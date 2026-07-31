Roi de drone lângă granița cu Ucraina. Locuitorii din Tulcea au primit mesaj Ro-Alert. Aeronave Eurofighter Typhoon, ridicate de la sol

<1 minut de citit Publicat la 07:30 31 Iul 2026 Modificat la 07:30 31 Iul 2026

MApN a detectat ținte aeriene în apropierea graniței României cu Ucraina. Sursa foto: Getty Images

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în cursul nopții de joi spre vineri un roi de drone lângă granița cu Ucraina. Două aeronave Eurofighter Typhoon au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Ulterior, dronele au dispărut de pe sistemele radar, iar apoi s-au auzit explozii în Ucraina.

Dronele aeriene au fost depistate în jurul orei 02.30.

Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 02.41 pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert.

Ulterior, țintele aeriene au dispărut de pe sistemele de monitorizare radar. Nu au pătruns în spațiul aerian național, a comunicat MApN.

Ulterior dispariției de pe sistemele radar, au fost raportate explozii pe teritoriul Ucrainei.

Alerta aeriană a încetat la ora 03.15.