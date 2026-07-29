Se schimbă regulile pentru cei care vor să își construiască o casă sau un garaj, la țară, dar și pentru dezvoltatorii imobiliari

Noul Cod al Urbanismului era prevăcut în PNRR. Foto cu caracter ilustrativ: Hepta

Noul Cod al Urbanismului, adoptat de Camera Deputaţilor, include reglementări care, până acum, erau prevăzute de 21 de acte normative distincte, iar prevederile acestuia pot intra în vigoare în 15 zile după un vot favorabil în Senat şi promulgare, a anunțat, miercuri, Ministerul Dezvoltării, citat de Agerpres.



Care sunt principalele prevederi ale noii legi:



- Se va implementa o platformă digitală naţională pentru emiterea certificatelor de urbanism, a avizelor şi autorizaţiilor de construire, printr-un ghişeu unic, reducând termenul de autorizare la aproximativ 65 de zile, de la 4 - 8 luni, cum este în prezent, indică sursa citată.



- În marile oraşe, dezvoltatorii care construiesc peste 500 de unităţi locative vor contribui la infrastructura edilitară locală prin plata unei taxe, din care se vor putea construi grădiniţe, creşe, şcoli şi alte investiţii în infrastructura pentru viitorii locatari.

Codul Urbanismului nu modifică legislaţia spaţiilor verzi, prevederile legate de protejarea acestora se menţin în vigoare. Astfel, spaţiile verzi nu vor fi diminuate, a subliniat Ministerul Dezvoltării.



- O noutate introdusă este simplificarea avizării pentru anumite construcţii din mediul rural, pentru care se introduce procedura de notificare a autorităţilor locale, cu un termen scurt de 15 de zile, reducând birocraţia şi timpul de aprobare.



- Se vor putea construi mai simplu garaje, terase acoperite, pergole, bucătării de vară şi anexe care nu depăşesc 50 mp, doar în mediu rural şi în afara zonelor metropolitane.



- O locuinţă unifamilială pentru folosinţă proprie, cu parter şi până la 150 mp, va putea fi construită în mediul rural pe bază de proiecte proprii, întocmite de specialişti, sau proiecte tip puse la dispoziţie de autorităţile locale, fiind elaborat un catalog de proiecte tip separat pe regiunile istorice, pe baza unor concursuri şi finanţări în colaborare cu Ministerul Dezvoltării şi Ordinul Arhitecţilor.



- Pentru litoralul românesc, Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului şi Construcţiilor - CATUC - prevede obligativitatea elaborării în maximum un an şi aprobarea în cel mult 5 ani a unei reglementări specifice zonei.



- CATUC prevede reducerea "semnificativă" a termenelor de avizare în cazul construcţiilor şi al investiţiilor publice, dar şi al planurilor urbanistice. Planurile Urbanistice Generale (PUG) vor fi avizate în 6 - 12 luni, faţă de 3 - 5 ani în prezent, cele zonale vor putea fi aprobate în aproximativ 7,5 luni, iar Planurile Urbanistice de Detaliu (PUD) vor deveni proceduri simplificate, cu termene de adoptare de 1 - 2 săptămâni, a mai explicat Ministerul Dezvoltării.



Studiile de fezabilitate, necesare construcţiilor, se vor putea realiza în 2 - 3 săptămâni în loc de 3 - 6 luni, cum este în prezent, conform unor indicatori stabiliţi de Ministerul Dezvoltării, iar, pe parcursul execuţiei lucrărilor, rămâne în vigoare proiectul tehnic. Cei care solicită autorizaţii de construire vor plăti o singură taxă pentru aceste documente.



- Legea prevede introducerea Registrului Naţional al Construcţiilor, noi reglementări pentru certificarea firmelor din construcţii menite să asigure creşterea calităţii în domeniu, dar şi simplificarea procedurilor pentru lucrări de mică amploare. Proiectanţii şi toţi specialiştii implicaţi în avizare vor avea răspundere legală conform noului cod.



- În domeniul investiţiilor publice, a menţionat sursa citată, noua lege rezolvă problemele semnalate în sistem care conduceau la întârzieri. Studiile de fezabilitate vor fi realizate mai rapid, pe baza unor indicatori de referinţă, reducând semnificativ durata de pregătire a proiectelor.



Codul Urbanismului prevede şi aplicarea referendumului din Bucureşti.



Începând cu 1 noiembrie 2028, toate certificatele de urbanism şi toate autorizaţiile de construire se vor emite de către Primăria Municipiului Bucureşti (PMB), de către specialiştii în domeniu care vor fi transferaţi până atunci la PMB, iar metodologia de aplicare a reorganizării aparatelor de specialitate va fi aprobată până în iulie anul viitor.



Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat miercuri propunerea legislativă privind Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului şi Construcţiilor, reformă esenţială pentru modernizarea cadrului legislativ din domeniu şi pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).



"Codul Urbanismului aduce simplificări substanţiale în domeniul construcţiilor, dar şi rigoare şi responsabilitate pentru instituţiile publice implicate. Digitalizăm procesele de avizare, legea oferă siguranţă în amenajarea localităţilor în care trăim şi înseamnă 972 de milioane de euro din fonduri nerambursabile, pe care România nu le va pierde prin adoptarea acestui jalon inclus în PNRR", a declarat ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, citat în comunicat.