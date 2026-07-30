FT: De la 3.000 de rachete la „hai să discutăm”: Cum au trecut Emiratele de la ostilitate la detensionarea situației cu Iranul

Abu Dhabi. sursa foto: Getty

La cinci luni după ce dronele iraniene goleau districtul financiar al Dubaiului, birourile bancherilor internaționali s-au reumplut, zborurile iraniene au revenit discret, iar ambarcațiunile tradiționale duc din nou mărfuri către Iran. În spatele acestei aparente reveniri la normalitate se află însă un pariu geopolitic riscant: Emiratele Arabe Unite reactivează prudent canalele diplomatice și economice cu Teheranul, mizând în același timp și mai mult pe cooperarea militară cu Israelul și Statele Unite. Este strategia pe două fronturi a unei națiuni mici și ambițioase, care a înțeles, după cea mai gravă criză de la independența din 1971, că e prizoniera propriei geografii, se precizează într-un amplu material al jurnaliștilor de la Financial Times.

La cinci luni după ce amenințarea dronelor iraniene golea districtul financiar al Dubaiului, birourile din zgârie-norii care găzduiesc mii de bancheri și administratori de active internaționali s-au reumplut.

Tradiționalele ambarcațiuni dhow străbat din nou apele turcoaz ale Golfului, transportând mărfuri din porturile Dubaiului către Iran.

Pe aeroportul din Dubai, primele zboruri iraniene de după războiul purtat de SUA și Israel împotriva Teheranului au fost reluate discret, iar autoritățile emirateze au început să permită întoarcerea a circa 20.000 de iranieni cu rezidență în Emiratele Arabe Unite, care se aflau în afara țării la izbucnirea războiului.

Toate sunt semne ale modului în care EAU și Iranul au încercat să detensioneze relația, chiar dacă în jurul lor conflictul continua, Emiratele căutând să revină la o aparență de normalitate după cea mai gravă criză de la independența din 1971.

Pe măsură ce fragilul armistițiu dintre SUA și Iran s-a destrămat, EAU au făcut un pariu îndrăzneț: au reactivat prudent canalele diplomatice și economice cu Iranul, mizând în același timp și mai mult pe legăturile militare cu Israelul și Statele Unite.

În primele luni de război, statul din Golf a suportat greul atacurilor Teheranului asupra aliaților arabi ai SUA, cu aproape 3.000 de lovituri cu rachete și drone. EAU au ripostat cu zeci de atacuri proprii, adoptând cea mai dură poziție față de Iran dintre vecinii lor din Golf.

Însă, de când SUA și Iranul au convenit fragilul armistițiu în aprilie, EAU au încercat să treacă de la ostilitate la o destindere a situației cu Teheranul.

Această mișcare reflectă un amestec de pragmatism și politică pentru o națiune mică, dar extrem de ambițioasă, care de multă vreme și-a folosit uriașa avuție petrolieră pentru a obține o influență disproporționată în regiune și dincolo de ea.

La fel ca alte state din Golf, există acum o conștientizare proaspătă a faptului că țara este prizoniera propriei geografii și e hotărâtă să-și protejeze statutul de principal centru de turism, comerț și finanțe al regiunii.

„Acest (război) a fost o palmă de trezire pentru toată lumea”, spune un director din Emirate. „Duritatea a fost prima fază a războiului, (apoi) am dat dovadă de pragmatism. Nu rămânem fixați pe decizii; le ajustăm”.

Memorandumul de înțelegere semnat luna trecută de președintele american Donald Trump cu Teheranul, pentru prelungirea armistițiului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, a accelerat deschiderile economice: EAU au acceptat reluarea unei părți din comerțul cu republica islamică și revenirea zborurilor iraniene. Exporturile de petrol ale EAU și-au revenit, la rândul lor.

Oficialii recunosc că încercarea de a trece de la război la o pace rece este precară, un pericol subliniat de reaprinderea ostilităților dintre SUA și Iran în ultimele două săptămâni. Iranul a atacat luna aceasta două petroliere emirateze în strâmtoare, după ce anunțase că închide din nou acest punct strategic.

Teheranul nu a lovit însă EAU în sine în timpul recentelor schimburi de focuri, în care a lansat drone și rachete asupra Bahrainului, Kuwaitului, Iordaniei, Qatarului, Omanului și Arabiei Saudite.

Abdulkhaleq Abdulla, un cadru universitar emirian, spune că se așteaptă ca armistițiul EAU-Iran să reziste atâta vreme cât Teheranul nu vizează direct statul din Golf.

„Nu poți ști niciodată, pentru că e puțin confuz din partea iraniană și nu există încredere”, spune el. „Este fragil, dar e liniștitor că a rezistat două luni”.

Un oficial de rang înalt din EAU spune că destinderea face parte dintr-un ansamblu de strategii menite să gestioneze relațiile cu adversarul mult mai mare al statului din Golf, pregătindu-se în același timp pentru ce e mai rău.

„Ne vom construi capacitatea de descurajare, vom acționa pe cale diplomatică și ne vom folosi și de forța economică”, spune oficialul. „Există sentimentul că am trecut printr-o criză și există încredere în capacitatea noastră de a o depăși. Dar există și conștientizarea că trebuie să lucrăm la asta, nu se va întâmpla de la sine”.

Președintele EAU, șeicul Mohamed bin Zayed al-Nahyan, a delegat detensionarea cu Iranul către trei dintre frații săi, spun surse familiare cu situația.

El a încredințat această misiune delicată șeicului Mansour, unul dintre vicepreședinții EAU; ministrului de externe, șeicul Abdullah; și consilierului pentru securitate națională, șeicul Tahnoon, considerat unul dintre cei mai pragmatici lideri de la Abu Dhabi.

Primele semne de apropiere au început cu un apel telefonic între șeicul Mansour și Mohammad Bagher Ghalibaf, unul dintre principalii lideri civili iranieni din timpul războiului și negociatorul-șef al Teheranului cu Washingtonul, la o săptămână după armistițiul SUA-Iran. Luna trecută, șeicul Abdullah a avut prima discuție de la începutul războiului cu omologul său iranian, Abbas Araghchi.

Abdulla, cadrul universitar emiratez, spune că Iranul a fost cel care a inițiat dialogul.

„Iranul a venit și a spus «hai să discutăm», iar ar fi o prostie să-ți refuzi adversarul atunci când vine spre tine”, afirmă el. „Al doilea motiv (al detensionării) a fost realizarea că, după toate acestea, războiul nu avea să rezolve problema – nu avea să pună capăt regimului și nici să învingă Gardienii Revoluției (ai Iranului)”.

EAU consideră Iranul o amenințare încă de la revoluția islamică din 1979, iar relația cu Teheranul a fost de atunci un echilibru între poziția dură a Abu Dhabiului și statutul de lungă durată al Dubaiului, orientat comercial, ca punct vital pentru comerțul iranian.

Timp de două decenii, șeicul Mohamed, cunoscut drept MBZ, a avertizat asupra amenințării reprezentate de uriașul arsenal de drone și rachete al Iranului și s-a pregătit pentru ea. Însă EAU au fost totuși șocate de ferocitatea asaltului.

MBZ spera în privat ca războiul să slăbească semnificativ regimul islamic și capacitatea sa militară, spun diplomați și analiști. Dar el și omologii săi din Golf știau, în același timp, că vor fi nevoiți să adune cioburile dacă Trump ar încheia războiul cu un regim slăbit, dar neînfrânt. Temerea era că vor rămâne să gestioneze un adversar rănit, dar și mai belicos, chiar la ușa lor.

„EAU se află într-o poziție dificilă: au foarte puțin control asupra dinamicilor care le vor afecta profund securitatea și prosperitatea”, spune Emile Hokayem, de la Institutul Internațional pentru Studii Strategice. „Înțeleg că impactul pe termen lung va fi semnificativ și se mișcă rapid pentru a-i liniști pe investitori, comercianți, operatori și pe ceilalți”.

Legăturile comerciale cu Iranul sunt importante pentru economia Dubaiului, care găzduiește câteva sute de mii de iranieni. Liderii emirieni speră, totodată, că dependența Teheranului însuși de statul din Golf pentru multe dintre importurile și exporturile sale îi dă un interes în menținerea unei relații pragmatice.

EAU au negat că ar fi făcut vreun transfer financiar către Iran. Dar emirienii spun că există apetit pentru investiții în această țară, în special în energie, porturi și logistică, dacă războiul ar înceta definitiv, iar sancțiunile americane și internaționale ar fi ridicate.

„Iranul are o populație numeroasă, o piață de consum mare și, cu siguranță, un beneficiu uriaș pentru Dubai, ca hub al său de comerț și reexport”, spune un oficial din Dubai. „Este foarte important pentru noi să revenim la o relație normală”.

„Nu putem ignora Iranul”, adaugă un om de afaceri, îngrijorat de creșterea prețurilor în EAU.

„Dacă îmi spui că ar trebui să încetez comerțul cu Iranul din cauza a ceea ce se întâmplă și să găsesc pe altcineva cu care să fac afaceri, nu e imposibil, dar nu e ușor”, spune el. „Pot înlocui multe produse, dar o ladă de roșii de cinci dirhami vine doar din Iran”.

În pofida destinderii, EAU rămân profund neîncrezătoare față de Iran – și plănuiesc, totodată, să adâncească cooperarea în domeniul apărării cu Israelul și Statele Unite.

După ce și-au normalizat relațiile cu Israelul în urmă cu cinci ani, EAU au devenit cel mai apropiat aliat regional al acestuia.

Relația a adus dividende în primele săptămâni de război, când Israelul a trimis în ajutorul EAU sistemul său de apărare aeriană Iron Dome și un nou sistem laser avansat, cunoscut drept Iron Beam.

În lunile care au urmat, ambasada Israelului de la Abu Dhabi și-a dublat dimensiunea, devenind una dintre cele mai mari misiuni diplomatice ale statului evreu. Israelul urmărește acum să extindă cooperarea bilaterală în multiple domenii, de la tehnologie și inteligență artificială la porturi uscate, spații de depozitare și apărare.

„Există companii israeliene din domeniul apărării active în EAU și stabilite aici permanent”, spune un oficial israelian. „Unele operau aici încă dinainte de război, dar acum totul este mult mai amplu și cuprinde toate aspectele”.

În ultimii ani au existat tensiuni în relația cu guvernul de extremă dreapta al premierului Benjamin Netanyahu, în special în timpul războiului Israelului din Gaza, declanșat după atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

Unii emirieni îl acuză, de asemenea, în privat, pe Netanyahu că a târât regiunea în conflict și se tem că acțiunile guvernului său pun EAU într-o postură jenantă.

Însă Abu Dhabiul susține că normalizarea relațiilor cu Israelul – rezultatul așa-numitelor Acorduri Abraham, mediate de Trump – este în interesul strategic al EAU.

Marea majoritate a rachetelor și dronelor iraniene au fost interceptate de apărarea aeriană a EAU, consolidată de sisteme americane, israeliene, sud-coreene și ucrainene, precum și de sprijinul avioanelor de vânătoare britanice și franceze.

Un oficial din EAU adaugă că războiul a făcut ca rolul SUA „să fie mai esențial pentru regiune, nu mai puțin”.

Luna aceasta, administrația Trump a recompensat EAU pentru ceea ce a numit „rolul-cheie în promovarea intereselor americane” în timpul războiului, ușurând accesul statului din Golf la echipamente militare americane și la cipurile esențiale pentru ambițiile sale de a deveni un lider global în domeniul inteligenței artificiale.

Din perspectiva Abu Dhabiului, SUA și Israelul se află în fruntea listei prietenilor care i-au sărit în ajutor, spune un oficial occidental. Acesta adaugă că, deși unii emiratezi văd războiul drept rezultatul „unui președinte american nebun și al Israelului care încearcă să fragmenteze regiunea... Când sunt sub presiune, (Abu Dhabiul) se uită să vadă cine a stat alături de el.”

Pe măsură ce conflictul s-a transformat într-o zonă gri, nici război pe față, nici pace, cuvântul la modă în EAU este „reziliență”.

Abu Dhabiul vrea nu doar să-și consolideze echipamentele militare, ci și să elimine vulnerabilitățile infrastructurii vitale. Oficialii discută despre plasarea în subteran atât a conductelor de petrol – sursa unei mari părți a bogăției sale actuale – cât și a centrelor de date care vor susține planurile sale de viitor de a deveni un hub global de inteligență artificială.

„Tot ce facem și este critic va fi protejat. Va fi protejat de sisteme de apărare aeriană”, spune oficialul din EAU. „Va fi protejat pentru că nu vom depinde de o singură sursă sau pentru că vom avea o alternativă”.

Țara caută, de asemenea, noi rute pentru a-și reduce dependența de Strâmtoarea Ormuz și încearcă să-și întărească securitatea alimentară, inclusiv prin extinderea spațiilor de depozitare.

DP World, grupul de logistică, a anunțat planuri de a construi două noi terminale la Fujairah, pe coasta de est a EAU, pentru a reduce dependența de hubul său emblematic Jebel Ali, care a funcționat la aproximativ 10% din capacitate din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz de către Iran.

Adnoc, compania petrolieră de stat, accelerează construcția unei noi conducte pentru a-și dubla, anul viitor, capacitatea de export de petrol către Fujairah, unul dintre cele șapte emirate care alcătuiesc EAU.

„EAU au mizat pe asta; e momentul să schimbe modelul – să-l facă mai rezilient, cu noi lanțuri de aprovizionare, mai axat pe apărare”, spune un consultant din Dubai. „Toate aceste lucruri sunt discutate mult mai intens”.

Un alt consultant spune că mesajul unui oficial emirian de rang înalt a fost: „Vom construi un canal până la Oceanul Indian, dacă va fi nevoie.”

Dubaiul, care are un istoric de a-i contrazice pe sceptici, se află într-o poziție mai puternică decât atunci când pandemia de Covid i-a testat modelul economic, spun bancheri și economiști.

Bogatul în petrol Abu Dhabi are, între timp, rezerve financiare cu care puțini se pot compara, cu active de aproape 2.000 de miliarde de dolari în fonduri suverane de investiții.

„Nu există stres, iar direcția este foarte clară”, spune un bancher de rang înalt. „Fluxul de tranzacții nu s-a oprit deloc, a fost constant în timpul războiului, probabil în mod intenționat”.

Luna trecută, producția de țiței a Adnoc a atins un nivel record de 4,1 milioane de barili pe zi, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, compania căutând să-și crească producția după ce a părăsit OPEC, cartelul petrolier condus de Arabia Saudită, în aprilie.

Totuși, primul consultant subliniază provocarea cu care se confruntă liderii EAU. „Dubaiul și Abu Dhabiul pot face orice vor, problema e că nu toate aceste lucruri pot fi rezolvate”, spune el. „Instalațiile energetice vor fi expuse, pentru că sunt în larg, iar chiar dacă exporți din Fujairah, tot te afli în raza de acțiune”.

În ciuda succesului EAU în interceptarea rachetelor și dronelor iraniene, asalturile neîncetate asupra infrastructurii energetice și civile esențiale i-au zguduit temeliile.

Cu închiderea strâmtorii care, practic, a tăiat accesul la Jebel Ali – principala rută comercială a EAU cu lumea exterioară – mărfurile au fost aduse pe calea aerului sau transportate pe uscat, cu camioanele, pentru a menține rafturile supermarketurilor pline.

Însă majoritatea companiilor aeriene occidentale încă nu zboară către ceea ce este, de obicei, unul dintre cele mai aglomerate huburi de tranzit din lume.

Gradul de ocupare a hotelurilor a scăzut, în ciuda unor reduceri consistente. Peste o jumătate de duzină de hoteluri de lux din Dubai, printre care unele dintre cele mai cunoscute, precum Burj Al Arab și Armani Hotel, s-au închis pentru renovare. Mai multe restaurante și-au închis porțile.

Dubaiul începe treptat să pară mai animat, dar se confruntă și cu dubla lovitură a intrării în sezonul turistic scăzut, pe măsură ce temperaturile verii cresc.

„Fiecare săptămână care trece fără să se întâmple nimic se simte mai bine, dar nu se simte normal – nu sunt turiști”, spune un alt bancher internațional. „Există riscul ca, pentru că deznodământul a fost ordonat, să existe percepția greșită că nu există tensiuni. Dar veniturile chiar au scăzut foarte abrupt și a existat o fugă de capital”.

Natasha Sideris, fondatoarea și directoarea executivă a Tashas Group, care deține 16 restaurante în EAU, spune că a plâns când a fost nevoită să-și roage angajații să accepte reduceri salariale de până la 30%. Afacerile la restaurantul emblematic al grupului din centrul financiar al Dubaiului au scăzut cu până la 80%, dar au început să-și revină în iunie.

Meniurile au fost restrânse din cauza lipsei unor produse, printre care somonul scoțian și cotletele de miel, iar costurile au crescut, spune ea.

„A fost mai rău decât în timpul Covidului, pentru că atunci știai care e planul tău”, afirmă Sideris. „În timpul pandemiei trebuia să închizi într-o anumită perioadă, ceea ce făcea mai ușoară negocierea cu proprietarii. Să te chinui să supraviețuiești e mult mai rău”.

Ea spune însă că afacerile își revin și pariază că, până la finalul lui 2026, comerțul va fi la același nivel ca anul precedent, cu o revenire anul viitor.

Testul decisiv este așteptat în septembrie. Redeschiderea școlilor va arăta câți expați s-au întors, iar scăderea temperaturilor va fi un indicator al capacității EAU de a-i atrage înapoi pe turiști.

Un expat britanic spune că unii cunoscuți de-ai săi au rezervat locuri pentru copiii lor în școli din Marea Britanie și vor decide dacă se întorc abia după vară. Bancherii spun însă că există în continuare cerere pentru relocări în Dubai.

Totuși, recenta escaladare dintre SUA și Iran a umbrit starea de spirit mai optimistă care începuse să se instaleze.

„Până acum o săptămână, exista mai mult optimism, dar unii dezvoltatori încep din nou să fie nervoși”, spune directorul emiratez.

„Dubaiul nu va lăsa nicio piatră neîntoarsă”, adaugă el, referindu-se la planurile de viitor ale Emiratelor de a-și găsi drumul într-o lume postbelică. „Multe idei sunt evaluate. Dar au sens doar dacă conflictul s-a încheiat”.