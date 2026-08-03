Imagini rare din Coreea de Nord, cu plaje pline de oameni fericiți și copii care se joacă în mare. Presa de stat le-a făcut publice

Imagini rare din Coreea de Nord, cu plaje aglomerate. Sursa foto: captura video/ X

Mii de oameni s-au adunat în zona turistică de coastă Wonsan Kalma, în weekend, în Coreea de Nord, după ce ţara a fost lovită de un val de caniculă, iar temperaturile au atins şi 42,5 grade Celsius. Imaginile rare cu plaje aglomerate au fost publicate de presa de stat de la Phenian, notează Le Figaro.

Coreea de Nord a înregistrat trei zile consecutive temperaturi record, începând de vineri, 31 iulie şi atingând un vârf de 42,5°C duminică, 2 august. În Phenian și în provinciile nord-coreene Phyongan și Jagang, temperaturile maxime ale zilei au fost prognozate la 35°C - 40°C.

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Mii de nord-coreeni au luat plajele cu asalt. Imaginile surprinse oferă o perspectivă neobișnuită asupra vieții cotidiene din Coreea de Nord. Acestea înfățișează oameni care înoată, se joacă în valuri sau se relaxează pe nisip, într-o atmosferă specifică verii. Selectate și date publicității de autoritățile nord-coreene, aceste imagini dezvăluie o latură a țării rareori văzută de publicul internațional.

Deși astfel de scene pot părea banale în multe țări, ele sunt rar văzute în străinătate, unde imaginile din Coreea de Nord sunt asociate cel mai adesea cu parade militare, teste cu rachete sau apariții ale liderului țării.