Cum au reușit bulgarii să-și țină în funcțiune centrala nucleară de la Kozlodui, deși Dunărea a scăzut dramatic

1 minut de citit Publicat la 15:59 03 Aug 2026 Modificat la 15:59 03 Aug 2026

Reactoarele nucleare de la Kozlodui. Surs[ foto: Wikimedia Commons

Bulgaria a înființat încă de la începutul lunii iulie un grup de lucru pentru gestionarea situației la centrala nucleară Kozlodui, în condițiile scăderii debitului Dunării, relatează presa din țara vecină, citând declarații ale autorităților de la Sofia.

Valorile măsurate în ultimele zile reprezintă minime record pentru ultimele decenii și se înregistrează în contextul seriei de valuri de căldură și a cantităților mici de precipitații din Europa de Vest și Centrală, unde se află cea mai mare parte a bazinului hidrografic al fluviului.

Site-ul postului de radio bulgar Darik precizează că Iva Petrova, ministru al Energiei, ține legătura cu Dubravka Djedovic, deținătoarea funcției corespunzătoare în guvernul de la Belgrad, pentru ca sârbii să asigure, în limita capacităților tehnice ale complexului hidroenergetic Djerdap, menținerea nivelului Dunării la Kozlodui peste pragurile critice de funcționare a centralei.

Ministrul bulgar i-a cerut omologului sârb să asigure prin Complexul Porțile de Fier un nivel peste pragul de criză la Kozlodui

Djerdap este denumirea sârbă pentru Complexul de la Porțile de Fier, pe care Serbia și România îl administrează în comun, potrivit unei Convenții din 1998.

În prezent, cele două reactorare de tip sovietc ale Centralei Nuclearoelectrice Kozlodui funcționează conform programului de producție a energiei electrice, punctează Darik.

Apa din Dunăre este utilizată pentru răcirea aburului în partea non-nucleară a instalației, iar alimentarea cu apă este asigurată de o stație de pompare construită într-un golf adânc al fluviului.

Stația asigură funcționarea stabilă chiar și la niveluri scăzute ale Dunării.

În paralel cu demersurile bulgarilor de a menține operațională centrala de la Kozlodui, Ungaria a luat decizia, fără precedent în ultimii 44 de ani, de a suspenda funcționarea centralei nucleare de la Paks, iar autoritățile din România au oprit Unitatea numărul 1 de la Cernavodă, fiind luată în calcul și oprirea Unității 2 în următoarele zile.