Amendamentul „Fritz” a trecut și a doua oară la votul pe Legea ANI. AUR a obținut si declarații de avere pentru partenerii demnitarilor

Legea ANI a trecut de votul Camerei Deputaților cu 184 de voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă”, 16 „abțineri”, iar 68 de deputați nu au votat. Au primit un vot favorabil și amendamentul PSD care poate duce la încheierea mandatului de primar al președintelui USR Dominic Fritz, dar și amendamentul dorit de AUR care vizează partenerii și partenerele demnitarilor. Mai exact, aceștia vor fi obligați să depună declarații de avere și de interese. Legea merge acum la Senat, care este for decizional.

Plenul Camerei Deputaților a fost aproape gol luni seară, când pe ordinea de zi a fost un singur proiect: propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii.

Din cei 330 de deputați, la începutul ședinței erau prezenți doar 203. Ulterior, numărul lor a urcat la 234, iar la votul final au fost 270 prezenți, însă în sală efectiv au fost în jur de 80 de deputați.

Legea a fost votată de deputații PSD, AUR și SOS România. Deputații PNL și USR nu au votat proiectul.

Deputatul USR Alin Stoica a acuzat PSD și AUR de „pervertirea” proiectului de lege:

„Sper că sunteți mândri că ați pervertit o lege care este despre corectitudine și transparență și ați folosit-o ca bâtă în lupta politică împotriva domnului Fritz. Uitați-vă în oglină, puteți fi oricare dintre dumneavoastră Fritz. Să știți că răul se sădește cu astfel de semințe, asta este o sămânță a răului și voi veți putea fi oricând vctimele acestui precedent. Acesta este începutul unui căi iliberale pe care PSD și AUR tebuie să și-o asume. Este cel mai periculos moment pentru democrație, să folosești Parlamentul, să încalci Constituția ca să te răzbuni pe un adversar politic”

Schimb de replici dure

USR și PNL au anunțat că nu vor vota pentru acest proiect de lege, acuzând PSD și AUR că s-au aliat pentru a introduce amendamente neconstituționale. Anterior, la Comisia Juridică, cu voturile PSD și AUR au fost admise amendamentul „Fritz”, care ar putea duce la încheierea mandatului primarului Timișoarei, și un amendament care prevede că și partenerii/partenerele demnitarilor trebuie să depună declarații de avere și de interese.

„În comisia juridică ați făcut praf această lege, pentru că PSD are o problemă cu Fritz și AUR are o problemă cu Nicușor Dan v-ați unit ca să faceți praf această lege.

Ați inventat o sancțiune nouă pentru fapte care s-au întâmplat înainte de această lege. Ați dat de pământ cu decizia CJUE care spune că sancțiunile trebuie să fie proporționale cu gravitatea faptei.

Ați introdus amendamentul amantelor. Toate amantele vor trebui să își depună declarațiile de avere. Ce se întâmplă când sunt mai multe? E o lege profund neconstituțională. Vom vota împotrivă.

(...)O să urmăresc cu foarte mare atenție dacă șoferul președintelui unui anumit partid depune aceste declarații”, a declarat deputatul USR Radu Mihaiu.

La rândul său, deputatul PNL Gabriel Andronache a acuzat PSD și AUR că au „masacrat” legea integrității.

„Ați introdus amendamente neconstituționale care riscă să compromită întregul proiect. Nu mai căutați pretexte pentu a bloca legea ANI, retrageți amendamentele neconstituționale și votați forma care asigură transparența declarațiilor de avere. Aveți ocazia să demonstrați că interesul țării e mai important decât interesul de moment”, a spus Andronache.

„Proiectul de lege reprezintă o veritabilă orgie procedurală constituțională”, a declarat și deputata SOS Verginia Vedinaș.

Atât PSD, cât și AUR, au respins acuzațiile că amendamentele propuse ar fi neconstituționale. Fostul ministru al Justiției, deputatul PSD Radu Marinescu a declarat că modificările nu vizează persoane, ci standarde pentru ca legea să fie „una cu adevărat de integritate”.

„Credeam că după trei ore de discuții în comisia juridică, colegii au înțeles despre ce e vorba și nu transformă această tribună într-una de pur discurs politicianist. Ați intodus un proiect din care ați scos transparența declarațiilor de avere și interese, ați introdus o ipoteză de impunitate pentru interdicția de ocupare a funcțiilor publice la conflictul de interese. Oare de ce?

Ce a făcut PSD a fost să propună amendamente pe care le-ați validat. Am introdus transparența, am eliminat acea clemență pentru conflictul de interese, ca legea să fie una cu adevărat de integritate, nu de împuținare.

Ce vă deranjează? Noi nu am vorbit despre persoane, noi am vorbit despre standarde. Standardul este ca Atunci când conflictul de interese sau incomptabilitatea sunt definitiv constatate de o instanță, funcția publică să înceteze. Sancțiunea e interdicția de a ocupa o funcție publică și amendă. Nu reatroactivează nimic”, a spus deputatul PSD.

„Ceea ce remarcăm de fiecare dată la voi e abilitatea de a vă transforma din acuzatori înverșunați în cei mai tari judecători CCR, dar atunci când e vorba dspre interesul vostru. Dacă venim cu proiecte de lege care lovesc cumva în Dominic Fritz toate reglementările sunt neconstituționale, dacă îndrăznim să venim cu reglementări care cumva îl ating pe președintele Nicușor Dan sunt neconstituționale.

Nici vorbă să vă mai amintiți de promisiunile pe care le-ați făcut odată. Fără penali în funcții publice? Jos corupția? Ați uitat tot. Dovezi sunt nemiluita, la 10 zile după ce a câștigat alegerile Nicușor Dan iese CCR și anulează obligația de a publica averile soților. Coincidență? Dacă nu vă convine, aveți posibilitatea de a vota legea pentru a lua banii de care vă plângeți că avem nevoie și ulterior scoateți articolele care nu vă convin uzând de CCR care a și anulat alegeri”, a declarat și deputata AUR, Ramona Bruynseels.

PNL și USR au încercat să blocheze amendamentele AUR și PSD

La solicitarea deputatului PNL Gabriel Andronache a fost supus la vot amendamentul AUR care prevede ca și partenerii/partenerele demnitarilor să depună declarații de avere și de interese.

Amendamentul AUR spune că „soţul, soţia sau persoana care are relaţii asemănătoare acelora dintre soţi cu Preşedintele României, cu deputaţii, cu senatorii, cu prim-ministrul, cu membrii Guvernului prevăzuţi la art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu şeful Cancelariei Prim-ministrului, cu secretarul general şi cu secretarii generali adjuncţi ai Guvernului, cu secretarii de stat, cu subsecretarii de stat, precum şi cu asimilaţii acestora din cadrul Guvernului, ministerelor şi altor organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, cu consilierii de stat din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, are obligaţia de a completa şi depune declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, în aceleaşi termene şi condiţii prevăzute (...)”.

Amendamentul AUR a rămas în proiectul de lege cu 142 de voturi „pentru”, 79 „împotrivă” și 13 „abțineri”.

De asemenea, la solicitarea deputatului USR Radu Mihaiu a fost votată respingerea amendamentului Fritz, motivând că este o „încălcare grosolană a principiului proporționalității”. Amendamentul a rămas admis.

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, forul decizional fiind Senatul.