”Am luat măsuri, între timp a explodat. Vorbeam cu prefectul și mi-a zis: Ia uite, a explodat”.

La Spitalul de urgență Constanța a fost activat Planul Alb de Intervenție, a fost chemat și personalul suplimentar pentru a fi pregătiți.

UPDATE 11.25 Oamenii au primit mesaj Ro-Alert să evacueze zona costieră a Portului Constanța pe o rază de un km, să se adăpostească în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, au fost sfătuiți să rămână în case, departe de geamuri.

UPDATE 11.20 Președintele Nicușor Dan, care este în drum spre Muntenegru cu avionul Spartan, a fost informat despre dronă și ține legătura cu premierul interimar Ilie Bolojan și Ministerul Apărării Naționale, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

Ministerul Apărării Naționale: Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina

UPDATE 11.15. "Drona maritimă care a fost descoperită în acestă dimineață, 5 iunie, în Portul Civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat, în jurul orei 10.30, fără a produce victime.

Imagini cu drona înainte să explodeze. FOTO: Antena 3 CNN

Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind, la acea oră, în curs de evaluare și de punere în siguranță.

Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.

Facem precizarea că obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre.

Situația este în dinamică și vom reveni cu informații și date oficiale pe măsură ce vor fi dispoinibile.

Cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.", a comunicat Ministerul Apărării Naționale.

Imagini cu drona înainte să explodeze. FOTO: Antena 3 CNN

Dronele navale pot transporta până la o tonă de explozibil

UPDATe 11.08 Drona navală (maritimă) poate transporta între 300 de kg și peste 1.000 kg de explozibil, în funcție de modelul specific și de distanța pe care trebuie să o parcurgă.

Câteva dintre cele mai cunoscute modele folosite în Marea Neagră au următoarele capacități:

Magura V5: Are o rază de acțiune de aproximativ 800 km și poate transporta o încărcătură de luptă de până la 300 kg.

Sea Baby: Modelele modernizate au o capacitate de a transporta până la 1.000 kg de explozibil la distanțe de peste 1.000 km

Drone hibrid/improvizate (recuperate în România): Unele drone maritime descoperite în derivă în zona Mării Negre aveau la bord o încărcătură explozivă de 500 kg.

UPDAE 11.00 Sunt cel puțin 15 ambulanțe la fața locului și o autoscară. La fața locului sunt forțe de la Poliție, Jandarmerie, MAI, SRI.

Zona e evacuată pe o distanță de trei kilometri.

Nu sunt pagube și nici persoane rănite.

Drona avea atașat un timer

UPDATE 10.45. Drona avea atașat un timer, specialiștii SRI au intervenit pentru neutralizarea încărcăturii explozive, potrivit unor informații exclusive obținute de Antena 3 CNN.

Pirotehniștii SRI și-au dat seama din timp că dispozitivul avea un timer și era programată să explodeze. Din acest motiv, zona a fost imediat izolată.

Un petrolier aflat în apropiere a fost mutat preventiv înainte ca explozia să aibă loc.

Chiar dacă autoritățile nu au transmis încă un comunicat oficial, primele informații indică faptul că drona era una de luptă.

Urmează ca specialiștii să stabilească proveniența acesteia și circumstanțele în care a ajuns în zonă.

Nu au fost înregistrate victime.

Știrea inițială

Zona a fost evacuată, oamenii au fost scoși din perimetrul respectiv.

Drona a fost văzută vineri dimineață, în jurul orei 5.50, în Portul Constanța.

A fost adusă la mal și s-au făcut cercetări. Drona fusese adusă lângă sediul Agenţiei Române de Salvare

Oamenii evacuați spun că drona a explodat pur si implu și nu a fost detonată.