Producătorii de medicamente cer Guvernului să îi includă pe lista consumatorilor strategici de energie

Reprezentanții patronatului atrag atenția că producția de medicamente depinde de alimentarea continuă cu energie electrică / Sursa foto: Getty Images

Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România (PRIMER) solicită Guvernului ca fabricile de medicamente să fie incluse pe lista consumatorilor strategici care beneficiază de continuitatea alimentării cu energie electrică, în cazul în care vor fi impuse măsuri de reducere a consumului. Reprezentanții patronatului susțin că

fabricile de medicamente nu sunt unități industriale obișnuite și că întreruperea alimentării cu energie electric poate conduce la pierderea unor loturi întregi de medicamente și materii prime.

„În contextul actualei crize energetice și al posibilității adoptării unor măsuri de reducere a consumului de energie electrică, PRIMER – care reuneşte cele mai importante 18 situri de fabricaţie de medicamente din ţară – solicită Guvernului României ca producătorii de medicamente să fie incluși pe lista consumatorilor strategici care beneficiază de continuitatea alimentării cu energie electrică, alături de spitale și celelalte infrastructuri critice”, a transmis PRIMER, într-un comunicat de presă.

Reprezentanții patronatului atrag atenția că producția de medicamente depinde de alimentarea continuă cu energie electrică.

În cazul în care ar exista întreruperi, chiar și de scurtă durată, ar putea afecta disponibilitatea medicamentelor pentru pacienți.

„Fabricile de medicamente nu sunt unități industriale obișnuite. Ele asigură producția continuă a unor medicamente esențiale utilizate zilnic de milioane de pacienți români și de spitalele din toată țara. Continuitatea alimentării cu energie electrică reprezintă o condiție indispensabilă pentru desfășurarea proceselor de fabricație în condiții de siguranță și în conformitate cu standardele europene de Bună Practică de Fabricație (GMP).

Întreruperea alimentării cu energie electrică, chiar și pentru perioade scurte, poate compromite procese tehnologice aflate în desfășurare, poate conduce la pierderea unor loturi întregi de medicamente și materii prime și poate impune reluarea unor cicluri complete de fabricație și validare. Consecințele se traduc în întârzieri ale producției și în diminuarea disponibilității medicamentelor pentru pacienți”, se mai arată în comunicat.

În condițiile în care România se confruntă deja cu discontinuități în aprovizionarea cu anumite medicamente și cu o dependență semnificativă de importuri, orice afectare a producției locale poate amplifica riscul apariției unor noi sincope în aprovizionarea spitalelor și farmaciilor.

„Industria farmaceutică trebuie tratată la același nivel de importanță ca celelalte sectoare critice. Medicamentele nu pot fi produse în condiții de întreruperi repetate ale energiei, iar consecințele nu se răsfrâng doar asupra fabricilor, ci în primul rând asupra pacienților care depind zilnic de tratamentele fabricate în România. Securitatea energetică și securitatea sanitară trebuie abordate împreună.”, a declarat Dr. Dragoș Damian, Director Executiv PRIMER.

PRIMER a mai transmis că:

„Protejarea producției locale de medicamente nu reprezintă doar o măsură de sprijin pentru industrie, ci o măsură de protejare a sănătății publice, a continuității tratamentelor și a securității sanitare a României.

PRIMER își exprimă disponibilitatea de a colabora cu Guvernul României, Ministerul Energiei și Ministerul Sănătății pentru identificarea celor mai bune soluții care să permită gestionarea provocărilor din sectorul energetic fără afectarea producției naționale de medicamente și a accesului pacienților la tratamente esențiale”, au mai transmis reprezentanții patronatului.

Din PRIMER fac parte cele mai importante 18 fabrici de medicamente din țară: AC HELCOR, B.BRAUN, BIO-EEL SRL, BIOFARM, FITERMAN PHARMA, GEDEON-RICHTER, INFOMED FLUIDS, LABORMED-ALVOGEN, LAROPHARM, MAGISTRA CC, VITEMA PHARMACEUTICALS, ROPHARMA, SANTA SA, SLAVIA PHARM, TERAPIA – O COMPANIE SUN PHARMA, TIS PHARMACEUTICAL, VIM SPECTRUM, ZENTIVA.