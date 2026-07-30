Andy Burnham a făcut impresie bună după o săptămână de mandat. Cum arată primul sondaj despre noul premier britanic

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Primele evaluări după o săptămână de mandat Andy Burnham la conducerea guvernului britanic au sosit. Iar lucrurile arată bine, scrie Politico. Votanții din tot spectrul politic britanic sunt mulțumiți de Burnham, iar planurile sale de a ameliora criza costurilorde trai l-au făcut extrem de popular. În plus, oamenii cred că Burnham își va respecta promisiunile, arată un sondaj realizat de publicație.

Spre deosebire de alți politicieni cu notorietate mai mare, Andy Burnham nu era neapărat cunoscut publicului din afara Greater Manchester, acolo unde fusese primar.

Totuși, ce au aflat despre el de atunci îi mulțumește.

Cota de favorabilitate a lui Burnham a crescut cu 17 puncte procentuale, de la doar plus doi la sfârșitul lui iunie până la plus 19 până la sfârșitul lui iulie, după prima sa săptămână la conducerea guvernului.

Britanicii îl percep pe Burnham drept cinstit, carismatic, ferm, patriot, puternic și competent.

Această evoluție bună pentru Burnham este vizibilă la toate segmentele de populație, cu excepția unuia singur – votanții partidului extremist Reform UK al lui Nigel Farage.

Chiar și așa, anumite segmente ale votanților Reform îi dau lui Burnham note bune pe anumite politici-cheie.

Concluziile sondajului îi vor încuraja probabil pe mulți dintre parlamentarii laburiști care au încercat să îl înlăture pe Starmer după doi ani dezastruoși, în care acesta a dus partidul de la victoria zdrobitoare din 2024 la o serie catastrofală de înfrângeri în alegerile locale și regionale desfășurate la începutul acestui an.

„Vestea bună pentru Burnham este că aprobarea de care se bucură este larg răspândită și se află clar în teritoriu negativ doar în rândul celor care intenționează să voteze pentru Reform”, a declarat Seb Wride, directorul departamentului de sondaje al Public First. „Oamenii nu au încă niciun motiv să nu îl placă”.

Primele impresii

În ultimele 15 luni, partidul Reform UK al lui Nigel Farage a dominat sondajele de opinie, iar unele estimări sugerau că laburiștii riscă să fie spulberați la următoarele alegeri.

Deși până la convocarea viitoarelor alegeri generale ar mai putea trece chiar și trei ani, sosirea lui Burnham la reședința oficială din Downing Street nr. 10 pare, cel puțin după primele indicii, să fi schimbat radical situația. În ultimele zile, mai multe institute de sondare au indicat pentru prima dată din primăvara anului 2025 un mic avantaj al laburiștilor în fața Reform.

Sondajul POLITICO analizează mai îndeaproape primele impresii ale alegătorilor despre noul prim-ministru.

Peste jumătate dintre britanici, 54%, au urmărit primul discurs susținut de Burnham, în care și-a prezentat prioritățile. Reacțiile au fost extrem de favorabile.

Majoritatea respondenților au fost de acord că Burnham a prezentat o viziune clară pentru țară, că își va respecta promisiunile și că înțelege problemele cu care se confruntă oameni ca ei.

El a susținut discursul fără notițe și fără pupitru, iar alegătorii par să fi apreciat stilul său de comunicare. Cei mai mulți au spus că este un bun vorbitor, iar discursul i-a făcut „să privească viitorul cu mai multă speranță”, o posibilă schimbare importantă de atmosferă, mai ales în condițiile în care Burnham a promis că va „readuce speranța”.

Acest lucru pare să îl fi ajutat pe noul prim-ministru să câștige teren chiar și în rândul alegătorilor Reform, dintre care unii au votat în trecut cu laburiștii și reprezintă acum o categorie pe care partidul speră să o recâștige.

Aproximativ 60% dintre alegătorii Reform care au urmărit primul discurs al lui Burnham au spus că îl consideră „un bun vorbitor”. Unul din trei a declarat că are încredere că acesta „va face lucrurile pe care le-a promis” și că discursul l-a făcut să privească viitorul cu mai multă speranță.

O proporție și mai mare, 44%, a spus că Burnham „înțelege problemele cu care se confruntă oameni ca mine”. Este mai mult decât procentul de 38% al alegătorilor Reform care au urmărit discursul și au considerat că Burnham nu le înțelege problemele.

Perioada următoare va fi dificilă

Și politicile propuse de Burnham au fost bine primite de alegători. Public First a constatat că, în opinia acestora, costul de trai rămâne de departe cea mai importantă problemă a țării, fiind indicat drept prioritate națională de 68% dintre respondenți.

În prima sa săptămână de mandat, Burnham a încercat să reducă presiunea asupra bugetelor familiilor prin scăderea TVA la facturile de energie electrică și introducerea unui plafon național pentru tarifele autobuzelor.

Ambele măsuri au beneficiat de sprijinul unor majorități extinse, la fel ca propunerea sa privind cel mai amplu program de construire a locuințelor sociale de după perioada postbelică.

Cu toate acestea, 46% dintre respondenți au spus că guvernul nu dispune de „un plan credibil pentru finanțarea acestor măsuri”, în timp ce numai 39% au fost de părere contrară.

Riscul pentru un nou prim-ministru este ca acesta să fie punctul culminant al popularității sale. Rata de aprobare tinde să scadă, uneori rapid, pe măsură ce mandatul avansează, iar Burnham ar putea descoperi în curând că elanul său inițial se estompează.

Această realitate a vieții politice a alimentat dezbaterea privind posibilitatea ca el să profite de avansul inițial și să convoace alegeri anticipate.

Un scrutin anticipat ar putea reprezenta cea mai bună șansă a laburiștilor de a învinge Reform, mai ales într-un moment în care Farage se confruntă cu presiuni legate de situația sa financiară și cu un pariu electoral riscant într-un scrutin parțial, care pare puțin probabil să îi întărească poziția așa cum sperase.

Alegătorii consideră că Burnham ar trebui să convoace alegeri în orice caz, pentru ca guvernul său să obțină propria legitimitate.

El nu a candidat pentru parlament la alegerile generale desfășurate în urmă cu doi ani și a devenit liderul Partidului Laburist fără să fie confruntat cu vreun adversar, nici măcar în interiorul formațiunii.

Aproximativ 55% dintre respondenți au spus că Burnham ar trebui să convoace alegeri și să încerce să le câștige pentru a obține legitimitate, în creștere ușoară față de procentul de 51% înregistrat când Politico a adresat aceeași întrebare în urmă cu o lună.

Unul din trei respondenți, 33%, a spus că Burnham nu ar trebui să convoace alegeri, deoarece guvernul său beneficiază deja de legitimitate, aproximativ același procent ca data trecută.

„Privite în ansamblu, aceste câteva săptămâni reprezintă cea mai puternică poziție pe care au avut-o laburiștii în confruntarea cu Reform, dar au fost și niște săptămâni neobișnuit de turbulente”, a declarat Wride.