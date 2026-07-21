Consiliul General a dat mandat pentru declanșarea procedurii de insolvență la STB. Foto: Facebook/STB

Consiliul General al Municipiului București a adoptat, marți, un proiect prin care reprezentanții municipalității în Adunarea Generală a Acționarilor STB sunt mandatați să ceară Consiliului de Administrație al societății declanșarea procedurii de insolvență.

Proiectul a fost adoptat cu 39 de voturi „pentru” și șapte abțineri.

Decizia vine după ce primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a cerut convocarea unei ședințe de îndată a CGMB pentru acordarea unui mandat expres către AGA STB și formularea unei recomandări către Consiliul de Administrație privind intrarea în insolvență.

Ciucu a spus că nu își dorește această variantă, dar susține că este singura soluție prin care compania poate fi salvată de la faliment.

„Nu îmi doresc insolvența STB. Mulți politicieni evită chiar și să rostească acest cuvânt. Însă am ajuns la concluzia că este singura măsură responsabilă prin care putem salva compania de la faliment, proteja salariile angajaților și opri acumularea unor penalități tot mai mari, precum și ieșirea din contracte incorecte și lipsite de logică economică”, a scris Ciprian Ciucu, luni, pe Facebook.

Grampet spune că ar putea renunța la 90% din creanță

Înainte ca CGMB să dea mandat pentru declanșarea procedurii de insolvență, Grampet Group a anunțat că este dispus să renunțe la 90% din creanța acumulată asupra STB, evaluată la aproximativ 200 de milioane de euro.

Compania spune că pune o condiție: să fie găsită o soluție prin care să poată începe contractul câștigat în urma licitației din 2019, pentru 40 de tramvaie produse la Electroputere VFU Pașcani, iar obligațiile financiare ale STB să poată fi gestionate sustenabil.

Gruia Stoica, fondatorul Grampet Group, susține că firma nu a urmărit executarea silită sau blocarea STB, ci semnarea contractului confirmat prin hotărâri judecătorești definitive.

„Interesul nostru nu a fost niciodată executarea silită sau blocarea activității STB”, a transmis acesta.

Grampet spune însă că salvarea STB nu poate depinde doar de un grup privat și că și ceilalți creditori, inclusiv ANAF și Ministerul Finanțelor, trebuie să participe la găsirea unei soluții.