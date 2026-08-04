Kyiv Independent: Ucraina cerea licențe pentru rachetele Patriot încă de acum doi ani. Administrația Biden a refuzat fără explicații

Kiev, Ucraina. sursa foto: Getty

În timp ce președintele american Donald Trump dă înapoi de la ideea de a acorda Ucrainei licențe pentru producția rachetelor de apărare antiaeriană Patriot, oficiali ucraineni spun că Kievul ar fi avut șansa să rezolve problema încă de acum câțiva ani – dar Washingtonul a respins ideea și atunci, scrie The Kyiv Independent.

Partea ucraineană încearcă să obțină aceste licențe de aproape doi ani. Oficialii au declarat pentru Kyiv Independent că, dacă administrația americană precedentă ar fi aprobat propunerea, Ucraina ar putea produce deja rachetele-interceptor necesare pentru a-și apăra orașele de atacurile balistice tot mai intense ale Rusiei.

„Am încercat să facem asta și am sugerat diverse variante, dar ni s-a spus pur și simplu «nu», fără nicio explicație”, a declarat un oficial ucrainean familiarizat cu discuțiile.

Kievul a văzut problema venind

Cu mult înainte ca rachetele Patriot să se epuizeze, Kievul căuta deja o cale de a-și reduce dependența de livrările americane.

Pe măsură ce administrația fostului președinte american Joe Biden intra în ultimele sale luni, negociatorii ucraineni se temeau că revenirea lui Donald Trump la Casa Albă ar putea rescrie sprijinul Washingtonului pentru Kiev. În loc să aștepte să vadă ce se întâmplă, au încercat să-și construiască o plasă de siguranță pe termen lung.

Una dintre propuneri era ca Ucrainei să i se permită să producă rachete-interceptor Patriot sub licență, fie pe plan intern, fie împreună cu parteneri europeni.

Rachetele-interceptor Patriot sunt singurele arme capabile să distrugă în mod fiabil rachetele balistice rusești. Oficialii ucraineni considerau că a te baza în întregime pe viitoarele livrări americane implica riscuri evidente.

Negociatori de rang înalt au prezentat propunerea direct secretarului american al Apărării de la acea vreme, Lloyd Austin, și consilierului pentru securitate națională de atunci, Jake Sullivan.

Răspunsul primit de oficialii ucraineni a fost un simplu „nu”.

„Nicio explicație – nu ne-au spus nimic”, a declarat oficialul ucrainean.

Kyiv Independent i-a contactat atât pe Austin, cât și pe Sullivan, dar deocamdată nu a primit niciun răspuns.

Aceeași discuție, ani mai târziu

Aproape doi ani mai târziu, Ucraina a revenit exact la aceeași solicitare – doar că acum în circumstanțe mult mai dificile.

Rusia și-a intensificat dramatic atacurile cu rachete asupra Kievului și a altor orașe, în timp ce Ucraina se confruntă cu o penurie critică de rachete-interceptor Patriot.

Urgența a fost pe deplin vizibilă în timpul atacului rusesc din 1 august. Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Moscova a lansat 35 de rachete, dintre care 27 balistice. Cele mai multe au vizat Kievul. Ucraina a interceptat doar două dintre ele.

Noul demers pentru obținerea licențelor de producție a venit chiar în momentul în care Trump părea să dea înapoi de la semnalele anterioare, potrivit cărora le-ar putea aproba.

Președintele american a declarat pe 31 iulie că Administrația de la Casa Albă nu luase încă o decizie finală privind autorizarea Ucrainei să producă rachete Patriot.

Cu câteva săptămâni înainte, Trump spusese că avea să-i acorde Ucrainei ceea ce ceruse: dreptul de a produce rachete Patriot. Declarațiile marcau, de asemenea, o schimbare notabilă față de relatarea președintelui Volodimir Zelenski despre întrevederea lor de la Casa Albă din 28 iulie, după care liderul ucrainean spusese că Trump „a acceptat că ne va da licențe (pentru Patriot)”.

Până și cumpărarea rachetelor a devenit mai grea

Problema licențelor a devenit și mai presantă pentru că obținerea rachetelor-interceptor Patriot prin canalele existente nu e deloc o sarcină ușoară.

Ucraina poate primi în continuare rachete prin mecanismul de achiziții coordonat de NATO, dar oficialii spun că livrările au încetinit semnificativ.

Campania militară a Washingtonului împotriva Iranului a epuizat stocurile americane, ceea ce face Casa Albă tot mai reticentă în a transfera rachete-interceptor suplimentare către Kiev.

În timpul întrevederii sale cu Trump din 28 iulie, Zelenski i-a spus președintelui american că Ucraina va avea nevoie de cel puțin 300 de rachete Patriot până la iarnă, pentru a împiedica Rusia să paralizeze infrastructura energetică a țării.

Potrivit oficialilor ucraineni familiarizați cu discuțiile, Trump s-a oprit înainte de a se angaja să le furnizeze.

O decizie care încă produce ecouri

Pentru oficialii de la Kiev, penuria de astăzi nu este doar rezultatul unei producții limitate sau al schimbării priorităților americane. Ei o văd drept consecința unei decizii luate cu ani în urmă.

Dacă Washingtonul ar fi aprobat propunerea atunci când a fost prezentată prima dată, susțin ei, Ucraina ar avea deja o sursă independentă de rachete-interceptor Patriot, iar campania de teroare cu rachete balistice a Rusiei ar avea mult mai puțină forță de presiune.

„Până acum am fi produs câte rachete avem nevoie și nu am mai avea această problemă”, a declarat un oficial ucrainean.