PSD și AUR au votat, din nou, amendamentul „Fritz” la Legea ANI. PNL anunță că nu va vota proiectul: „Și-au bătut joc”

Proiectul de lege, amendat în Comisia juridică a Camerei Deputaţilor, urmează să intre în dezbaterea plenului tot luni. Foto: Hepta

PSD și AUR au trecut, din nou, în Comisia juridică a Camerei Deputaților un amendament la proiectul de lege privind integritatea în funcții publice care îl vizează pe Dominic Fritz. Mai exact, dacă legea este promulgată cu acest amendament, primarul Timișoarei își va pierde mandatul. PNL a anunțat deja că nu va vota proiectul în plenul Camerei, acuzând PSD și AUR că și-au „bătut joc” de această lege, care este și un jalon de 770 de milioane de euro din PNRR.

Scandalul pe Legea ANI continuă la Camera Deputaților, după ce Senatul a respins proiectul săptămâna trecută, după ce USR, PNL și AUR nu au votat legea. USR și PNL au susținut atunci că PSD a depus un amendament neconstituțional special pentru a forța plecarea lui Dominic Fritz de la Primăria Timișoarei. După eșecul din plen, PNL și USR au depus din nou proiectul, fără amendamentul controversat.

Amendamentul „Fritz”, adoptat cu voturile PSD și AUR

Însă, PSD și AUR au făcut alianță în Comisia Juridică și amendamentul „Fritz” a fost adoptat din nou.

Astfel, potrivit Agerpres, amendamentul PSD prevede că „fapta persoanei cu privire la care s-a constatat în mod definitiv că emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie cu încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese sau starea de incompatibilitate, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementărilor aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective în măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta şi dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni”.



În continuare, un alt amendament stipulează că „persoana prevăzută la aln. 1 (la amendamentul anterior - n.r.) are interdicţia de a mai ocupa o funcţie sau demnitate publică ori eligibilă, dintre cele prevăzute de prezenta lege, pe o perioadă de pană la 3 ani, care operează de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare sau a hotărârii judecătoreşti, moment de la care este decăzută din funcţie”.



„Persoana faţă de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese şi pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicţiei prevăzute de lege, calculate de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare respective a hotărârii judecătoreşti, le încetează de drept funcţia, demnitate publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Persoanele faţă de care se constată în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflictul de interese după intrarea în vigoare a prezentei legi le încetează mandatul la data rămânerii definitive a raportului de evaluare sau a hotărârii judecătoreşti, după caz”, potrivit altor două amendamente ale PSD, votate de Comisia juridică.



Deputaţii USR au votat împotriva acestor amendamente, în timp ce parlamentarii PNL s-au abţinut.

PNL anunță că nu va vota Legea ANI

Liderul deputaţilor liberali, Gabriel Andronache, a declarat luni că PSD şi AUR şi-au bătut joc din nou de Legea integrităţii la Camera Deputaţilor. Deputatul PNL susține că amendamentele introduse de social-democrați sunt neconstituționale și se aplică retroactiv, motiv pentru care liberalii nu vor vota proiectul.

„PSD şi AUR şi-au bătut joc din nou de Legea integrităţii la Camera Deputaţilor. Au introdus texte neconstituţionale care retroactivează cu privire la încetarea mandatului şi culmea neclarităţii legislative obligă "persoanele care au relaţii asemănătoare soţilor" să depună declaraţii de avere.

Era, înainte de toate, un test al credibilităţii Parlamentului şi al angajamentului României faţă de reformele din PNRR, miza fiind una concretă: aproximativ 770 de milioane de euro din fondurile europene destinate României”, a scris Andronache pe Facebook.



El a arătat că "legea trebuia să fie solidă din punct de vedere constituţional, pentru a evita noi blocaje sau contestări.



„Din această cauză, PNL nu va participa la votarea unei legi cu caracter absolut neconstituţional. Obiectivul PNL este o legislaţie echilibrată: integritate, transparenţă şi securitate juridică, fără compromisuri politice şi constituţională. Votul de astăzi va arăta cine pune pe primul loc interesul României şi accesarea fondurilor europene şi cine alege calculele politice”, a transmis Andronache.

Amendament AUR, trecut cu voturile PSD

Imediat după votul asupra acestor amendamente, cu voturile PSD a fost adoptat și un amendament AUR care prevede că și partenerii/partenerele demnitarilor vor fi obligate să-și facă publice declarațiile de avere.

Amendamentul AUR spune că „soţul, soţia sau persoana care are relaţii asemănătoare acelora dintre soţi cu Preşedintele României, cu deputaţii, cu senatorii, cu prim-ministrul, cu membrii Guvernului prevăzuţi la art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu şeful Cancelariei Prim-ministrului, cu secretarul general şi cu secretarii generali adjuncţi ai Guvernului, cu secretarii de stat, cu subsecretarii de stat, precum şi cu asimilaţii acestora din cadrul Guvernului, ministerelor şi altor organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, cu consilierii de stat din cadrul Cancelariei Prim-ministrului, are obligaţia de a completa şi depune declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, în aceleaşi termene şi condiţii prevăzute (...)”.

Totodată, comisia a decis ca numerarul să fie trecut în declaraţia de avere, fiind introdus un prag de 5.000 de euro pentru valoarea cumulată a conturilor, depozitelor şi investiţiilor financiare.

Comisia a respins un amendament al grupului minorităţilor naţionale care voia eliminarea în ansamblu a rubricii „Tip numerar şi active digitale” din declaraţia de avere, respectiv a cash-ului, monedelor digitale sau virtuale/cryptomonede, tokenuri de securitate, stablecoin-uri, tokenuri utilitare şi de guvernanţă, NFT-uri, alte monede.

Proiectul de lege, amendat în Comisia juridică a Camerei Deputaţilor, urmează să intre în dezbaterea plenului tot luni. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, forul decizional fiind Senatul.