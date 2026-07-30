„Noul început” al lui Merz s-a dus rapid pe apa sâmbetei. Au început discuțiile pentru înlocuirea cancelarului Germaniei

Friedrich Merz ar putea să piardă funcția de cancelar. Foto: Getty Images

În vremuri normale, vacanța parlamentară de vară din Germania este perioada în care politicienii de prim rang pot răsufla ușurați, iar jurnaliștii sunt nevoiți să caute așa-numitele povești de Sommerloch: subiecte estivale de umplutură despre animale scăpate de sub control și prădători misterioși, a căror amenințare se estompează de obicei la o examinare mai atentă. Nu și în 2026, scrie Politico. Cancelarul Friedrich Merz și-ar putea dori ca amenințarea tot mai mare la adresa conducerii sale să fie doar o poveste de vară exagerată. La Berlin însă, amenințarea este cât se poate de reală.

Nemulțumirea din partidul lui Merz, Uniunea Creștin-Democrată, se acumulează de două săptămâni, după ce controversa provocată de decizia unui lider important de a deveni părinte prin intermediul unei mame surogat s-a transformat în cea mai gravă criză a mandatului său de cancelar.

Deocamdată, nimeni nu spune deschis că Merz ar trebui să plece. Dacă partidul său va obține, însă, rezultate slabe la cele trei alegeri regionale din septembrie, criza va deveni probabil mult mai greu de ținut sub control.

Până acum, piesa de dramă s-a desfășurat în două acte. Primul a început pe 14 iulie, când Bild a relatat că Jens Spahn, liderul grupului parlamentar conservator, și soțul său deveniseră părinți cu ajutorul unei mame surogat din SUA. „Acest sentiment cu greu poate fi exprimat în cuvinte”, a spus el.

Complicația era evidentă: maternitatea surogat este interzisă în Germania, iar CDU i s-a opus mult timp. La fel făcuse și Spahn.

Scandalul politic de la Berlin

Poziția lui Merz s-a deteriorat de când a preluat funcția, în mai 2025. Sprijinul său în rândul alegătorilor a scăzut, în timp ce Alternativa pentru Germania (AfD), partid de extremă dreapta, a urcat pe primul loc în sondaje. Controversa privind maternitatea surogat a accentuat neliniștea din CDU.

Al doilea act al crizei trebuia, potrivit versiunii lui Merz, să aducă eliberarea și un nou început. Spahn, un rival vechi pe care Merz îl privise mereu cu suspiciune, a fost obligat să demisioneze, iar o remaniere mai amplă trebuia să urmeze rapid. Numai că lucrurile au scăpat de sub control.

Joi, ministrul transporturilor, Patrick Schnieder, a aflat că urma să fie demis și și-a informat imediat angajații printr-un mesaj. Numai că persoana aleasă de Merz pentru a-l înlocui nu fusese încă convinsă să accepte funcția și s-a retras.

Cancelarul a lăsat incertitudinea nerezolvată, iar, până duminică, Schnieder s-a simțit obligat să acționeze el însuși și să pună capăt „situației nedemne”, cerând să fie demis. Schnieder nu a fost singurul frustrat. Tino Sorge, secretar de stat în ministerul sănătății care urma să își părăsească funcția, s-a plâns și el public.

„Iau act de decizia cancelarului”, a spus acesta. „Faptul că a anunțat-o mai întâi în structurile partidului și în fața presei, în loc să poarte o discuție personală cu mine, rămâne o chestiune care ține de stilul său”.

Un purtător de cuvânt al guvernului a răspuns că Sorge fusese informat de viitorul ministru al sănătății. Disponibilitatea lui Sorge de a-l critica public pe Merz arată cât de mult s-a erodat autoritatea cancelarului.

„Nu am mai întâlnit niciodată o asemenea atmosferă în CDU”, a declarat Thorsten Alsleben, directorul executiv al grupului de lobby apropiat mediului de afaceri Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft și un personaj cu legături puternice în partid.

Pentru a-și recâștiga credibilitatea, a adăugat Alsleben, Merz ar trebui să impună reforme menite să pună capăt „celei mai lungi perioade de slăbiciune economică” de după Al Doilea Război Mondial.

Merz ar putea avea zilele numărate în funcția de cancelar

Deocamdată, politicienii conservatori din Germania se abțin să îl critice public, cel puțin până la alegerile din această toamnă: în Saxonia-Anhalt, de pe 6 septembrie, iar două săptămâni mai târziu la Berlin și în Mecklenburg-Pomerania Occidentală.

În privat, însă, discuțiile despre înlocuirea cancelarului nu mai sunt un subiect tabu.

Un deputat care îl susținuse cândva pe Merz și care a vorbit sub rezerva anonimatului pentru a se exprima liber a declarat că întrebarea nu mai este dacă va fi înlocuit cancelarul, ci când și cum.

Următoarea scenă a actului actual este programată pentru miercuri, când deputații CDU urmează să aleagă succesorul lui Spahn în cadrul unei reuniuni speciale a grupului parlamentar, despre care mulți se așteaptă să fie tensionată.

Președintele Frank-Walter Steinmeier urmează, de asemenea, să numească trei noi miniștri, deși este puțin probabil ca aceștia să depună jurământul în parlament înainte ca deputații să revină din vacanța de vară, în septembrie.

După alegerile din toamnă va începe următorul act al piesei.