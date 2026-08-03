"Pierdem peste un miliard de euro dacă încălcăm PNRR". Reacția lui Bolojan la proiectul PSD despre închiderea centralelor pe cărbune

Bolojan a afirmat că România și-a asumat prin PNRR închiderea treptată a centralelor pe cărbune în schimbul finanțărilor europene. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Premierul Ilie Bolojan a criticat dur proiectul de lege prezentat de Sorin Grindeanu, potrivit căruia nicio centrală pe cărbune nu va mai putea fi închisă dacă nu sunt create mai întâi surse alternative de producție. El a precizat că măsura ar duce la pierderea unor sume uriașe din PNRR, deoarece ar declanșa clauza de ireversibilitate.

Bolojan a afirmat că România și-a asumat prin PNRR închiderea treptată a centralelor pe cărbune în schimbul finanțărilor europene și a avertizat că blocarea acestui proces ar încălca angajamentele asumate:

"Aici sunt două aspecte: cele de natură politică și cele care țin de angajamentele României, de realități, de absorbția de fonduri europene, de analize de rentabilitate și de sustenabilitate. România a semnat un angajament prin PNRR, prin care, în schimbul unor finanțări importante, pe care România le-a primit, atât sub formă de granturi, cât și sub formă de împrumuturi, s-a angajat să reducă producția pe cărbune, înlocuind-o cu alte forme de producție: producție pe gaz, fotovoltaică sau eoliană. Din păcate, din 2021 și până în 2025, când am avut termenele prin care trebuia să facem aceste schimbări, nu s-a făcut mare lucru. Nici la Craiova, nici în Valea Jiului, nici în județul Gorj și, cu întârziere, în Constanța și Arad nu s-au realizat lucrurile. La Constanța și Arad, cele două centrale care înlocuiesc grupurile pe cărbune sunt în stadiu avansat al lucrărilor și, din această toamnă, vor funcționa.

În această perioadă, de când sunt premier, am renegociat jalonul de decarbonizare, am făcut maximul posibil în condițiile pe care România și le-a asumat prin guvernele noastre în anii anteriori. Până la sfârșitul lunii august avem jaloane de îndeplinit, pe care, dacă România le îndeplinește și le vom îndeplini parțial, corecțiile vor fi mai mici, iar pentru ceea ce nu vom îndeplini vom primi niște corecții.

Sunt acțiuni pe care le poți desfășura în condiții normale, cum am făcut în această perioadă prin studiile pe care le-am depus, pentru a arăta care este sustenabilitatea sistemului nostru energetic".

Bolojan a descris propunerea lui Grindeanu drept "decizii pe care le putem lua în stil populist privind încălcarea înțelegerilor pe care le-am făcut".

"Dacă luăm astfel de decizii, ceea ce se poate rostogoli în spațiul public înseamnă nu doar că vom pierde niște bani, ci că corecțiile pe PNRR vor fi foarte mari, se declanșează un angajament de ireversibilitate care înseamnă corecții imediate de peste 1 miliard de euro și posibilitatea de a bloca finanțările viitoare din ultimele tranșe pe care le avem de accesat din PNRR.

În mandatul domnului Ivan s-a luat decizia, de comun acord cu conducerea CJ Vâlcea, ca CET-ul de la Govora, care este înlocuit cu o centrală pe gaz, să își încheie activitatea la final de august. Este o decizie pe care România și-a asumat-o prin Ministerul Energiei de la data respectivă. Dacă o modificăm acum, se declanșează un mecanism de ireversibilitate care înseamnă corecții foarte mari".