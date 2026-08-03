Mesajele RO-Alert îi țin pe turiști departe de Delta Dunării, spun proprietarii de pensiuni. „Mulți și-au anulat rezervările”

Proprietarul unei unități de cazare spune că 2026 este un an compromis pentru turismul din Deltă / foto: Getty Images

Mesajele RO-ALERT transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) în localitățile din nordul județului Tulcea pentru a avertiza populația cu privire la existența unui risc de cădere a unor drone pe teritoriul României, mesaje tot mai frecvente în ultima perioadă, din cauza războiului din Ucraina, îi alarmează pe unii operatori turistici, care susțin că nu mai au oaspeți, potrivit Agerpres.

În același timp, unii turiști spun că mesajele RO-ALERT primite în timpul vacanței petrecute în Deltă nu i-au speriat, iar conducerea singurei societăți care asigură transportul subvenționat de persoane între Tulcea și localitățile din rezervație afirmă că diferența dintre numărul turiștilor înregistrați în ultima lună și cel din aceeași perioadă a anului trecut nu este semnificativă.

Proprietarul unei unități de cazare din satul Crișan, Dan Verbina, a declarat, luni, pentru sursa citată, că 2026 este un an compromis pentru turismul din Deltă, din cauza condițiilor economice, dar și a mesajelor RO-ALERT.

„Dacă mesajul RO-ALERT vine la 4.00, dimineața, când turistul doarme, nu e confortabil. Pentru noi (localnici, n.red.), a devenit ceva normal. Dacă avem zilnic, mesaje RO-ALERT, deja noțiunea de mesaj RO-ALERT și-a pierdut sensul, pentru că nu se întâmplă absolut nimic. Foarte multe grupuri de turiști și-au anulat rezervările.

Când vin ne întreabă cu frică dacă apar drone, dacă se întâmplă ceva. S-a creat o senzație de panică din cauza acestor mesaje. Cred că atunci când va fi ceva adevărat, nimeni nu va lua în seamă aceste mesaje”, a mai spus Verbina.

El a amintit că, pe 24 iulie, atunci când o dronă a fost doborâtă la Buzău, un turist american aflat în Deltă și-a sunat părinții să le spună că îi iubește.

„Aveam un grup de americani care vizitase și pădurea Letea. Se auzeau bubuituri dinspre Ucraina. Când au ajuns aici (la Crișan, n.red.), iar au primit RO-ALERT și avioanele zburau la joasă înălțime. Unii din ei au sunat acasă pe video și spuneau: 'Mamă, tată, dacă nu ne mai vedem, să știți că vă iubesc'. La asta s-a ajuns. Erau niște copii de 18-19 ani. Terorizăm toți turiștii.

Vă dați seama că ăla nu mai vine în viața lui în Deltă, nu? Și nici nu va vorbi de bine România și Delta Dunării. Autoritățile naționale ar trebui să vină aici. Într-un fel se vede situația din Piața Victoriei înspre Deltă și altfel se văd lucrurile din Sfiștofca sau un alt sat din Deltă sau din Deltă înspre național. Creezi o situație de neputință și de lehamite față de ce se întâmplă. Ne speriem de bombe și cheltuim bani aiurea”, a afirmat Dan Verbina.

În același timp, unii turiști care au ajuns luni în Tulcea, după ce au vizitat Delta Dunării, s-au arătat încântați de vacanța petrecută în județ, chiar și în condițiile în care au primit mesaje Ro-Alert și au auzit exploziile provocate de dronele cu care Rusia atacă Ucraina.

„Am fost la Sulina și mi-au plăcut liniștea, plaja mare și faptul că pe ulițe sunt doar câteva mașini. Am primit vreo trei RO-ALERT-uri și într-una din zile, când am navigat și am văzut apusul soarelui pe mare am auzit și două sau trei explozii mari.

Dar n-am văzut nimic. Eram cu un căpitan care ne-a spus să stăm liniștiți și să nu ne speriem, că așa se aude. Era un bubuit înfundat, dar noi am admirat apusul soarelui, le-am dat de mâncare pescărușilor. A fost un spectacol întreg acolo”, au povestit Cristina și Aur, din Târgu Mureș.

La rândul ei, Adriana Boroș, din satul Smârdan, județul Tulcea, localitate în care populația primește de asemenea mesaje RO-ALERT, a recunoscut că mesajele primite în timpul concediului petrecut în orașul Sulina au fost deranjante.

„Noi nu ne-am speriat de mesaje, pentru că stăm în Smârdan, dar totuși sunt deranjante. Mesajele sunt normale, dar creează panică, pentru că nu mai poți dormi. Noi am ajuns la Sulina joi și am primit mesaj la 1:00, noaptea. Au fost mai multe și nu am putut dormi. Totuși, ne place la Sulina”, a afirmat Adriana Boroș.

De asemenea, directorul executiv al societății Navrom Delta SA, Nicolae Chichi, a menționat că diferența dintre numărul turiștilor înregistrați în ultima lună și cel din aceeași perioadă a anului trecut nu este semnificativă.

„Este o reducere de 100 sau 200 de persoane față de anii precedenți, pe baza datelor noastre. Ne referim doar la persoanele care călătoresc cu navele noastre și plătesc tarife nesubvenționate. Părerea mea este că în aceste zile, fluxul de turiști va crește spre localitățile din Deltă.

De exemplu, ieri și azi (duminică și luni, n.red.) navele au fost încărcate la capacitate maximă. Astăzi (luni, n.red.), pe cursa de 10:00, am fost obligați să refuzăm persoane și le-am direcționat spre cursa de 13:30. Este un semn că românii vin în Deltă. Cred că acesta e începutul (concediilor, n.red.). Mesajele RO-ALERT creează un sentiment de nesiguranță în această zonă. Cred că ar trebui controlate și să nu afecteze turismul în această perioadă”, a declarat directorul societății Navrom Delta SA, Nicolae Chichi.

Tulcea este unul din județele a cărei populație a primit cele mai multe mesaje RO-ALERT pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, în contextul în care Federația Rusă vizează în atacurile împotriva țării vecine infrastructura portuară de la Dunăre. De asemenea, în localitățile tulcene aflate la granița româno-ucraineană au fost identificate și cele mai multe resturi de drone din România.

Delta Dunării este una din principalele destinații turistice din România, este rezervație naturală aflată în patrimoniul UNESCO, iar o parte din teritoriul acesteia se regăsește în Ucraina.

Mesajele RO-ALERT sunt transmise de IGSU cu scopul de a preveni populația cu privire la posibilitatea apariției unui dezastru în România pe fondul războiului declanșat de Rusia.