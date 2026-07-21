Grampet Group anunță că poate renunța la 90% din creanța de 200 de milioane de euro asupra STB, cu o condiție

Gruia Stoica, președintele și fondatorul Grampet Group. Imagine de arhivă. Sursa foto: Agerpres Foto

Grampet Group a anunțat marți, printr-un comunicat de presă, că ar putea renunța la 90% din creanța asupra Societății de Transport București (STB) dacă se găsește o soluție care să permită demararea contractului atribuit în urma licitației din 2019, pentru 40 de tramvaie produse la Electroputere VFU Pașcani, și gestionarea sustenabilă a obligațiilor financiare ale STB.

„În ultimii șase ani, demersurile Grampet Group și ale Electroputere VFU Pașcani au avut un singur obiectiv: semnarea contractului atribuit în urma licitației din 2019 și construirea tramvaielor în România. Toate demersurile juridice au urmărit exclusiv respectarea rezultatului procedurii de achiziție și punerea în aplicare a hotărârilor definitive pronunțate în favoarea companiei.

Pentru a face posibilă realizarea acestui proiect strategic, Grampet Group este dispus să renunțe la 90% din creanța acumulată până la data încheierii unui acord, care în prezent a ajuns la valoarea de aproximativ 200 de milioane de euro, cu condiția identificării unei soluții care să permită demararea contractului și gestionarea sustenabilă a obligațiilor financiare ale STB, cu implicarea tuturor creditorilor relevanți”, susține sursa citată.

Astfel, compania propune semnarea contractului de achiziție pentru cele 40 de tramvaie, cu actualizarea valorii acestuia în funcție de rata inflației, pentru a reflecta evoluția costurilor intervenite de la lansarea procedurii, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile, și extinderea achiziției de tramvaie la numărul maxim permis de licitație.

„Interesul nostru nu a fost niciodată executarea silită sau blocarea activității STB”

Această propunere este, însă, condiționată de identificarea unei soluții similare și din partea instituțiilor statului. Grampet Group consideră că evitarea insolvenței STB nu poate depinde exclusiv de efortul unui grup privat și este firesc ca și ceilalți creditori importanți ai societății, inclusiv ANAF, Ministerul Finanțelor și celelalte instituții competente, să contribuie la identificarea unei soluții viabile, în limitele cadrului legal.

„Interesul nostru nu a fost niciodată executarea silită sau blocarea activității STB. De șase ani încercăm să punem în aplicare rezultatul unei licitații câștigate în mod legal și confirmate prin hotărâri judecătorești definitive. Înțelegem dificultatea situației financiare în care se află STB și impactul pe care o eventuală insolvență l-ar avea asupra transportului public din București.

Tocmai de aceea, suntem pregătiți să renunțăm la 90% din creanța acumulată, pentru a face posibilă realizarea acestui proiect în România și producerea tramvaielor la Electroputere VFU Pașcani. Considerăm însă că salvarea STB trebuie să fie un efort comun, în care și instituțiile statului să își asume partea de responsabilitate”, a declarat Gruia Stoica, președintele și fondatorul Grampet Group, citat în comunicat.

Grampet Group face apel la STB, Primăria Municipiului București, Consiliul General al Municipiului București și autoritățile competente să analizeze cu celeritate această opțiune și să identifice, în limitele cadrului legal aplicabil, soluțiile necesare pentru evitarea intrării STB în insolvență și pentru asigurarea continuității serviciului public de transport.

Ciprian Ciucu cere STB să declare insolvența

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat luni că va convoca, marți, o ședință de îndată a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) pentru a acorda un mandat expres Adunării Generale a Acționarilor (AGA) a STB și a formula o recomandare către Consiliul de Administrație privind declanșarea procedurii de insolvență.

„Nu îmi doresc insolvența STB. Mulți politicieni evită chiar și să rostească acest cuvânt. Însă am ajuns la concluzia că este singura măsură responsabilă prin care putem salva compania de la faliment, proteja salariile angajaților și opri acumularea unor penalități tot mai mari, precum și ieșirea din contracte incorecte și lipsite de logică economică”, a scris Ciprian Ciucu, luni, pe Facebook.

Despre GRAMPET Group

GRAMPET Group este prima multinațională românească și un pionier în domeniul dezvoltării de soluții integrate de transport de marfă și logistică. Cu o activitate de peste 27 de ani pe piața locală și europeană – având afaceri în Germania, Bulgaria, Ungaria, Croația, Republica Moldova, Serbia, Grecia, Slovenia și Macedonia – GRAMPET este, astăzi, cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din Europa Centrală și de Sud-Est.

Operează 450 de locomotive, 20.000 de vagoane și transportă anual peste 15 milioane de tone de marfă. Deține cel mai mare operator de transport feroviar de marfă - Grup Feroviar Român, 4 fabrici în România și Ungaria, unde construiește, repară și modernizează vehicule feroviare și 5 terminale logistice, situate la granițele cu Ucraina și Republica Moldova, precum și în nordul Bucureștiului.

Despre Electroputere VFU Pașcani

Cu o tradiție de peste 156 de ani, Electroputere VFU Pașcani, membră a GRAMPET Group, este un pilon important al industriei trenurilor de călători și un loc de excelență în fabricarea, modernizarea și întreținerea materialului rulant.

De-a lungul timpului, grupul a investit peste 30 de milioane de euro în uzina de la Pașcani, cu scopul de a integra eficient noile tehnologii în activitatea sa și de a pregăti resursa umană de care dispune. Rezultatul acestor investiții se reflectă în proiectele de succes ale fabricii, un bun exemplu fiind chiar lansarea trenului LEON, un simbol al revitalizării industriei feroviare românești. Acesta este primul automotor DMU construit integral în România după mai bine de opt decenii, certificat CE și pregătit să circule în întreaga Europa.