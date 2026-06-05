Nicușor Dan, mesaj din Spartan după ce o dronă a explodat la Constanța: Am fost informat. Ne vom menține un nivel ridicat de vigilență

Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, după ce o dronă navală a explodat în Portul Constanța, că astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Președintele Nicușor Dan, care este în drum spre Muntenegru cu avionul Spartan, a fost informat despre dronă și ține legătura cu premierul interimar Ilie Bolojan și Ministerul Apărării Naționale.

"În drum spre Muntenegru, am fost informat despre explozia unei drone marine în Portul Constanța.

Forțele de ordine și structurile de securitate au acționat prompt și au evacuat preventiv zona înainte de explozie, iar până în prezent nu sunt indicii că ar fi existat victime.

Prioritatea a fost și rămâne protejarea vieților omenești și securitatea infrastructurii portuare.

Sunt în curs de analiză circumstanțele în care drona a ajuns în port și eventualele riscuri suplimentare, iar autoritățile direct responsabile vor comunica pe măsură ce ancheta avansează.

Acesta este al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână pe litoralul românesc, după descoperirea unei mine marine între Vama Veche și 2 Mai, care se adaugă incidentului de la Galați.

Cu un conflict militar la graniță, este evident că mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil, motiv pentru care ne vom menține un nivel ridicat de vigilență. Astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Ca stat membru NATO, cu ieșire la Marea Neagră, vom continua să cooperăm strâns cu aliații noștri și vom lua toate măsurile necesare pentru a proteja cetățenii și interesele naționale.", a scris Nicușor Dan, într-un mesaj pe X.