Tribunalul Bucureşti a respins cererea de intrare în insolvenţă a STB. Ciprian Ciucu: „Neașteptat”

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

Tribunalul Bucureşti a respins, marţi, cererea de intrare în insolvenţă a Societăţii de Transport Bucureşti (STB), pentru că nu au fost depuse toate documentele necesare. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, susţine că a vorbit cu cei din conducerea STB şi aceştia „se jură că le-au verificat de şapte ori”, scrie Agerpres.

„Respinge cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitorul Societatea de Transporturi Bucureşti STB, faţă de nedepunerea tuturor documentelor prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 66 alin. (7) teza finală din Legea nr. 85/2014 coroborat cu art. 134 alin. (5) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, disjunge cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de creditori în prezentul dosar şi dispune înaintarea lor la dosarul nr. 30071/3/2026. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă”, se arată în decizia tribunalului.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, susţine că a vorbit cu cei din conducerea STB şi aceştia „se jură că le-au verificat de şapte ori”.

„Neaşteptat. Tribunalul a respins cererea de intrare în insolvenţă depusă de către STB. Motivaţia? Lipsă de documente. Am vorbit cu managementul STB şi se jură că le-au verificat de şapte ori şi că s-au depus toate, că cererea a fost completă. Voi verifica. Au fost cinci dosare opisate, în sală nimeni nu a invocat nicio lipsă. Sper ca STB să facă apel. STB a făcut ceea ce era corect, a cerut insolvenţa în instanţă. Sunt câteva cifre izbitoare, care vorbesc de la sine, de ce acest pas, care va duce la salvarea companiei, este necesar. Transportul în comun, doar transportul în comun de suprafaţă, ne costă în Bucureşti 34% anual din bugetul Primăriei Capitalei.

Apoi, dacă la costul de operare adăugăm şi datoriile şi penalităţile, valoarea cumulată a acestora ajunge cât la întregul buget al PMB. Da, aţi citit bine. Aceasta este realitatea şocantă. Pentru a fi livrat populaţiei, prima condiţie a oricărui serviciu public este să fie suportabil din punct de vedere bugetar. Iar transportul public devenea din ce în ce mai greu suportabil bugetar. Este decizia corectă pentru că aşa nu vom acumula penalităţi, implicit datorii şi mai mari. Este decizia corectă pentru că va urma un plan de restructurare şi de redresare a companiei care nu va afecta nici continuitatea”, a spus Ciucu, într-o postare pe Facebook.

Pe 6 august, STB a depus oficial cererea de intrare în insolvență. Anunțul vine după o serie de măsuri și declarații privind situația financiară a STB:

Pe 20 iulie, Ciprian Ciucu a cerut STB să declanșeze procedura de insolvență, susținând că a găsit compania într-un „faliment nedeclarat”.

O zi mai târziu, pe 21 iulie, Consiliul General al Municipiului București a aprobat mandatul pentru declanșarea procedurii de insolvență.

Pe 22 iulie, primarul general a explicat că transportul public nu va fi afectat de insolvență și că a cerut eficientizarea traseelor pentru reducerea costurilor.

Ulterior, pe 23 iulie, conducerea STB a anunțat un program de restructurare care prevede reducerea numărului de posturi, inclusiv prin plecări voluntare însoțite de salarii compensatorii și concedieri.