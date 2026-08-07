Un moldovean care muncea în Italia doar de o zi a fost lăsat să moară pe şantier de 6 români. Aceștia riscă acum închisoarea

Muncitorul din Republica Moldova se afla pe şantier când i s-a făcut rău. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un bărbat în vârstă de 35 de ani din Republica Moldova lucra la negru pe un şantier de la Padova, Italia, când i s-a făcut rău. Angajatorul şi colegii săi români au aşteptat mai mult de două ore până să cheme salvarea, iar tânărul a decedat între timp. S-a deschis o anchetă şi s-a dispus efectuarea unei autopsii, iar procurorii au pus sub acuzare 6 români pentru neacordare de ajutor, agravată de decesul victimei.

Bărbatul, în vârstă de 35 de ani, sosise din Republica Moldova cu o zi înainte și începuse să lucreze „la negru”. A doua zi i s-a făcut rău în timp ce se afla pe şantier. Procurorul Claudia Brunino din Padova a deschis o anchetă și a dispus efectuarea autopsiei, încredințând procedura medicului legist Antonello Cirnelli, relatează Corriere della Sera. Conform rezultatelor preliminare ale examinării, bărbatul în vârstă de 35 de ani a decedat în urma unui infarct, afecțiune agravată de temperaturile ridicate înregistrate la Padova pe 4 august.

Procurorii au început deja urmărirea penală împotriva a șase cetățeni români, sub acuzația de omor prin necordare a primului ajutor. Deocamdată, acuzația se bazează pe declarațiile consemnate de autorități la fața locului, la scurt timp după decesul muncitorului. Într-adevăr, potrivit rapoartelor oficiale, persoanele prezente în ultimele clipe de viață ale bărbatului din Republica Moldova nu au solicitat ajutor medical de urgență după ce au realizat că muncitorul se afla în stare critică. Cel mai probabil, aceștia nu au chemat salvarea de teama unor repercusiuni legale, mai ales având în vedere că victima nu avea încă un contract de muncă oficial.

La ora 14:00, pe 4 august, bărbatul în vârstă de 35 de ani a început să se simtă rău în timp ce lucra pe un șantier din Padova. Colegii săi i-au sărit imediat în ajutor şi, urmând instrucțiunile patronului firmei de construcții, l-au transportat la locuința acestuia, situată la câțiva kilometri în afara orașului. Acolo au început să se aplice manevre de resuscitare, însă starea bărbatului s-a agravat şi şi-a pierdut cunoștința. Întrucât situația devenise critică, patronul le-a contactat pe mătușa și pe verișoara bărbatului care, după ce au ajuns la locuința bărbatului, l-au urcat în mașină pentru a-l transporta la spitalul din Padova. Însă pe drum, cele două femei şi-au dat seama că bărbatul nu mai dădea semne de viață. Cuprinse de panică, cele două femei au oprit mașina în parcarea unui supermarket din Saonara, în provincia Padova, și au sunat la 112.

Carabinierii și personalul medical SUEM au sosit imediat la fața locului și au încercat să-l resusciteze pe bărbat timp de peste cincisprezece minute, însă nu au reușit să-i salveze viața. Martorii au relatat că, în momentul în care cele două femei au parcat mașina și au cerut ajutor, bărbatul în vârstă de 35 de ani părea deja fără suflare.

Poliția a demarat imediat o anchetă, iar primele verificări au scos la iveală un număr îngrijorător de nereguli. Prin urmare, parchetul a deschis un dosar oficial de anchetă care ar putea duce la identificarea altor suspecți.